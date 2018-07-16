Силуанов: Пенсионер живет 22 года, это слишком много

15 июля, в день финального матча ЧМ по футболу, первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов стал гостем программы Владимира Познера. Пока Москва «прощалась с Никольской», Силуанов рассказал о крайне непопулярных среди россиян изменениях в пенсионном законодательстве, которые предложило правительство.

Если кратко, кабмин с реализацией пенсионной реформы действует по принципу «ни шагу назад». И происходит это, разумеется, с молчаливого согласия Кремля.

Первым делом Силуанов заверил, что российская пенсионная система не сможет нормально работать к 2030 году без повышения пенсионного возраста. «Многие говорят: давайте до 2030 года вот эти изменения еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 году у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно», — утверждает Силуанов.

По его словам, сегодня в России содержание одного пенсионера приходится на 1,8 работника. В среднем работник трудится около 30 лет, и за это время его работодатель перечисляет в Пенсионный фонд 22% от фонда оплаты труда. При этом пенсионер в период активного долголетия после выхода на пенсию активно живет в среднем 22 года.

«То есть 30 лет — 22 года. За 30 лет платится 22%. А мы говорим о том, что нам нужно иметь достойную пенсию, а достойная пенсия по канонам Международной организации труда — это порядка 40% от заработка.

Сегодня у нас — 33%, вот эти 33% – это будет 20% в 2030 году», — резюмировал первый вице-премьер.

Он вновь повторил, что дефицит Пенсионного фонда составляет 1 трлн. рублей, и компенсировать его из других источников невозможно.

На вопрос Познера, не предполагается ли затем снизить новый пенсионный возраст, Силуанов ответил, что параметры окончательные: «Вы знаете, мы такими двухходовками не занимаемся».

По Силуанову, со стартом реформы граждане старшего поколения вздохнут с облегчением. Если не проводить реформы, подчеркнул он, в следующем году прибавка к пенсии составит 447 рублей. Но если изменения пройдут, прибавка будет уже в одну тысячу рублей.

Познер спросил, что произойдет с человеком, если его уволят в возрасте за несколько лет до наступления пенсионного. В этом случае «мы будем говорить об увеличении пособия по безработице», ответил Силуанов. Кроме этого, власти предложат потерявшим работу гражданам предпенсионного возраста специальные программы переобучения, чтобы получить новую профессию и найти работу, заверил он.

Почему этих программ нет сейчас, хотя, как напомнил первый вице-премьер, «повышение пенсионного возраста в ведомствах обсуждалось месяцами» — вопрос риторический. Как нет и проработанного законопроекта, который бы гарантировал занятость людям старших возрастов.

Под занавес Познер поинтересовался, почему вынесение на обсуждение столь непопулярной реформы совпало с ЧМ по футболу. На это Силуанов, не моргнув, ответил: «Это чисто случайное совпадение».

— Все разговоры про случайное совпадение — это лукавство, если не сказать откровенная ложь, — считает доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский. — Естественно, это было сделано специально. Объявить о реформе можно было либо до начала чемпионата, либо после его окончания. Но о повышении пенсионного возраста объявили именно в день открытия ЧМ — уверен, в надежде на то, что общественное мнение будет занято другими вещами.

Замечу, не Силуанов был инициатором этой реформы — он был лишь ретранслятором, вместе с премьером Дмитрием Медведевым. Решение принимали другие люди, а Медведев и Силуанов вынуждены были, что называется, подчиниться. И ходят упорные слухи, что решение было принято Советом безопасности РФ.

В пользу этой версии говорит тот факт, что предварительного решения правительства по этому вопросу не было. Больше того, был настрой на обсуждение, поскольку в кабмин пришли новые люди — например, Татьяна Голикова. А у Голиковой был свой взгляд: не торопиться с повышением пенсионного возраста.

Но в итоге решение объявили сразу — я считаю, как раз чтобы прекратить обсуждение.

«СП»: — Сойдет ли реформа с рук власти?

— Надежда, что реформа будет реализована в нынешнем виде, у власти есть. Уверенности, правда, нет. Потому что сегодня задача номер один — не допустить существенного снижения рейтинга президента Владимира Путина, который снизился, как непублично говорят, даже не на 9%, а на 14%. А вот вторая задача — сделать все возможное, чтобы канализировать протест. То есть, привлечь для этого профсоюзы и системную оппозицию — так, чтобы протест не вышел за рамки управляемости.

Пока это удавалось. Как будет дальше, особенно по осени — вопрос совершенно открытый. Я предполагаю, в ближайшее время будут предприняты какие-то шаги по отвлечению внимания от повышения пенсионного возраста. Ну, например, начнется внесение изменений в Конституцию относительно создания Госсовета как высшего руководящего органа страны. Либо же будет ограничено хождение наличной валюты. Словом, будет что-то такое, что затронет умы социума — пусть в меньшей степени, чем пенсионная реформа, но тоже в значительной.

