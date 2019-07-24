Из серии ДБ. Политкорректность – одно из средств разложения Запада

А.А. КЛЁСОВ. Конечно! И в качестве примера могу привести скандальную историю с Джеймсом Уотсоном, одним из величайших лауреатов Нобелевской премии, получившим её за открытие структуры молекулы ДНК. Казалось бы, всё это далеко от интересов и привычных повседневных людских дел, но, на самом деле, вопросы генетики, теории происхождения жизни намного ближе к людям, чем многие думают.

Андрей ФЕФЕЛОВ. Анатолий Алексеевич, на Западе, при всей их декларируемой свободе слова, на самом деле действует жесточайшая идеологическая цензура . Эту идеологию они называют "прогрессизмом", хотя на самом деле это идеология регресса. Вы как человек, много лет живущий и работающий в США, знаете ситуацию в западной науке изнутри. Действует ли там такая цензура?

Так вот, их было четверо, начавших ещё в 1950-е годы работу со структурой ДНК: сам Джеймс Уотсон, а также Фрэнсис Крик, Моррис Уилкинс и Розалинд Франклин.



Последняя умерла в 1958 году, за четыре года до получения оставшимися тремя Нобелевской премии, которую, как известно, не дают посмертно.



Франклин занималась рентгеновской дифракцией, и именно она получила самые чистые снимки, которые показали, что молекула ДНК представляет собой двойную спираль.

Самый эксцентричный в этой четвёрке — Джеймс Уотсон, которому сейчас 91 год.

А.Ф. А в чём проявляется его эксцентричность?

А.А. КЛЁСОВ. Пожалуй, наиболее известным скандалом, связанным с его именем, был скандал 2007 года, когда Уотсон объявил, что чернокожие интеллектуально менее развиты, чем белые.



Сразу включились силы политкорректности, с их стремлением к тотальной унификации человечества. Никакая вменяемая дискуссия на эти темы ведь в принципе невозможна на Западе! Поднялся, естественно, шум, и Уотсона убрали с поста главы лаборатории Колд Спринг Харбор в штате Нью-Йорк, в которой он занимался проблемами генома.

А.Ф. Обвинили в расизме?

А.А. КЛЁСОВ. Да, и убрали из директоров, посчитав, что, раз начальник такие вещи вытворяет, значит, и весь институт запятнался в глазах инвесторов — сторонников строгой политкорректности.



Мы все знаем прекрасно, что Америка помешана на скандалах: сплошь и рядом поднимаются какие-то секс-истории сорокалетней давности, когда кто-то кого-то ненароком потрогал. Там это просто в порядке вещей… Короче, сняли с него часть почётных званий.

Звание нобелевского лауреата оставили, его никто не вправе отнять. Есть ещё титул "профессор эмеритус" — профессор, достигший пенсионного возраста, имеющий право иметь офис (кабинет) в институте, работать своего рода консультантом, хотя и — формально — без прежнего статуса. В общем, откуда-то его попросили, кое-где он остался…

И вдруг недавно он опять выступил с тезисами на прежнюю нашумевшую тему. Устроившие ему выступление в телеэфире Public Broadcasting Service думали, что это выступление его несколько реабилитирует, что Джеймс Уотсон покается, а он с ещё большей "пролетарской" прямотой повторил прежние тезисы, да ещё и добавил кое-что посильнее.



Вновь разразился скандал, на этот раз увенчавшийся радикальным результатом. Против Уотсона выдвинули 11 пунктов обвинения, по итогам которых он не может отныне ни руководить чем-либо, ни иметь кабинет — ни-че-го!.



И он попал в тяжёлое положение, потому что у него роскошный дом, за который надо платить высокие налоги… А ему перекрыли финансирование.

А.Ф. Что это за 11 пунктов, по которым его обвинили?

А.А. КЛЁСОВ. Первый — его "сексистское отношение" к Розалинд Франклин… Можете оценить всю глубину и низость его "проступка": он смел называть её Рози, а ведь она себя так никогда не называла! Даже в отношении давно уже покойного человека это посчитали сексизмом!

А.Ф. Странно, словно они решили, что это кличка собаки! А ведь это просто нежное, ласковое обращение к человеку.

А.А. КЛЁСОВ. К тому же, они сочли, что он тем самым принизил её вклад в науку.

