Новости Украины и Новороссии 25 октября 2017
- 11:33 Янукович не виноват.
- 11:11 Украина будет строить на границе с РФ “модульные городки”.
- 11:00 США должны выступить против «путинской агрессии» и поддержать Киев, — Fox News.
- 08:53 Украина: отказаться от прошлого.
- 07:30 Доскакались: даже Кличко не может заплатить за коммуналку (ВИДЕО).
- 06:00 Религиозная война на Украине: лихие 90-е покажутся раем.
- 03:30 «Власть сама виновата»: Как неонацисты из ОУН разгромили суд в Киеве.
- 02:56 Два процесса. Коханивский-Муравицкий.
- Вчера 23:00 Киев отказал Саакашвили в политическом убежище.
- Вчера 22:35 «Роснефть» отсудила $185 млн за Одесский нефтеперерабатывающий завод.
Янукович не виноват
Внезапно. Защита Януковича заявила, что с него фактически сняли большую часть обвинений, мотивируя которыми, был организован государственный переворот.
Защита экс-президента Виктора Януковича заявляет, что Генпрокуратура Украины сняла с него обвинения в разгоне протестующих во время Евромайдана в ноябре 2013-го – январе 2014 года. Об этом, в частности, сказал адвокат Януковича Виктор Сердюк, передает пресс-служба адвокатского объединения Aver Lex. Сердюк добавляет, что Янукович также не является подозреваемым в причастности к убийствам в феврале 2014 года Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. Расследование данных преступлений, по словам адвоката, прекращено.
"2 марта 2014 года ГПУ обвинила Виктора Януковича в том, что по его указаниям в декабре 2013-го – январе 2014 года "Беркут" избил 165 мирных протестующих, в том числе 40 журналистов, в причастности к убийствам активистов Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, к гибели 70 людей и избиению более 500 протестующих. Но в настоящий момент данное подозрение по ряду фактов уже полностью опровергнуто", – рассказал Виталий Сердюк.
Он уточнил, что уже опровергнута причастность Януковича к избиению около 100 человек 30 ноября 2013 года и в декабре 2013-го – январе 2014 года, опровергнуто обвинение относительно его причастности к смертям Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника, к применению работниками милиции водометов, обвинение в причастности к смертям 60 человек в феврале 2014 года и к избиению 436 участников акции протеста.
"То есть большая часть первоначального обвинения сегодня уже полностью опровергнута, а остаток выделен в отдельное производство, относительно которого нет доказательств", – заявил Сердюк, обвинив ГПУ в политическом преследовании.
Адвокат добавил, что уже более 40 раз менялся состав группы прокуроров и следователей, в уголовном производстве месяцами не проводится никаких следственных действий. Кроме того, по его словам, с октября 2014 года производство останавливалось и возобновлялось 16 раз.
https://112.ua/obshchestvo/zashhita-yanukovicha-zayavlyaet-chto-gpu-snyala-s-eks-prezidenta-obvineniya-v-razgone-evromaydana-417357.html – цинк
PS. На самом деле, главная проблема Януковича заключается в том, что он заигрался в толстовство, боясь пролить кровь и в результате кровью умылась вся страна.
Гешефтополучатели переворота естественно попытались сделать его главным козлом отпущения, но по вполне понятным причинам это дело не имело серьезных перспектив за рубежом (поэтому Украина получала последовательные отказы от международных структур на запросы о преследовании Януковича), да и на Украине само дело по сути развалилось, так как фактически невозможно было доказать то, в чем пытались обвинять Януковича, особенно на фоне фактов причастности представителей нынешней "власти" к массовым убийствам и другим преступлениям.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Украина будет строить на границе с РФ “модульные городки”
Украина будет в срочном порядке строить модульные городки и увеличивать охрану в рамках оперативно-инженерного обустройства границы с Россией. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Слободян.
“Речь идет о двух моментах: об оперативно-инженерном обустройстве границы и повышении плотности охраны границы, – сказал он. – Первое – это неотложная потребность, которую мы видим…. Граница в инженерном плане должна быть обустроена, и это унифицированная система, которая не требует долгого времени и значительных финансов”.
Слободян также отметил, что “повышение плотности” подразумевает строительство специальных сооружений – модульных городков.
“Модульные городки – это более масштабная история, которая требует капиталовложений и времени. К реализации этой идеи мы будем активно подключать международных доноров”, – подчеркнул он.
Кроме того, Слободян заявил, что работы по обустройству границы по проекту “Стена” также ведутся.
“Проект реализуется и будет реализовываться, насколько будет позволять финансирование”, – добавил он.
