Провал футбольного пиара
16:08. 18 июля 2018 Просмотров - 339 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Тренер сборной Хорватии на связи:
«Это поколение футболистов показало, что команда может добиваться успеха вне зависимости от страны, к которой она относится, бюджета и стадионов. Я пишу эти строки из-за сложной ситуации в Хорватии. Она является самой бедной страной в Евросоюзе, и ей управляют люди, имеющие отношение к преступной организации. Хорватия – страна, которую за последние 20 лет покинули миллионы человек. Сегодня многие люди по всей стране не могут удовлетворить свои основные потребности, молодые люди не могут позволить себе оплатить образование, система здравоохранения рушится на глазах, а юридическая – коррумпирована.
Я обращаюсь к политикам и всем представителям власти, которые довели людей до страданий и отчаяния, держитесь подальше от сборной Хорватии. Никто не будет приглашать вас в раздевалку, мы не хотим фотографироваться или как-либо ещё взаимодействовать с вами. Именно вы сделали Хорватию одной из беднейших стран Европы. У нас есть дети, которые никогда не видели Адриатического моря, хотя на территории Хорватии более 1000 километров береговой линии. У нас есть дети, которые голодают перед сном, потому что у их родителей нет работы, и им нечего есть. Те, кто делает такие вещи со страной, не приветствуются в раздевалке. Пожалуйста, уважайте наше решение, не носите футболки сборной и не используйте наш успех для продвижения своего имиджа» (c) Златко Далич
Побеждали вопреки системе!
Президент Хорватии хотела попиариться на футболе, а тут такая подстава.
Авторство текста на самом деле принадлежит журналисту Премужичу:
Вчера я написал текст из «параллельной вселенной». Если бы она существовала, на мой взгляд, Златко Далич должен был вести себя именно так. Вместе с игроками он дистанциируется от политических элит. В этом письме он показывает себя, как настоящий спортсмен и патриот. Как видится это мне. Сейчас я не собираюсь обсуждать состояние Хорватии, я делал это тысячу раз. Мой текст – это предположение, каким могло быть видение ситуации у спортсменов, и, в частности, футболистов. Которые знают, в какой ситуации находится их народ, народ Хорватии. В первом же предложении я четко указал, что текст – воображаемый. Как письмо из другой вселенной, иного измерения. Не из нашего мира. В конце я подписал текст, как автор, и указал, что это написано не Златко Даличем. Я думаю, этого достаточно. Но народ вдохновенно воспринял этот текст. Воображаемое письмо вызвало много откликов, энтузиазма, слов поддержки и восхищения. Это сделали люди любых политических убеждений, богатые и бедные, молодые и старые, верующие и атеисты. «Письмо Далича» вызвало у них огромный энтузиазм.
Теперь мы пришли к сути проблемы, обозначенной в письме, и существующей в обществе в целом. Текстом на Facebook поделились более 1500 раз. Огромное количество отметок «нравится» и комментариев. Комментарии, а так же ответы на перепосты – показывают, что люди не читают внимательно, кто автор текста, они не обращают на это внимания. Они даже не видят, что это началось с моего аккаунта. Но их зацепила его суть. Они поддержали «Далича», честно восхищались таким смелым шагом – хотя даже не дошли до конца, где стоит подпись автора, и прямо указано, что это писал не тренер хорватской сборной.
Источник: colonelcassad.livejournal.com