Провал футбольного пиара

Тренер сборной Хорватии на связи:Побеждали вопреки системе!Президент Хорватии хотела попиариться на футболе, а тут такая подстава.Авторство текста на самом деле принадлежит журналисту Премужичу:

Источник: colonelcassad.livejournal.com