Про шпионов в “Роскосмосе”

Относительно вопросов про шпионаж в "Роскосмосе".1. Так как мы живем в реальном мире. агентурно-техническая разведка "вероятного противника" проводила, проводит и будет проводить разведывательные мероприятия на территории РФ, в том числе и с помощью вербовки граждан РФ имеющих секретный уровень допуска.2. Цели шпионажа могут быть самыми различными – от проникновения в военные и политические секреты, до самого банального военно-технического шпионажа, как в случае с "Роскосмосом", через который пытались получить доступ к технологическому пакету связанному с разработкой гиперзвукового оружия, мода на которое проявилась в последние годы.3. Реальное значение имеет лишь то, справляются ли спецслужбы с минимизацией вреда от деятельности вражеской агентуры. Поэтому такие дела как в "Роскосмосе", были, есть и будут. Они отражают идущую контразведывательную работу. Миф о том, что с концом Холодной войны война разведок закончилась, ныне уже не актуальны.4. При этом, конечно не стоит делать вид, что внешняя разведка РФ на территории других стран не занимается тем же самым, пытаясь проникнуть в чужие государственные или технологические секреты. Было бы странно, если бы СВР, ГРУ и ФСБ не проводили такую работу, потому что проникновение в планы противника, одна из основных задач разведки.5. Как представляется, бардак последних лет в "Роскосмосе" создавал питательную почву для проникновения иностранных разведывательных сетей в данную структуру и далеко не факт, что кроме выявленных ФСБ причастных, там не может быть и других источников информации (как мы знаем, и сама ФСБ уязвима для проникновения).6. На мой взгляд, главный вопрос тут в том – какой реальный ущерб нанесли лица связанные с утечкой информации на Запад. На раннем ли этапе ФСБ вскрыло канал утечки или он работал достаточно давно, успев нанести существенный ущерб. Из того, что публикуют в прессе, вопрос ущерба пока представляется расплывчатым.7. Само наличие предателей в гос.органах не должно удивлять. Еще опыт Холодной войны показал, что даже в закрытом советском обществе находились те, кто проходил через фильтрацию КГБ и сливал секретную информацию на Запад. Некоторые агенты вполне могут существовать еще с советских времен или же быть завербованными еще в благословенные 90-е.Само собой, агентов противника надо ловить, сажать и менять на своих. Для особо навредивших, конечно, было бы желательно восстановление смертной казни.Дыры в режиме секретности по итогам таких дел конечно же надлежит заделывать, совершенствуя систему цифровой, информационной и кадровой безопасности. Будут ли в "Роскосмосе" улучшения при новом руководстве, будем посмотреть, но как представляется, спецслужбы вынудят усилить режим защиты информации оборонного значения.То, что ФСБ периодически отлавливает таких иностранных агентов, это конечно хорошо. Другой вопрос, что эффективность этой работы в целом нельзя оценить не видя общей картины контрразведывательной работы, которая также остается предметом государственной тайны, так как гражданам резонно демонстрируют лишь отдельные эпизоды борьбы с иностранными разведками на территории страны. Ибо она не прекращается с отдельным закрытым делом или посаженным агентом.

Источник: colonelcassad.livejournal.com