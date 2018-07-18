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Россия продолжает сокращать вложения в облигации США

10:42. 18 июля 2018 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:


Россия продолжила резко снижать свои вложения в американские ценные бумаги. По итогам майской статистики министерства финансов США, Россия выбыла из списка крупнейших кредиторов США.


В апреле 2018 года https://colonelcassad.livejournal.com/4255895.html эти вложения составляли 48, 7 млрд. долларов, а за год до этого 104,9.
Можно констатировать, что это не временная флуктуация, а последствия неких решений принятых в марте 2018 года в связи с американской политикой в отношении РФ.
Как сообщают – на июль вложения РФ в американские облигации составляет 14,9 млрд. долларов.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: деньги, Россия, США, экономика
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