Напомним, в августе Государственная пограничная служба украины заявила, что не планирует сворачивать реализацию проекта по строительству инженерно-заградительных сооружений на границе с РФ. Тогда Слободян утверждал, что всего на реализацию проекта в этом году бюджетом предусмотрено около $19,5 млн., но фактически выделено только $3 млн.
11 августа суд арестовал фигурантов дела о хищениях на проекте “Стена”. Ранее сообщалось об аресте с альтернативой залога шестерых фигурантов дела о хищении средств проекта “Стена”.
Накануне стало известно, что украина до конца 2017 года потратит на строительство стены на границе с Россией 500 млн гривен.
Добавим также, что 28 мая секретарь СНБО Турчинов заявил о том, что “на востоке украины необходимо построить непреодолимую крепость”. При этом за 2016 год украинские власти буквально закопали 400 млн. гривен в противотанковых рвах на границе с Россией в Черниговской и Харьковской областях.
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США должны выступить против «путинской агрессии» и поддержать Киев, — Fox News
Прошло уже больше трёх лет «с тех пор, как Россия незаконно аннексировала Крым», пишет Джессика Тарлов (Jessica Tarlov) на сайте канала «Fox News».
Но международное сообщество «и пальцем не пошевелило», чтобы восстановить украинский суверенитет «над оккупированной Россией территорией — как Крыму, так и на Донбассе».
Вместо этого, гневно пишет журналистка, были продемонстрированы «половинчатые действия» и «жёсткие разговоры» о «поддержке».
Разумеется, Америка ввела «сильные санкции в отношении России», но вот «европейские союзники» США отчего-то не смогли встать с Америкой плечом к плечу. Решительности не хватило?
Тем временем российский президент Владимир Путин продолжает держать «тысячи своих солдат» на востоке Украины, продолжая вести «смертельную войну на истощение».
Западу следует «делать больше», призывает журналистка. Ведь украинцы верят в Соединённые Штаты: это их «единственная надежда» на будущее, «на мир и процветание».
В то же самое время хозяин Кремля «пытается использовать создание миротворческой миссии для фактического признания сепаратистских квазигосударств на востоке Украины». Это «прозрачная попытка» добиться дипломатического признания «контролируемых Кремлём ополченцев».
Америка должна выступить, создав «противовес попыткам Путина», который возжелал «использовать миротворцев ООН для достижения своих стратегических целей». И недаром сенатор Джон Маккейн и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон говорят о важности полной поддержки Украины.
Украинцы заслужили поддержку США, полагает автор материала.
Сегодня Америка «сталкивается с миром», в котором «всё меньше и меньше стран» разделяют американские ценности, в котором «демократия подвергается нападению».
Между тем Украина как раз готова идти в сторону интеграции с Западом. И это происходит «прямо на заднем дворе Путина!»
Поэтому Вашингтон должен ответить украинскому народу «взаимностью» и «доброй волей».
Джессика Тарлов уверена, что Белому дому необходимо в полной мере поддержать Украину «в её продолжающейся борьбе с неосоветским империализмом Путина» и в переходе страны «к демократическому управлению и свободной экономике».
Вероятно, заметим, Джессика Тарлов и её знакомцы, Маккейн и Х. Клинтон, закладывают основы для нового похода на «неосоветскую» Москву. Старая политическая «гвардия» Соединённых Штатов ещё не списана в утиль и вспомнила демократические лозунги эпохи Рейгана.
Отчего-то к этой «гвардии» не спешит присоединиться мистер Трамп. Непонятно: то ли он и вправду агент Кремля и ему пора выписывать импичмент, то ли ему кажется многовато Ирана и КНДР: куда уж тут «поддерживать» Украину и идти против «путинской агрессии»!
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Украина: отказаться от прошлого
«Петр Порошенко назвал Украину одной из стран-основателей Организации Объединенных Наций. Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что президент Украины в данном случае вновь продемонстрировал двойные стандарты.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с днем Организации Объединенных Наций и заявил, что этот праздник имеет непосредственное отношение к его стране.
«День создания ООН – это и украинский праздник, так как Украина была среди наций – основательниц организации», – написал он в Twitter.
ООН официально существует с 24 октября 1945 года. Среди первоначальных членов организации наряду с СССР были Белорусская и Украинская советские социалистические республики, хотя они и не являлись независимыми государствами.
