Россияне – плебс или граждане? Для Киселева – плебс

Разные партии и политические силы в который раз предлагают вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на референдум. Власть отвечает на это устами Дмитрия Киселёва: решать такие вопросы общим голосованием – популизм и охлократия.

Охлократия (от греческого охлос – толпа), это такой тип деградировавшей демократии, когда решения принимаются под действием популистских лозунгов и воззваний демагогов. Киселёв издевательски по отношению к своим же зрителям спрашивает: а не проголосовать ли, чтобы раздавали колбасу на перекрёстках или подняли всем зарплату втрое?

Но он забыл сказать, что охлократия подразумевает вырожденную форму демократии там, где не граждане, а плебс составляет основу общества. Плебс что в древней Греции, что в Римской империи – это деклассированные элементы вроде наших бомжей, разве что большинство где-то работает.

Это мелкие полуразорившиеся ремесленники, вольноотпущенники (рабы, получившие свободу), клиенты небогатых патрициев. Люди-перекати-поле, не имеющие ни постоянного места жительства, ни постоянной работы. Сегодня чинят Аппиеву дорогу, а завтра этой работы не стало – и они грабят и насилуют где-нибудь в Субурре (римские трущобы).

Чувства государства, патриотизма у этих людей не было часто еще и потому, что многие из них просто не были римскими гражданами. Конечно, этот сброд, живущий по принципу нынче здесь, завтра там, в силу бедности и необразованности находившийся на низших степенях развития, легко поддавался демагогическим лозунгам. Если этим людям предложить в те годы всю Римскую империю разобрать по кирпичу и раздать поровну, они бы с удовольствием приняли бы такое предложение.

Другое дело – римские граждане, люди ответственные, укреплённые в государственной системе, смотрящие в завтрашний день. Этих уже не соблазнишь глупыми и наивными лозунгами, у них свои взгляды на жизнь, патриотизм, задачи управления.

Теперь такой весьма известный эпизод: в июне 2016 года в Швейцарии состоялся референдум по так называемому базовому доходу. Жителей спросили: согласны ли они получать от государства ежемесячно по 2260 евро на взрослого и 625 евро на ребёнка в обмен на отмену части социальных гарантий (которые в России и не снились). Постановка вопроса, обратите внимание, прямо-таки киселёвская – всем сёстрам по серьгам. Что же ответили люди? 80 процентов выступили против, и закон принят не был… То есть всё-таки могут люди решать разумно, отказываясь от очевидной халявы, в которой швейцарцы усмотрели угрозу неким общественным устоям – в частности угрозу паразитизма!

Мне кажется, это весьма яркая иллюстрация того, как в разных странах – в России и Европе – власти относятся к своему народу. По мнению наших властей из правящей партии ЕР, народ является туповатым неразумным быдлом, которому нужна пастушья плетка. По мнению иных европейских руководителей народ – действительно источник власти. В России люди – плебс, в Европе – граждане. Может, именно потому все наши правители именно там держат свои семьи, учат детей, покупают замки? Чтобы их личное потомство не выросло в то, во что они желают превратить российский народ…

И если мы хотим быть настоящими гражданами, то есть обладать реальными правами и обязанностями, должны поддерживать требования о референдуме. Иначе действительно окажемся плебсом.