Ещё ему вменили в вину штрих из воспоминаний о ней, где он говорит, что она не лишена была приятности, симпатичности, хотя никогда не пользовалась косметикой, стараясь подчеркнуть чёрные волосы. И ещё один момент, где он говорит о том, что она вела себя как "синий чулок". Поднялся опять шум по поводу прав человека и так далее…

А.Ф. В общем, бешеные феминистки на него накинулись, свора была спущена "с замка".

А.А. КЛЁСОВ. Да, конечно. А второе обвинение состояло в том, что в 1997 году на страницах газеты "Сандей Телеграф" он объявил о том, что "женщины имеют право на аборт, если исследование показало, что родится гомосексуалист".

Аборт в большинстве штатов США запрещён. Поднялся жуткий крик. Он же объявил, что у него есть основание так считать, потому что ему написала письмо мать одного гомосексуалиста.



Она, естественно, была крайне огорчена тем, что у неё никогда не будет внуков. Аж 22 года назад Уотсон с этим высказыванием выступил! И по новой восстали активисты, выступающие против абортов, но на этот раз "в смеси" с представителями ЛГБТ-сообщества…

Третий пункт обвинения был связан с тем, что в 2000 году на лекции в Калифорнийском университете (Беркли) он объявил, что худые более работоспособны, чем толстые. Об этом написали тогда в ежедневнике "Сан-Франциско кроникл".

А.Ф. Похоже, что он "троллил" всех. В США ведь существовали и существуют организации защиты прав толстых и так далее…

А.А. КЛЁСОВ. Да, учитывая, что он объявил, что тощие, субтильного телосложения люди в отличие от толстых, часто бывают несчастными и потому более активно работают, чтобы компенсировать эту жизненную "несчастность" и обделённость… Толстые же благодушны, успешны и не нервничают по пустякам.

А.Ф. Неслучайно есть такое особое слово русское — "раздобреть"…

А.А. КЛЁСОВ. Да, эти раздобрели, а те — нет.

Но главный криминал был в том, что он объявил, что толстые работают хуже! Он, более того, написал, что когда вы "интервьюируете" на собеседовании толстых людей, то понимаете, что на работу брать их не хочется…



Уотсон даже куда более сильно выразился, с американской точки зрения: что ему жалко толстяков, потому что судьба их незавидна, так как всем-де известно, что они плохо работают. Разумеется, поднялся жуткий вой по поводу этого "преступления", и ему вменили в вину дискриминацию толстых людей.

Четвёртым пунктом обвинения стал тезис Уотсона (из всё той же лекции в Беркли) о наличии связи между солнечной активностью и сексуальным поведением людей, живущих в различных регионах земного шара.



Он имел в виду, что смуглые люди в этом смысле активнее белых. И даже употребил такое понятие, как "латинские любовники", пояснив, что, например, об "английских любовниках" никогда не говорят — только об "английских пациентах"… Уотсон тем самым напомнил о получившем "Оскара" фильме "Английский пациент".

Эта корреляция тоже шокировала аудиторию и, как отмечалось в прессе, "огорчила студентов и заставила ряд профессоров объявить, что он пересёк "красную линию""…

А.Ф. Ряд профессоров обиделся…

А.А. КЛЁСОВ. Да. Пятый пункт суммарного обвинения касался 2003 года. В интервью, прозвучавшем в эфире британского телеканала "Чэннел фор", Уотсон заявил, что неплохо было бы заняться корректировкой генов, дабы все женщины были красивыми.



Он, в частности, сказал: "Люди говорят почему-то, что это было бы ужасно, если бы все(!) девушки были бы красивые, а я думаю, что это было бы просто замечательно!"



Политкорректному обществу это, естественно, не понравилось. Оно ратует за то, что все должны быть одинаковыми. Красивы ли, некрасивы ли люди — об этом неприлично говорить.

Тут, конечно, кроется немалая доля лицемерия, так как современные женщины-модели на подиумах в качестве навязываемых ориентиров "красоты" выглядят откровенно ужасно.

А.Ф. Красота в современном обществе перевернулась, оказалась нивелированной…

А.А. КЛЁСОВ. Да. Смотришь показы мод и ловишь себя на мысли, что идут просто какие-то "вешалки", и это считается нормальным, это хорошо… Так что эта борьба за политкорректность действительно переворачивает всё с ног на голову, и любой естественный объект восхищения объявляется на Западе вне закона.