«Порошенко демонстрирует самые настоящие двойные стандарты. Когда ему выгодно, он говорит, что Украина имеет отношение к созданию ООН. А когда ему хочется следовать в русле риторики его американских хозяев, он начинает говорить, что СССР – это исчадье ада. Надо уже как-то определиться – либо «все хорошо», либо «все плохо»… Поэтому вы либо прекратите сносить памятники советского прошлого, либо уж отказывайтесь от него полностью – вместе с заводами, членством в ООН и всем остальным, включая те территории, которые вы получили от Советского Союза», – сказал Николай Стариков.»
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Доскакались: даже Кличко не может заплатить за коммуналку (ВИДЕО)
Кризис на Украине принимает угрожающие масштабы. Стоимость коммунальных услуг стала не по карману не только обычным людям. Услуги ЖКХ проблематично оплатить даже известным украинским политикам и чиновникам.
Стало известно, что долги за коммунальные услуги имеют не только рядовые граждане Незалежной. У киевского мэра Кличко тоже накопился солидный долг за услуги ЖКХ. Он задолжал 4 987,51 грн.
Жить по-европейки, похоже, не получается не только у обычных украинцев, имеющих нищенские зарплаты и пенсии. Грабительские тарифы больно бьют по карману даже такого богатого человека, как Кличко. Даже киевский мэр, получающий солидную зарплату, и тот угодил в капкан так называемой евроинтеграции.
Очевидно, что Майдан с треском провалился. Перед тем, как повышать тарифы за услуги ЖКХ, на Украине следовало бы поднять на европейский уровень зарплаты и пенсии. Политики пошли другим путем, решив угодить Западу любой ценой.
В итоге граждане страны накопили огромные долги за коммунальные услуги, что не лучшим образом отразится на начавшемся отопительном сезоне. Судя по всему, этой зимой в стране могут отключать не только газ, горячую воду, но и отопление.
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Религиозная война на Украине: лихие 90-е покажутся раем
В городе Коломые Ивано-Франковской области разгорается религиозный конфликт между Украинской православной церковью (УПЦ) и Украинской греко-католической церковью (УГКЦ), который может разрастись на всю страну.
События эти начались еще в июне, когда в день Святой Троицы радикалы и представители Украинской греко-католической церкви захватили старинный Благовещенский храм. Сегодня ситуация только усугубилась.
События последних дней в Коломые показывают, что напряженность может перерасти в серьезное по своим последствиям противостояние религиозных общин.
Ukraina.ru побеседовала с главой Синодального информационного отдела УПЦ владыкой Климентом.
— Уже около 20 лет конфликта между православными и греко-католиками в этом регионе в активной фазе не было, и тут внезапно так называемые капелланы униатской церкви решили отобрать храм, которым православные пользовались многие годы.
Это все было без суда и следствия, безо всяких документов. Более того, суд Украины вынес решение, согласно которому вмешательство полиции и органов местной власти в этот процесс было незаконным, опечатывание храма было незаконным. То есть суд был на стороне Украинской православной церкви.
Несмотря на это, для того, чтобы не допустить возврата храма законным владельцам, униаты привезли молодчиков, представителей радикальных группировок для того, чтобы силой не пустить верующих в храм. Православных верующих били ногами, обзывали, выталкивали из храма — это все зафиксировано на видео. И никаких действий ни прокуратура, ни полиция не предприняла.
— Как вы можете прокомментировать слова одного из этих капелланов Михаила Дзюбы, который заявил буквально следующее: «Мы свершили это в Коломые и свершим на территории Галичины и Закарпатья»? Неужели насилие со стороны греко-католиков распространится и дальше?
— Думаю, эти заявления должен комментировать не я, а Служба безопасности Украины. Если такие слова останутся без реакции со стороны тех органов, которые уполномочены поддерживать порядок, значит, у нас на Украине закона нет и у кого автомат, у того и закон.
— Почему именно сейчас греко-католики после десятилетий мира начали враждебные действия против православных? Откуда такая агрессия?
— Наверное, на это повлиял ряд факторов. Но, несмотря на все заявления представителей верховной власти униатской церкви, на местах, как сейчас в Коломыйской епархии, периодически говорится, что они намереваются отбирать все храмы, которые считают своими — причем не только у православной церкви, но и у римо-католиков.
То есть, провоцируется передел церковной собственности, делаются попытки разжечь огонь религиозной конфронтации, как это было в начале 90-х годов прошлого века, когда около 900 храмов были объектами борьбы. И это все происходило с применением физической силы, с угрозами, нарушениями законодательства.
— Вы считаете, что сейчас события лихих 90-х могут повториться?
— Если внимательно следить за заявлениями униатов, то они хотят как раз возрождения той ситуации, которая была в 90-х годах.
— Сейчас в стране очень вооруженных людей и нелегального оружия. Может ли конфликт получиться масштабнее, чем 25 лет назад?
