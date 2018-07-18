Как читать книги или методика счастливой жизни

Концептуал СМИ Современному миру катастрофически не хватает глубины

Современное человечество страдает от гиперпотребления, спешки и поверхностности. Это отражается во всех сферах жизни. Например, в чтении. Нас приучают думать, что чем больше книжек ты прочёл, тем лучше. Из-за этого мы пытаемся прочитать как можно больше и как можно быстрее. Однако такой подход работает далеко не всегда.



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