Шестой пункт обвинения — тезис Уотсона о глупости в одном из документальных фильмов. Он утверждал, что глупость — это болезнь, которую нужно лечить, и что почти 10% людей в любом обществе, ещё даже со школы, имеют с этим вопросом проблемы.

Вот что сказал Уотсон: "Большинство людей говорит, что во всём виновата бедность или что-то в этом роде. Но это, вероятно, не так. И я бы избавил эти 10% от такого заблуждения".

А.Ф. И каким образом?

А.А. КЛЁСОВ. Он говорил, что хотел генетическими методами попытаться излечивать глупость. Эти слова вызвали всплеск негодования в научном обществе. Вновь была пересечена "красная черта".

А.Ф. То есть он сказал, что существует 10% (так генетически сложилось) не очень умных людей — немного умственно отсталых? И их можно лечить, не "подкручивая" гены, а что-то активизируя в процессе жизни. Так?

А.А. КЛЁСОВ. Не совсем, он же всё как генетик воспринимает.

Там ещё была одна промежуточная история… В 2007 году вышла в свет его книга "Избегайте скучных людей", она содержит своего рода уроки из жизни Уотсона в науке.

Тут в вину ему поставили определение "скучные люди". Люди ведь должны быть все одинаковыми, не может быть скучных!

А.Ф. Дискриминация по настроению?

А.А. КЛЁСОВ. По поведенческому критерию.

Седьмой пункт обвинения касался уотсоновского неутешительного вывода относительно перспектив Африки. Он сказал, что вся социальная политика базируется на том, что все люди одинаковы независимо от их расовой принадлежности, но на самом деле "тестирование показывает, что они не одинаковые".



Тут общество буквально взорвалось, заклеймив его словами типа "негодяй" и так далее. Тем более, что далее он продолжил свою мысль, возражая сторонникам теорий об одинаковости людей: "Любой, кто нанимал на работу чернокожих, знает, что это не так".



Эти слова привели к его удалению с поста советника в большой лаборатории. Однако он всё ещё имел научный кабинет и обладал рядом званий и титулов.

Настал 2007 год, и тут — восьмой пункт обвинения. В интервью журналу "Эсквайр" он заявил ни много ни мало, что "в чём-то антисемитизм оправдан". А мысль свою он продолжил так: "Точно так же имеют право на существование антиирландские настроения.



Очень опасный симптом для общества, когда существуют люди, которых нельзя критиковать". И всё равно, можете себе представить, что тут поднялось, хотя Уотсон имел в виду всего лишь обычную борьбу мнений!.

А.Ф. Замахнулся на "священных коров", так сказать.

А.А. КЛЁСОВ. Да. А я подхожу к девятому пункту обвинения в адрес Джеймса Уотсона. Он сказал, что богатым нужно платить за то, что те имеют детей. Потому что богатые — толковые люди, раз они стали богатыми. Значит, надо им приплачивать за детей…

А.Ф. Евгеническая идея…

А.А. КЛЁСОВ. Потому что, по его мнению, существует корреляция между жизненным успехом и генами. Поэтому, рассуждает он, если детей у успешных людей будет немного, это приведёт к понижению уровня интеллектуальности общества. И это вызвало огромное негодование, особенно в научном сообществе.

Десятый пункт обвинения настиг Уотсона по поводу его замечания о том, что мужчинам приятно, когда рядом с ними женщины, но работают женщины куда менее эффективно. Это, конечно, не могло не вызвать шума и осуждения, ведь такие вещи нельзя говорить.

И, наконец, одиннадцатый пункт, инкриминированный Уотсону. В январе 2019-го он сообщил об имеющемся различии в среднем уровне коэффициента IQ между белыми и чернокожими людьми.

Как выразился Джеймс Уотсон, "я сказал бы, что это различие генетическое". Тут его погнали отовсюду, со всех остальных постов. А за несколько лет до того он продал нобелевскую медаль за 4 миллиона долларов. Её приобрёл не кто иной, как Алишер Усманов, который летом 2015 года подарил (вернул) её учёному.

Оговорюсь сразу. Я, будучи нейтральным, отнюдь не являюсь сторонником политкорректности. Но не могу не сказать, что Уотсон несколько перебрал в отношении того, что коэффициент IQ у чёрных ниже, потому как это генетически обусловлено. Далеко не все из наших читателей, полагаю, проходили тесты на IQ, пусть и формальные…

А.Ф. А как реально проводится это тестирование на интеллект?