— Сейчас едва ли проходит неделя, чтобы не было в средствах массовой информации сообщений о преступлениях, связанных с применением огнестрельного оружия. Если те, кто называет себя капелланами, а на самом деле непонятно кем являются, и представители современных бандформирований свободно разгуливают по улицам и угрожают верующим автоматами, нет никакой гарантии, что у них в голове что-то не переклинит и они не начнут добиваться своего с помощью стрельбы. И не только из того оружия, которое они показывают. Ведь совершенно непонятно, что у них там еще есть в запасниках.
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Василий Темный, Украина.ру
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«Власть сама виновата»: Как неонацисты из ОУН разгромили суд в Киеве
Во вторник утром в Святошинском райсуде полиция штурмовала забаррикадировавшихся в здании соратников командира карательного батальона ОУН Николая Коханивского, которому суд должен избрать меру пресечения за стрельбу в человека.
Применив слезоточивый газ и дубинки, правоохранители задержали 30 боевиков неонацистской организации. При этом пострадали три журналиста, а самого подсудимого скорая увезла в больницу с разбитой головой.
ШТУРМ БАРРИКАД
Избирать меру пресечения Николаю Коханивскому суд начал еще в понедельник. Лидер ОУН* обвинялся в том, что 21 октября на станции метро «Академгородок» стрелял из незарегистрированного травматического пистолета в командира батальона «Один» с позывным Рэм, Руслана Качмалу, и нанес ему травмы спины и руки. Якобы причиной конфликта было общежитие в Киеве.
Из-за того, что соратники задержанного мешали проводить судебное заседание и требовали освободить Коханивского из-под стражи, суд был перенесен на 9:00 вторника. В итоге они заявили, что будут ночевать в суде вместе со своим лидером. Когда же в час ночи полиция попыталась взять штурмом протестующих, они забаррикадировались в здании.
В 11:00 штурм повторился. Как рассказал лидер неонацистской организации «Белый молот» Владислав Горанин (Горан), полиция их обманула.
«Сказали, что заседание пройдет в спокойной мирной атмосфере, но соратникам Коханивского необходимо перейти в другое помещение, в котором продолжится суд. Для этого нужно было разобрать баррикаду у входа. Когда ее разобрали, полицейские сразу же пошли на штурм. В людей полетели гранаты со слезоточивым газом, спецназовцы стали избивать активистов резиновыми дубинками, ломать и выволакивать на улицу через разбитые окна первого этажа», — рассказывает он.
По словам Горанина, всех задержанных «запаковали» в автозаки вместе с женой Коханивского Екатериной и увезли в Шевченковское управление полиции. «Среди задержанных и избитых — тяжелораненый на фронте доброволец Александр Винниченко (Белый) и журналисты», — говорит Горан.
Кроме того, пострадали трое журналистов.
«Спецназ опрокинул журналиста на землю и избил ногами, заламывая руки. На них не действовало даже удостоверение прессы. Все действия спецназа записывались на камеру, которую также разбили. После этого патрульный помог журналисту, выведя его из суда», — рассказывали журналисты.
Еще у одного из представителей прессы копы выбили из рук удостоверение, сказав, что «такое есть у каждого второго», а по дороге в автозак его ударили головой о металлический столб и несколько раз по печени. Позже в МВД задержания назвали случайностью и сотрудников прессы отпустили.
Во время штурма пострадал и сам подсудимый — его с разбитой головой скорая увезла в больницу, а заседание снова перенесли, в этот раз на 15:00. Прибывшие на место событий нардепы Игорь Мосийчук и Игорь Луценко рассказали, что судья дала Коханивскому три часа и конвой, чтобы восстановиться после штурма. По словам Мосийчука, у Коханивского черепно-мозговая травма.
ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ СУДА
В полиции заявляют, что меры задержания экстремистов были обоснованными и находились в рамках законодательства.
«Люди, которые забаррикадировались в помещении суда, оказали сопротивление полиции, бросали в правоохранителей дымовые шашки, травили газом. Мы вынуждены были применить силу, чтобы разблокировать помещение суда и прекратить беспорядки», — сказал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.
За хулиганство и порчу имущества против задержанных возбуждены уголовные производства. Также спикер МВД Артем Шевченко принес извинения журналистам.
«Причина всего этого беспорядка — абсолютно деструктивные действия группы поддержки подозреваемого, которые разбили судебный зал и препятствовали правосудию. Но если журналисты напишут заявления на полицейских, мы их рассмотрим», — сказал он. И действительно, после штурма суда в здании разбиты окна первого этажа, стекла дверей и клетки «аквариума» для задержанных, поломаны столы и стулья.
