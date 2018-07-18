Лицемерие – главная черта Запада

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Интервью Владимира Путина телеканалу Fox News по итогам встречи с Дональдом Трампом

Пётр Лидов – обзор иностранной прессы по итогам чемпионата по футболу

И мы это уже неоднократно наблюдали в многочисленных интервью В.В. Путина с ведущими западными журналистами. Причём следует уточнить, что „”. Те из них, которые берут интервью у президентов,входят в советы директоров как ведущих западных корпораций, так и многочисленных миллиардных фондов, вроде фонда Гейтса или Клинтонов.Такие репортёры обычно обучаются в ведущих университетах, т.е. получают лучшее западное образование. Получается, что по чисто формальным признакам они входят в элиту Запада.И тут непонятно: постоянное лицемерие достигает недосягаемых высот, когда журналист начинает искренне верить в то, что в подсознании классифицировано как лицемерие? Либо оно действительно разрушает адекватное восприятие реальности, в частности, нарушает элементарное логическое мышление.Посудите сами. Сколько раз Путин в интервью западным СМИ объяснял, что РФ не вмешивалась во внутренние дела США, не участвовала на государственном уровне в тамошней предвыборной президентской гонке.Сколько раз Владимир Владимирович объяснял, что в Крымубыл организован всенародный референдум. Что народ решил отделиться от Украины и войти в состав РФ.Сколько раз российский лидер пояснял тем же журналистам, что в деле Скрипалей российской стороне не предъявлено никаких доказательств её участия, что была нарушена процедура, обязывающая допускать российских следователей к изучению обстоятельств дела и ознакомлению со всеми связанными с расследованием документами.Но нет, журналисты и на пресс-конференциях, и на эксклюзивных интервью раз за разом настойчиво утверждают, что в перечисленных событиях виновато только и одна лишь Россия. Путин им возражает, мол,Какие официальные доказательства обнародованы?, а алогичное упрямство журналистов поистине неисчерпаемо.Заметьте, во всех этих случаях Западом грубо нарушается самая элементарная логика. Ведь им же самим нарушаются подписанные с РФ договоры о совместном проведении расследований подобных происшествий. В принципе, этого одного достаточно, чтобы юридически и официально вообще не признавать никакие обвинения. Вы же сами нарушили процедуру! Это же один из основных демократических принципов, пропагандирумых самим Западом!!!Но ведь при этом даже не было ни одного обвинительного вердикта западного суда! Вердикта не было, а атаки журналистов продолжаются.Вот и журналист Фокс-ньюс во вчерашнем интервью с Путиным снова показывает отсутствие логики в вопросах и рассуждениях. Даёт нашему президенту какие-то бумаги, где изложено заключение некоего американского спецпредставителя () по якобы имевшем место вмешательству 12 сотрудников ГРУ в президентские выборы в США.Но простите, а как же процедура, описанная, которая как раз подобные вопросы и должна регулировать??? Она вообще не соблюдалась. Так какова цена этой бумажки спецпредставителя? Она, бумага, как известно – всё стерпит. Таких бумажек можно написать сотни – и что???И ведь здесь логика-то проста: подозревашь в чём-то Россию? Предполагаешь, что какие-то её граждане совершили противоправные действия против интересов США? Снимай с полки соответствующий договор, читай и исполняй процедуру. Всё.Школьнику понятно, а вот элитарному американскому журналисту Фокс-ньюс, как и его многочисленным западным коллегам – нет, непонятно. И на протяжении месяцев на всех пресс-конференциях талдычат одно и то же: Россия виновата, Россия виновата… во всех грехах.Однако на этот раз американский журналист не учёл изменения ситуации: окончания блестяще проведённого главного мирового спортивного события – ЧМ по футболу. Который явился маркером передачи Путину части глобальных полномочий. Т.е. наш президент завоевал право в настоящий момент проводить угодную России глобальную политику.И манера ответов президента изменилась. Если раньше на подобные обвинения Запада он терпеливо разъяснял значение процедуры, справедливо ссылался на отсутствие реальных доказательств, то теперь президент России перешёл в наступление.Повидимому, нам не так долго осталось ждать нового Нюрнберга. Где подсудимыми будут режимы ведущих стран Запада, убившие своей античеловечной деятельностью десятки миллионов человек в одном лишь ХХ веке.Предлагаем вашему вниманию полную версию упомянутого интервью Путина, а также замечательный обзор западной прессы о только что закончившемся ЧМ-2018, подготовленный в студии Дмитрия Пучкова.