Ведущий ВГТРК Семин рассказал о пенсионной реформе

Константин Семин рассказал о грани терпения народа: "Терпение народа России находится уже на самом деле на пределе возможного, потому что власть делает все то, чтобы нарастало возмущение людей в геометрической прогрессии. И это будет происходить до того момента, пока не произойдет та самая революция, о которой так много лет уже говорят, ведь любое действие рождает противодействие. Что касается на счет того, нужно ли участвовать в этом, я считаю, но не призываю, что нужно участвовать в таких делах коллективно, иначе ничего не выйдет.К чему это все я говорю. А к тому, что все то что сейчас делает власть - это только упорно толкает народ на революцию, и ничего больше. Принятие закона о повышении пенсионного возраста - одна из причин этого самого толчка на революцию. Я уже молчу про иные законы, которые также никому не нравятся.

Это НДС, и то что просто мы не можем попробовать нормального мяса и других продуктов. Все санкции США очень пагубно влияют на Россию и давят на нее и на людей России. Путин же делает лишь то, что только усугубляет положение дел. Как мне известно, закон уже приняли, и остается сделать окончательный вывод, что люди сейчас очухаются от футбола и их терпению придет конец. Ведь работать им нужно больше на 5 и 8 лет больше.

По моему мнению, повышение пенсионного возраста, это как раз та грань, которой так сильно не хватало Русским людям, чтобы выйти на улицы и поднять флаги над головой. Но как мы видим, власть упорно толкает людей на революцию, показывая всем видом, что власть не слушает людей, не будет проводить референдум и не взирая на конституцию и законы, не взирая на мнение людей приняла это чудовищный закон. Остается только верить и ждать, что либо они сами отменят эту пенсионную реформу, либо в этом поможет народ, который выйдет и устроит революцию в стране, ведь власть только и делает то, что упорно толкает Россиян на нее. Власть принимает ужасные реформы, которые делают и так не очень хорошую жизнь - еще более плохой. Надеюсь, нас, обычных граждан наконец услышат и сделают жизнь лучше, но пока остается только одно. Революция."

Да, я тоже полностью такого же мнения, что власть упорно толкает людей на революцию этой пенсионной реформой. Ведь она принимается против мнения народа, в прочем как всегда и против закона конституции, где говорится, что законы должны приниматься только во благо, а этот законопроект против блага людей настроен. Еще люди видят, как власть Путина и Медведева оккупировала страну, не пускают депутатов других партий на заседания и принятия решений. Все это говорит о тех самых звоночков, которые копятся и в скором времени возможно стукнет революция, как сказал ведущий ВГТРК.

Источник: zen.yandex.ru