«ПРИЧИНА — НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ СИЛОВИКОВ»
Эксперты считают, что захват суда, который раньше расценили бы как нонсенс, связан с отказом от охраны судов спецподразделениями МВД в 2015–2016 годах.
«Здания судов должны находиться под усиленной охраной. Раньше за безопасность в судах отвечало спецподразделение „Грифон”, но его разогнали якобы из-за отсутствия финансирования. Собирались создать службу судебной охраны, но так и не сформировали. И поэтому сегодня в судах такой же бардак, как и во всей стране», — говорит президент Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Шабовта.
Кроме того, по его словам, побоище в суде — результат полнейшей некомпетентности правоохранительных органов.
«Это не первый случай подобных потасовок в судах. Аналогичные случаи были на заседаниях по делам бойцов батальонов „Торнадо” и „Айдар”. И, зная личность подсудимого, МВД было обязано спрогнозировать подобное развитие событий, ничего этого сделано не было», — говорит он.
Кроме того, Шабовта уверен: власть сама создала предпосылки для данного поведения общества. «Власти поощряли и всячески потакали радикальным организациям, у которых возникло чувство вседозволенности. Да и само МВД настолько себя скомпрометировало, что у людей нет доверия к правоохранителям», — объясняет он.
В результате, 24 октября Николая Коханивского отпустили и сняли наручники прямо в зале суда. Такое решение объяснили тем, что истекли 72 часа с момента задержания до момента избрания судом меры пресечения.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Два процесса. Коханивский-Муравицкий
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Киев отказал Саакашвили в политическом убежище
Украинская миграционная служба отказалась предоставить бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили политическое убежище, заявил генеральный прокурор страны Юрий Луценко, передает телеканал «112 Украина». По его словам, политик не стал обжаловать это решение в суде.
«Поэтому сейчас он апатрид, без всяких специальных обстоятельств, которые бы могли исключить его депортацию или экстрадицию. И Государственная миграционная служба знает это точно», — добавил Луценко.
«Украинская правда» сообщила, что генпрокурор также заявил, что Саакашвили заставлял одесских чиновников «оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии как ценным деятелям». По словам Луценко, они ездят на принадлежащих одесской администрации машинах, «купленных на деньги благотворительного фонда, который финансировался клиентами Одесской таможни». Саакашвили в своем Facebook отреагировал на эти слова Луценко, назвав их «подлой ложью». Он также анонсировал пресс-конференцию в офисе своего политического движения «Рух новых сил», на которой пообещал ответить на заявления генпрокурора.
Саакашвили попросил убежище 11 сентября, а 3 октября его адвокат Маркиян Галабала заявила, что политик не получил ответа от миграционной службы, хотя должен был получить его в течение суток.
Бывший президент Грузии до 26 июля состоял в гражданстве Украины. В этот день Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Грузинское гражданство Саакашвили утратил еще в декабре 2015 года. Оставшись без украинского гражданства, Саакашвили смог попасть на территорию страны после того, как его сторонники прорвали кордон пограничной службы. Суд во Львовской области признал политика виновным в незаконном пересечении границы и приговорил его к штрафу в 3,4 тыс. грн (около 7,5 тыс. руб.).
Грузия добивается выдачи своего бывшего президента. Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил 5 сентября, что в Киев поступил запрос Тбилиси на экстрадицию Саакашвили. По его словам, на родине он является фигурантом четырех уголовных дел.
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«Роснефть» отсудила $185 млн за Одесский нефтеперерабатывающий завод
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать $184,8 млн с зарегистрированной на Кипре компании Swisspro Capital Ltd, связанной с Одесским нефтеперерабатывающим заводом на Украине. Таким образом был удовлетворен иск компании «Роснефть».
Деньги, по решению суда, должны быть взысканы в рублях по курсу Центробанка на дату выплаты долга. Суд отказал Swisspro Capital в оставлении иска без рассмотрения. Это ходатайство было мотивировано неподведомственностью спора Арбитражному суду Москвы.
«Роснефть» подала иск к Swisspro Capital Limited о взыскании $184,8 млн за неоплаченные поставки нефти на Украину в марте 2014 года.
В марте 2014 года кипрская компания, связанная с группой ВЕТЭК Сергея Курченко, договорилась о поставках сырья на Одесский НПЗ, позже Сергей Курченко покинул страну, а завод был де-факто национализирован. 2 августа 2016 года «Роснефть» получила предложение о досудебном урегулировании конфликта, но процесс был продолжен.
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