Изба-читальня: О книгах проекта «Сталинский букварь»
19:34. 22 июля 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал: brahman
За счастливое детство!
Вашему вниманию представляем несколько учебников сталинской эпохи, которые были переизданы в наше время в рамках проекта «Сталинский букварь». Целью проекта является возрождение классических советских учебников 1940-50-х годов. Этот период без преувеличения можно назвать пиком могущества и развития Советского Союза во главе с товарищем Сталиным.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai