Чтобы не стать свиньями

Есть в мире масса простых вещей, в которых, как в капле воды, видна суть нашего скотского бытия.

Скотского — потому что речь пойдет о скоте, вернее, о его разновидностях. Прочитал как-то, что ограбили частную ферму. Происшествие, прямо скажем, никакое — мало ли сейчас добрых людей обирают, тем более, никто особо не пострадал, кроме шести украденных свинок, да самого фермера, утратившего частицу хрюкающей движимости. Надо сказать, к террору против вепрей преступники готовились основательно: возле фермы были следы грузовика, а в бутылке из-под самогона, которым баловался древний сторож в компании непрошеного неизвестного гостя, обнаружились следы клофелина.

Воруют много и везде, но в нашей истории появилась зацепка, которая может помочь найти мошенников. Как сообщил полиции сам пострадавший, воры очистили загон, в котором откармливались хрюшки исключительно для его семейного стола. То есть, злодеи были вхожи в дела хозяйства и знали, где и что плохо лежит.

Вы скажете: банальная история, стоит ли писать о таких безделицах?

— Стоит! Потому что есть здесь деталь, с виду не бросающаяся в глаза, но поверьте — достойная самого пристального внимания. Как вам такое деление фермерской продукции: кабанчики, выращиваемые для себя, и хряки — для всех остальных, точнее, для нас с вами, уважаемый читатель?!

Нужно ли объяснять, что это значит? Какие немыслимые прелести пожирают хавроньи, взращиваемые для себя, и какой несусветной гомологической дрянью питают чушек — для всех остальных!

Не думайте, что такое происходит только со свиньями. С домашней птицей и крупным рогатым скотом — то же самое: для себя и для нас. С овощами, фруктами и зерновыми — без исключения. За тяжкий и неблагодарный труд на земле люди хотят долго, вкусно и счастливо жить — стоит ли обижаться на них за это?

Не надо видеть главных свинтусов нынешнего бытия в трудягах-фермерах, пекущихся про собственные свинтусные семейства. Хотя свинства вокруг нас, действительно, многовато. Разве не то же самое происходит в других сферах нашей жизни?

Возьмём власть имущих. Всё, что делает мерседесовская шпана для себя, можно узреть по их гигантским дворцам, шикарным авто, классным яхтам, залежам кладов на огородах, движимому и недвижимому, записанному на тещ и любовниц. Всё, что они делают для нас — это неустанные придумки, как повысить уровень жизни, не поднимая зарплат; пенсий — не индексируя их к уровню инфляции, да всучить стране грабительские тарифы, ведущие людей к поголовному обнищанию.

Для них — кнопочный вызов частных охранных спецгрупп, прибывающих через пару минут после того, как клюнул в мурло жареный петух, и столь же стремительный приезд специальной «скорой помощи». А нас, похоже, клевать уже некуда…

Их дети учатся в дальнем и ближнем зарубежье, и там же лечатся семьи. А нас десятки лет кормят обещаниями поднять уровень отечественной медицины до 80-х годов прошлого века. Я в это верю, а знакомые врачи — не очень. Плохие патриоты, значит.

Хотите знать, зачем я это пишу? Мне безразличен фермер, оставшийся без любимых немодифицированных поросят, полезных для семейного стола и стула, или его сторож, потерявший по пьяни работу. От деления плодов общественного труда на «себе» и «другим» — проигрывает всё общество. Потому что большая его часть — как раз и есть эти «другие».

Отсюда урок для любых выборов, когда бы и где они ни состоялись. Беспроигрышный алгоритм ясен и прост: поинтересуйтесь, что ваш кандидат и команда, которая за ним стоит , что они сделали для себя, и чем лучше это у них получилось, тем вернее, что делать для нас они так не будут — не на то заточены . Тот, кто строит себе золотой дом, поднимать свою страну не будет. Потому что такие вещи не делаются одновременно.