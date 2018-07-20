Николай Стариков о предложении Трампа повторить встречу с Путиным: лидер США боится потерять лицо

Источник: politros.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что прошедший саммит имел большой успех, и теперь он ждет с нетерпением второй встречи с российским лидером. Данное сообщение Трамп разместил в своем Twitter-аккаунте. По его словам, это необходимо для разрешения всех накопившихся проблем.



Он написал, что саммит с Россией – это большое достижение, несмотря на то, как осветили его некоторые СМИ, и он надеется на следующую встречу, в которой главы государств смогут обсудить такие вопросы, как безопасность Израиля, кибератаки, торгово-экономические отношения, украинский кризис, КНДР, терроризм и многое другое. Эти и другие проблематики, несомненно, требуют должного внимания. Возможно, на следующей встрече удастся найти ответы на многие вопросы. Какие-то решения дадутся легко, другие будет решить сложнее, но только при конструктивном разговоре это все реально урегулировать.

Почему, несмотря на шквал обрушившейся критики, Трамп готов уже ко второй встрече с Путиным, и не обернется ли это заявление против него? Об этом рассказал в интервью журналистам «ПолитРоссии» общественный деятель, политолог Николай Стариков. По словам эксперта, тот факт, что Трамп стал объектом атаки, обусловлен, прежде всего, внутриамериканской борьбой различных группировок.

«Кроме того, нужно понимать, что Трамп делает заявление с оглядкой на ситуацию. Полностью изменить свою риторику для него – это потеря лица. До того, как его накрыла волна критики, он хотел познакомиться с президентом России, наладить отношения, обещал это избирателям, его покритиковали, и он изменил свою точку зрения? Несолидно! Это грозит в итоге потерей лица и потерей голосов избирателей», – сказал Стариков.

Поэтому Трамп если и меняет свою риторику, то совсем немного.

«Подправляет ее, подкручивает, если хотите. В этом смысле он продолжает говорить в том ключе, который являлся фундаментом его обещаний американским избирателям: «Я – Дональд Трамп, хочу наладить отношения с Россией. Я встретился с президентом Путиным, пообщались, поняли, что у нас много общего, будем продолжать общение. Я жду новой встречи, потому что из прошедшей встречи никаких договоренностей достичь невозможно». В этом смысле американский президент абсолютно последователен, но свое заявление он все-таки делает с оглядкой на возможную встречу», – подытожил политолог.

Напомним, Путин и Трамп приняли участие в двустороннем саммите в Хельсинки 16 июля. Это была первая широкомасштабная встреча двух лидеров, которой опасались представители американской элиты и не предрекали ничего хорошего. Многие представители истеблишмента опасались, что президент США заключит сделку с Россией, которая будет идти вразрез с интересами Соединенных Штатов Америки. Однако, как сказала официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Эккер, встреча станет плацдармом для улучшения политического климата между странами, а после можно будет уже обсудить важные мировые вопросы.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru