Новости Украины и Новороссии 25 октября 2017

Прошло уже больше трёх лет «с тех пор, как Россия незаконно аннексировала Крым», пишет Джессика Тарлов (Jessica Tarlov) на сайте канала «Fox News».

Но международное сообщество «и пальцем не пошевелило», чтобы восстановить украинский суверенитет «над оккупированной Россией территорией — как Крыму, так и на Донбассе».

Вместо этого, гневно пишет журналистка, были продемонстрированы «половинчатые действия» и «жёсткие разговоры» о «поддержке».

Разумеется, Америка ввела «сильные санкции в отношении России», но вот «европейские союзники» США отчего-то не смогли встать с Америкой плечом к плечу. Решительности не хватило?

Тем временем российский президент Владимир Путин продолжает держать «тысячи своих солдат» на востоке Украины, продолжая вести «смертельную войну на истощение».

Западу следует «делать больше», призывает журналистка. Ведь украинцы верят в Соединённые Штаты: это их «единственная надежда» на будущее, «на мир и процветание».

В то же самое время хозяин Кремля «пытается использовать создание миротворческой миссии для фактического признания сепаратистских квазигосударств на востоке Украины». Это «прозрачная попытка» добиться дипломатического признания «контролируемых Кремлём ополченцев».

Америка должна выступить, создав «противовес попыткам Путина», который возжелал «использовать миротворцев ООН для достижения своих стратегических целей». И недаром сенатор Джон Маккейн и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон говорят о важности полной поддержки Украины.

Украинцы заслужили поддержку США, полагает автор материала.

Сегодня Америка «сталкивается с миром», в котором «всё меньше и меньше стран» разделяют американские ценности, в котором «демократия подвергается нападению».

Между тем Украина как раз готова идти в сторону интеграции с Западом. И это происходит «прямо на заднем дворе Путина!»

Поэтому Вашингтон должен ответить украинскому народу «взаимностью» и «доброй волей».

Джессика Тарлов уверена, что Белому дому необходимо в полной мере поддержать Украину «в её продолжающейся борьбе с неосоветским империализмом Путина» и в переходе страны «к демократическому управлению и свободной экономике».

Вероятно, заметим, Джессика Тарлов и её знакомцы, Маккейн и Х. Клинтон, закладывают основы для нового похода на «неосоветскую» Москву. Старая политическая «гвардия» Соединённых Штатов ещё не списана в утиль и вспомнила демократические лозунги эпохи Рейгана.

Отчего-то к этой «гвардии» не спешит присоединиться мистер Трамп. Непонятно: то ли он и вправду агент Кремля и ему пора выписывать импичмент, то ли ему кажется многовато Ирана и КНДР: куда уж тут «поддерживать» Украину и идти против «путинской агрессии»!

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