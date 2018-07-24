Двенадцать офицеров ГРУ и последняя стадия мироздания

Читая литературу о прошлом, часто можно увидеть такое выражение: «Мир изменялся, перемены назрели». Вот именно такое ощущение возникает сегодня, когда смотришь текущую новостную ленту. Далеко за сюжетами назревших изменений ходить не надо: их расскажут по телевизору и радио.

Чем характеризовалась вторая половина ХХ века вплоть до разрушения СССР? Противостоянием, которое открыто называлось противостоянием. Появился даже термин «холодная война», который должен был обрисовать ситуацию, когда враг и борьба есть, а настоящей войны нет. Но война была, просто противники — США и СССР — боролись не прямо друг с другом на поле битвы, а в идеологической, экономической и военной сфере. При этом война происходила в третьих странах, чаще всего с применением советников и спецназа. Не утихала и война специальных служб, она шла днем и ночью по всему земному шару.

Тут стоит отметить, что спецслужбы, как следует из их названия, — это специальные государственные органы, созданные для решения специфических задач в противостоянии с другими государствами. Свою страну обезопасить от диверсий, подрывных действий, дестабилизации, покушений и хаоса, а державу соперника в полной мере всем этим «букетом» наградить.

Обижаться на действия спецслужб противника не было принято. Было принято на них соответственно реагировать. Для поддержания паритета. И сохранения своего авторитета.

В те «старые добрые» времена невозможно было представить себе генерального секретаря ЦК КПСС, который бы пожаловался на сотрудников ЦРУ американскому президенту. Также невероятна была и жалоба главы Белого дома на действия агентуры или кадровых сотрудников КГБ. Какая жалоба? Ребята выполняют свою работу, а она у разных отделов одной спецслужбы совсем разная: одни шпионов ловят, другие сами занимаются разведкой.

Разрушение СССР, которое произошло изнутри при самом деятельном участии внешних сил, изменило ситуацию до неузнаваемости. Теперь нам стали говорить, что противостояние ушло в прошлое, а все страны в мире «братья и сестры». После августа 1991 года в Москве было даже открыто представительство ФБР. В эйфории и ужасе первых лет после крушения Советского Союза никто и не заметил, что игра теперь пошла в одни ворота. В США представительство наших спецслужб так и не открылось, как никто и не передал нам схему расположения «жучков» в нашем посольстве в Вашингтоне в ответ на сверхглупый и даже предательский жест Вадима Бакатина (советский и российский политик. — Прим. ФАН), вручившего оторопевшим американцам схему подслушки в их дипмиссии в Москве.

Главным отличительным признаком наступившего нового времени стали всеобщие улыбки и заверения в дружбе. Все со всеми дружат, врагов больше нет. Вот только базы НАТО все ближе подходили к нашим границам, пока окончательно в них не уперлись. Противостояние в реальности есть, а на словах и заявлениях оно появилось лишь в самые последние годы. В результате ситуация сложилась совершено противоестественная, дающая в качестве неких странных «плодов»… жалобу на спецслужбу соперника. При этом речь идет не о теракте, не об отравлении или попытке организации мятежа, когда надо призвать зачинщиков из-за границы к ответу, а к реальной жалобе. Одного президента другому.

За два дня до встречи Путина и Трампа в Хельсинки…

«Власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., в частности, в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов. Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон, в том числе председателя её избирательного штаба Джона Подесты».

Были даже названы и опубликованы фамилии российских офицеров, а «на сайте Минюста США опубликовано обвинительное заключение, и в нем названы сотрудники ГРУ, которых власти США подозревают в незаконной деятельности».

Вдумайтесь. Страны борются друг с другом, это противостояние никогда не прекращается, никуда не ушло и никогда не исчезнет.

А США возмущены тем, что офицеры Главного разведывательного управления России заняты выполнением своих служебных обязанностей! Честно говоря, понять, что же так возмущает американцев, вообще невозможно. Просто потому, что обижаться на спецслужбы других стран — это абсурд и нонсенс. Чем они занимаются, какие задачи им ставят, знают лишь их командиры и глава государства. Другим государствам надо просто иметь свои спецслужбы, которые сделают работу чужих спецов неэффективной или вообще невозможной.

Так раньше и делали. Теперь публикуют статьи в американской прессе и просят президента Путина неоднократно отвечать на вопросы об этих 12 офицерах. Нет, ответы, конечно же, есть, но дело в самой ситуации.

Это просто предел, грань. Дальше просто некуда.

А нашим американским соседям по планете Земля пора привыкнуть жить по-новому. Вернее говоря, как раз по-старому. В том мире, где противостояние идет в обе стороны. Игра в одни ворота закончилась. И американская обида напоминает героев анекдотов, которые удивляются, что к ним применяют те же меры, что они используют в отношении других. «Нас-то за что?» — так и звучит между строк американских жалоб.

Да ни за что! Просто потому, что вы нам мешаете и являетесь нашими соперниками, о чем, кстати, сами твердите с утра до вечера. Это дает нашим спецслужбам полное право работать против противников России. Никакого вашего одобрения нам на это не нужно. Нам все равно, что вы по этому поводу думаете. Никто перед вами не будет отчитываться. Наши офицеры разведки выполняют приказы нашего руководства. Ваши — вашего. Так было и так будет.

Вам не кажется, что старый добрый мир был честнее?

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru