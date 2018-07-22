Территориальный контроль Ливии. 19.07.2018

Зоны территориального контроля Ливии после завершения операции по взятию Дерны войсками Хафтара.Как и ранее, Ливия представляет себя лоскутный пирог поделенный различными группировками, где центральное правительство в полной мере не контролирует даже собственную столицу.Можно отметить, что Хафтар ожидаемо взял под контроль Киренаику и на текущем этапе контролирует не только ключевые прибржные города от Аджабии до Тобрука, но и контролирует нефтяные месторождения восточной Ливии, а также нефтяные терминалы Бреги и Рас-Лануфа.В итоге, он имеет достаточно компактную территорию с ключевыми городами, сильнейшую армию из тех, которые оперируют в Ливии (за счет поставок из России, Египта и ОАЭ) и экономическую нефтяную подушку, которая позволяет осуществлять квази-государственное управление на контролируемых территориях.С другой стороны, значительная часть Ливии до сих пор контролируется различными боевиками (от зеленых до черных), местными племенами и различными местными милициями представляющими отдельные города, которые лишь формально подчиняются Хафтару или центральному правительству.Само центральное правительство формально является признанным международным сообществом, но формально управляет в лучшем случае третью Ливии (в основном, Триполитанией, и то, за счет опоры на поставки вооружений из Европы и иностранное военное присутствие). Территория на юге ближе к Судану и Нигеру представляет собой своеобразное гуляй-поле с весьма абстрактным контролем со стороны Хафтара или правительства в Триполи.Разумеется, это мешанина представляет собой питательную почву для продолжения существования ИГИЛ и Аль-Каиды, которые несмотря на бодрые реляции о победе над ними, продолжают вербовать себе сторонников и нападать на других участников борьбы за власть. Хотя после потери Сирта ИГИЛ существенно ослаб, "черные" не оставляют надежды набрать новую армию и снова вернуться в большую игру за контроль над Ливией. Во всяком случае их пропаганда утверждает, что они себя еще покажут, стараясь своими нападениями продемонстрировать материальность своих амбиций.В целом, все это копашение на обломках некогда цветущей страны производит гнетущее впечатление. За 7 после агрессии направленной на свержение Каддафи Ливия так и не смогла даже выйти из порочного круга войны всех против всех, не говоря уже о восстановлении целостности государства и восстановлении экономики.Разумеется, за совершенное с Ливией военное преступление, никто из реальных ответственных юридической и уголовной ответственности не понес.С Хафтаром и сыном Каддафи конечно связывают какие-то надежды на лучшую жизнь (в местной борьбе за власть они выглядят наиболее перспективными фигурами), но потребуются десятилетия, чтобы привести Ливию в чувство и достигнуть того социально-экономического уровня, с которого свалилась в 2011 году.Данная история служит наглядным примером того, как под лозунгами борьбы за свободу и демократию можно устроить кровавое месиво и уничтожить в страну, не дав людям даже видимости надежды на восстановление нормальной жизни. Но как мы теперь значем, "Это была ошибка".

Источник: colonelcassad.livejournal.com