А.А. КЛЁСОВ. Вам дают квадрат, состоящий из девяти ячеек. И нужно каждую из них заполнить ответом на вопрос. На заполнение ячейки даётся минута.



Языка знать не нужно. Например, в качестве вопроса даётся задание — написать результат в примере 5+7=х… Надо сообразить, что х=12. Далее, идёт задание: x+y=18. Но мы уже знаем, что х=12, значит, у=6. А третье задание там, например, х+у+2. Итого девять вопросов, по минуте — на каждый. Начисляются очки. Это — один из типов тестов.

А.Ф. На быстроту ума рассчитан…

А.А. КЛЁСОВ. Да, чтобы сориентироваться и понять смысл. Получить икс и игрек, конечный ответ.

Во втором тесте задействуются квадраты, треугольники, кружки́. И надо распределить их по девяти ячейкам. Если совсем упростить, то во втором ряду, например, пусть будет квадрат и треугольник. Предлагается сообразить, чего не хватает. Понятно, что кружка́. Но я упрощаю, потому что, на самом деле, и не такими простыми бывают задания…

Тестируемому человеку нужно найти пропущенное звено, догадаться, в чём состоит система и так далее.

А.Ф. Это уже тест на сообразительность.

А.А. КЛЁСОВ. Да, на сообразительность. Так вот, если исходить из того, что наивысший показатель, допустим, 160 баллов, то средний белый американец по итогам таких тестов набирает 100 очков, а средний чернокожий — 90. Средний австралийский абориген набирает 60. Это научные факты, они многократно доказаны. Для того и созданы были эти тесты, чтобы узнать, кто всё-таки быстрее соображает.

Но можно ли это назвать интеллектуальным коэффициентом, приравнять к нему? Лично я не очень уверен…

Ну, представьте себе, садится за такой тест чернокожий, который бросил учёбу после третьего класса школы… Что такое икс, он, может, вообще не знает! И что это за палочки, которые ему показывают, требуя что-то с ними сообразить? Этот человек не схватывает сути, потому что подобного рода вещей просто не было в его непосредственном опыте.

Поэтому я сомневаюсь, что коэффициенты, полученные таким способом, дают "на выходе" свидетельство наличия или отсутствия интеллекта.

Подойдём и с другой стороны… Если мы с вами, белые люди, вздумаем забраться на банановое дерево, чтобы сорвать плод, мы явно потерпим неудачу. По параметрам быстроты, причём намного, нас переиграют местные темнокожие жители, которые вполне могут считать сноровку в данном вопросе показателем интеллекта. И они будут по-своему правы, потому что мы не справились с их простым заданием.

Кстати, у Уотсона не было данных, что это заложено генетически. Он сказал, что "я думаю, что это генетически". И вот этого ему не простили, на нём, если так можно выразиться, поставили крест.

А.Ф. Он оттоптался на каждой из "болевых точек" современной западной цивилизации и сделал это, по-видимому, абсолютно осознанно…

А.А. КЛЁСОВ. Ну, может, подразнил…

А.Ф. Да, подразнил гусей… И это — его интеллектуальный выбор. Мне кажется, что в этом смысле он добился своего.

А.А. КЛЁСОВ. Есть ещё одна маленькая, но важная деталь, чтобы наши читатели ещё раз почувствовали отличие российской и американской систем. На самом деле, его фраза о разнице в IQ-показателях была высказана им не публично, его "заложила" одна дама!

А.Ф. Так это вообще его приватное высказывание было?

А.А. КЛЁСОВ. Да, это было сугубо частное высказывание, сделанное в присутствии одной молодой женщины, которая год жила у него дома. И вот он сказал ей, что "я думаю, что это генетически". А она тут же на него настучала.

А.Ф. Отсюда можно вывести и ещё одну "мораль"…

А.А. КЛЁСОВ. Естественно. В интервью он чуть ли не плакал: "Я же к ней, как к дочери, относился… Вот как меня подставили!" Это, к сожалению, неотъемлемая часть бытия в американском обществе: настучат, глазом не моргнут.

А.Ф. Этот по всем параметрам важный скандал почти не освещался российскими медиа, хотя он очень показателен. Анатолий Алексеевич, спасибо вам за очень интересную беседу!.





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