Россия продолжает сокращать вложения в облигации США
10:42. 18 июля 2018 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Россия продолжила резко снижать свои вложения в американские ценные бумаги. По итогам майской статистики министерства финансов США, Россия выбыла из списка крупнейших кредиторов США.
В апреле 2018 года https://colonelcassad.livejournal.com/4255895.html эти вложения составляли 48, 7 млрд. долларов, а за год до этого 104,9.
Можно констатировать, что это не временная флуктуация, а последствия неких решений принятых в марте 2018 года в связи с американской политикой в отношении РФ.
Как сообщают – на июль вложения РФ в американские облигации составляет 14,9 млрд. долларов.
Источник: colonelcassad.livejournal.com