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Как читать книги или методика счастливой жизни

21:23. 18 июля 2018 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

Современному миру катастрофически не хватает глубины

Современное человечество страдает от гиперпотребления, спешки и поверхностности. Это отражается во всех сферах жизни. Например, в чтении. Нас приучают думать, что чем больше книжек ты прочёл, тем лучше. Из-за этого мы пытаемся прочитать как можно больше и как можно быстрее. Однако такой подход работает далеко не всегда.

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Простые Мысли

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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