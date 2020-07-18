Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 июля 2020

Все, чего США попытаются лишить Турцию в рамках возможных санкций, Анкара сможет получить от России или Европы, санкции США для Турции — как «слону дробина в мягкую ткань», заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее в конгресс США был внесен законопроект о санкциях в отношении властей Турции за закупку российских ЗРК С-400, говорится в заявлении на сайте одного из авторов документа конгрессмена-республиканца Адама Кинзингера. Текст законопроекта пока не внесен в базу конгресса.

«Америка, если будет портить отношения с Турцией, она будет только делать сама себе хуже. Потому что Турция находится в этом плане в комфортных условиях. Все, чего ее попытаются лишить американцы, она сможет получить от России и от своих союзников в Европе, в том числе и своего давнего партнера Германии.

Я думаю, что этот блеф — не самый правильный вариант, потому что санкции для Турции со стороны США, как для Китая, — слону дробина в мягкую ткань, вот и все», — сказал Шерин.

Депутат отметил, что президент Турции Тайип Эрдоган «не боится никаких американских санкций». Он подчеркнул, что Турция — ключевой игрок в данном регионе для США, без нее США будет сложно оказывать на Россию то давление, которое они бы хотели оказывать.

«Я думаю, что это какая-то демонстрация для получения определенных уступок со стороны Анкары, для вступления в определенные переговоры…

Не факт, что этот закон о введении санкций против Турции будет принят. А даже если он и будет принят, то эти санкции будут минимальными», — отметил Шерин.

Он уточнил, что условия, которые Россия предложила Турции по поставкам С-400 настолько комфортные, что вряд ли Турция откажется от них и выберет американские комплексы Patriot, действуя в своих экономических интересах. Шерин отметил, что США бьется за рынок вооружения, поэтому не будет делать уступки в цене.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация президента США Дональда Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.

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