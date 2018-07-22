Изба-читальня: О книгах проекта «Сталинский букварь»

Концептуал СМИ За счастливое детство!

Вашему вниманию представляем несколько учебников сталинской эпохи, которые были переизданы в наше время в рамках проекта «Сталинский букварь». Целью проекта является возрождение классических советских учебников 1940-50-х годов. Этот период без преувеличения можно назвать пиком могущества и развития Советского Союза во главе с товарищем Сталиным.

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