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Изба-читальня: О книгах проекта «Сталинский букварь»

19:34. 22 июля 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:

За счастливое детство!

Вашему вниманию представляем несколько учебников сталинской эпохи, которые были переизданы в наше время в рамках проекта «Сталинский букварь». Целью проекта является возрождение классических советских учебников 1940-50-х годов. Этот период без преувеличения можно назвать пиком могущества и развития Советского Союза во главе с товарищем Сталиным.

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Советские учебники

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Sergey Shushkin

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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