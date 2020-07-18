Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, События

Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 июля 2020

11:21. 18 июля 2020 215 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

“Кто вас сюда звал?!”



Очередные покатушки российских и американских машин в Рожаве, с попытками американцев блокировать движение российского патруля с последующими разборками на трассе.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

«Как слону дробина»: В Госдуме оценили возможные санкции США против Турции

«Как слону дробина»: В Госдуме оценили возможные санкции США против Турции | Русская весна

Все, чего США попытаются лишить Турцию в рамках возможных санкций, Анкара сможет получить от России или Европы, санкции США для Турции — как «слону дробина в мягкую ткань», заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее в конгресс США был внесен законопроект о санкциях в отношении властей Турции за закупку российских ЗРК С-400, говорится в заявлении на сайте одного из авторов документа конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера. Текст законопроекта пока не внесен в базу конгресса.

«Америка, если будет портить отношения с Турцией, она будет только делать сама себе хуже. Потому что Турция находится в этом плане в комфортных условиях. Все, чего ее попытаются лишить американцы, она сможет получить от России и от своих союзников в Европе, в том числе и своего давнего партнера Германии.

Я думаю, что этот блеф — не самый правильный вариант, потому что санкции для Турции со стороны США, как для Китая, — слону дробина в мягкую ткань, вот и все», — сказал Шерин.

Депутат отметил, что президент Турции Тайип Эрдоган «не боится никаких американских санкций». Он подчеркнул, что Турция — ключевой игрок в данном регионе для США, без нее США будет сложно оказывать на Россию то давление, которое они бы хотели оказывать.

«Я думаю, что это какая-то демонстрация для получения определенных уступок со стороны Анкары, для вступления в определенные переговоры…

Не факт, что этот закон о введении санкций против Турции будет принят. А даже если он и будет принят, то эти санкции будут минимальными», — отметил Шерин.

Он уточнил, что условия, которые Россия предложила Турции по поставкам С-400 настолько комфортные, что вряд ли Турция откажется от них и выберет американские комплексы Patriot, действуя в своих экономических интересах. Шерин отметил, что США бьется за рынок вооружения, поэтому не будет делать уступки в цене.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация президента США Дональда Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.

Читайте также: Мощнейший удар ВКС РФ по захваченному Турцией городу? — что произошло в Аль-Бабе (ФОТО, ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В конгресс США внесён проект о санкциях против Турции за покупку С-400

Фото: © RUSSIAN DEFENCE MINISTRY / AFP

В конгресс США внесён законопроект о санкциях против Турции за покупку у Российской Федерации зенитно-ракетных комплексов С-400.

Документ внесён конгрессменом-республиканцем Адамом Кинзингером, передает RT.

«Турция продолжает принимать сомнительные решения, которые не отражают лидерские качества страны — члена НАТО. Год назад Турция проигнорировала предупреждения членов альянса по поводу этой сделки с Россией и приняла российские системы С-400», — говорится в заявлении конгрессмена.

По его словам, США следует дать Турции понять, что её действия будут иметь последствия.

В декабре 2019 года международный комитет сената США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за покупку российских систем С-400.

МИД Турции осудил этот шаг. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что страна может закрыть для военнослужащих США базы Инджирлик и Кюреджик в случае введения Вашингтоном санкций.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Метки: главное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 октября 2019
... громкая победа американцев на Ближнем Востоке, однако новость уже породила целый ряд...в бывшую столичную провинцию ИГИЛ*, которую в последние пару лет оккупировала ...нефтяные поля в Сирии Нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 июня 2020
...фактически корпункты «Аль-Кудса» на Ближнем Востоке). Последние регулярно устраивали ракетные обстрелы американцев... важным форпостом, как и Сирия. AFP приводит характеристики знающих ... "ответственным подходом к выпуску новостей".Вброс очевидно был нацелен на...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 января 2019
...востоке сирийской провинции Хама начал свою работу Конгресс племён Восточной Сирии.... Как известно, к востоку от Евфрата, на территориях...вооруженными силами США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел (стоит ... и отваливают из Сирии, с Ближнего Востока они не уходят...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 октября 2019
...НАТО» в Сирии Произошедшие за последнее время в Сирии события —... “халифата” ИГИЛ в самом сердце Ближнего Востока, служившего магнитом...выиграла войну в Сирии и на Ближнем Востоке: что дальше (... войны в Сирии — подробности (ФОТО) Новость обновляется Президент......
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 января 2020
...последние годы работал с ним бок о бок на Ближнем Востоке.... ИГИЛ: как русские в Сирии встретили генерала Сулеймани (ФОТО) Новость ...отец побед над боевиками ИГИЛ в Сирии. Он пользуется огромной популярностью...большой вклад в разгром ИГИЛ в Сирии, Ираке, Ливане ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 января 2020
... за последние годы бывало в Ираке и Сирии.Вокруг... на улицы (ВИДЕО) Новость обновляется Тело генерала Касема...США интересов Израиля на Ближнем Востоке, зачастую противоречащим национальным ...Сирийская национальная армия и ИГИЛ. Сербия и Болгария поставляют...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)