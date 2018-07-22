Территориальный контроль Ливии. 19.07.2018
03:21. 22 июля 2018 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Зоны территориального контроля Ливии после завершения операции по взятию Дерны войсками Хафтара.
Как и ранее, Ливия представляет себя лоскутный пирог поделенный различными группировками, где центральное правительство в полной мере не контролирует даже собственную столицу.
Можно отметить, что Хафтар ожидаемо взял под контроль Киренаику и на текущем этапе контролирует не только ключевые прибржные города от Аджабии до Тобрука, но и контролирует нефтяные месторождения восточной Ливии, а также нефтяные терминалы Бреги и Рас-Лануфа.
В итоге, он имеет достаточно компактную территорию с ключевыми городами, сильнейшую армию из тех, которые оперируют в Ливии (за счет поставок из России, Египта и ОАЭ) и экономическую нефтяную подушку, которая позволяет осуществлять квази-государственное управление на контролируемых территориях.
С другой стороны, значительная часть Ливии до сих пор контролируется различными боевиками (от зеленых до черных), местными племенами и различными местными милициями представляющими отдельные города, которые лишь формально подчиняются Хафтару или центральному правительству.
Само центральное правительство формально является признанным международным сообществом, но формально управляет в лучшем случае третью Ливии (в основном, Триполитанией, и то, за счет опоры на поставки вооружений из Европы и иностранное военное присутствие). Территория на юге ближе к Судану и Нигеру представляет собой своеобразное гуляй-поле с весьма абстрактным контролем со стороны Хафтара или правительства в Триполи.
Разумеется, это мешанина представляет собой питательную почву для продолжения существования ИГИЛ и Аль-Каиды, которые несмотря на бодрые реляции о победе над ними, продолжают вербовать себе сторонников и нападать на других участников борьбы за власть. Хотя после потери Сирта ИГИЛ существенно ослаб, "черные" не оставляют надежды набрать новую армию и снова вернуться в большую игру за контроль над Ливией. Во всяком случае их пропаганда утверждает, что они себя еще покажут, стараясь своими нападениями продемонстрировать материальность своих амбиций.
В целом, все это копашение на обломках некогда цветущей страны производит гнетущее впечатление. За 7 после агрессии направленной на свержение Каддафи Ливия так и не смогла даже выйти из порочного круга войны всех против всех, не говоря уже о восстановлении целостности государства и восстановлении экономики.
Разумеется, за совершенное с Ливией военное преступление, никто из реальных ответственных юридической и уголовной ответственности не понес.
С Хафтаром и сыном Каддафи конечно связывают какие-то надежды на лучшую жизнь (в местной борьбе за власть они выглядят наиболее перспективными фигурами), но потребуются десятилетия, чтобы привести Ливию в чувство и достигнуть того социально-экономического уровня, с которого свалилась в 2011 году.
Данная история служит наглядным примером того, как под лозунгами борьбы за свободу и демократию можно устроить кровавое месиво и уничтожить в страну, не дав людям даже видимости надежды на восстановление нормальной жизни. Но как мы теперь значем, "Это была ошибка".
Источник: colonelcassad.livejournal.com