«СП»: — Почему, несмотря на «месяцы обсуждений», как говорит Силуанов, решение о повышении пенсионного возраста принимается в спешке?

— Мне представляется, проблема не в снижении числа работников и увеличении числа пенсионеров — это не влияет на финансовую достаточность и устойчивость пенсионной системы. На пенсионную систему влияет стабильность и величина поступающих взносов, а никак не количество работающих и пенсионеров.

Больше того, бюджет не испытывает в настоящее время особых затруднений для выполнения этих обязательств. Напомню, у бюджета трансферт в Пенсионный фонд составляет 3,7% всех расходов.

Поэтому все разговоры о сокращении работников — чистой воды лукавство. И еще большее лукавство — разговоры, что пенсионный возраст необходимо повысить, чтобы увеличить пенсии ныне живущим пенсионерам. Опять же, это абсолютно не нужно — это как отрубить лишние головы тем, на кого не хватило шапок.

Решение о реформе, я считаю было принято потому, что начинает вырисовываться «проблема 2022» — начало выхода на пенсию первых граждан, которые имеют право на накопительную часть пенсии. Между тем, к настоящему моменту в стране осталось меньше 70 НПФ — остальные волшебным образом испарились. Кто-то из них обанкротился, кто-то просто исчез — а ведь 10 лет назад было порядка 300 НПФ, и большая часть этих фондов успешно собирала деньги.

Естественно, фонды испарились вместе с деньгами. Причем, это фонды не только тех, кто украл и убежал в Лондон. Это и деньги прогосударственных фондов, которые были вложены в разные проекты, которые на бумаге выглядят нормально (есть акции и прочее), а фактически этих проектов уже нет.

Больше того, я считаю, «проблема 2022» началась не пять лет назад, а еще в 2003 году, когда решалась другая проблема — погашение долгов Парижскому клубу кредиторов. Все пенсионные накопления, которые на тот момент удалось собрать — а это порядка 200 млрд. рублей, что не так много, — были вложены в государственные облигации. Фактически, эти деньги были предоставлены государству в долг. Государство их, само собой, конвертировало и отправило — частично — на погашение долгов Парижскому клубу.

Это был не единственный источник для погашения — там и нефть сыграла свою роль, и другие источники. Но главное, тогда пенсионные деньги «стрельнули», с расчетом, что со временем проблема рассосется, и ее можно будет закрыть. В 2008 года, когда Михаил Зурабов пришел в Госдуму с предложением ликвидировать накопительную часть пенсии — это было, на мой взгляд, как раз частью того плана. Но у Зурабова был негативный бэкграунд после монетизации льгот 2005 года, и поэтому его никто не воспринял.

В итоге, проблема повисла, и стала отчетливо-вопиющей в 2012—2013 годах. Неслучайно с 2014 года собранные «накопительные» накопления регулярно замораживаются. Я считаю, так происходит, потому что НПФ — это пирамида. Формальный контроль за фондами, конечно, есть, но фактического — никакого. И сколько туда не вкладывай, эти деньги куда-то разместят, разворуют, вложат в землю, которая обесценивается. Одним словом, деньги пропадут.

Поэтому само выступление Силуанова у Познера, я считаю, запланированное, и скорее всего, с заранее обозначенными темами. Неслучайно Владимир Познер спрашивал ровно то, что надо — и ровно в том контексте, в котором требовалось.

А насколько аргументированным и убедительным был Антон Силуанов — решать аудитории, людям, которые смотрели его выступление. Судя по всему, оно их не убедило.

— Правительство РФ ориентировано, прежде всего, на управление бюджетным процессом, а не экономикой, — отмечает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. — Для членов кабмина действует приоритет задач фискальных над задачами развития — экономического и социального. И решение, что министр финансов будет одновременно первым вице-премьером, закрепило этот приоритет институционально, причем очень жестко.

Нынешняя пенсионная реформа именно этот приоритет реализует. Вопрос о балансе доходов и расходов Пенсионного фонда решается, по сути, в отрыве от вопроса о качестве и уровне развития рынка труда, от демографии. Замечу, альтернативные меры реорганизации пенсионной системы, которые бы учитывали родительский вклад в пенсионное будущее, даже в принципе не обсуждаются на правительственном уровне.

То же касается и устройства налоговой системы в вопросе налогообложения по домохозяйствам. Структурная проблема — низкий уровень рождаемости при повышении продолжительности жизни — никак не вписана в контекст предлагаемых или просто обсуждаемых мер.

Повторюсь, действует фискальный подход. Даже при том, что он выглядит слабо обоснованным на фоне профицитного бюджета и низкой цены отсечения по нефти при нынешней настройке бюджетного правила.

«СП»: — Для Кремля этот фискальный подход несет политические риски?

— Выборов в ближайшее время нет, а рейтинг доверия — с точки зрения тех, кто принимает решения — является подвижной величиной, которая может корректироваться и меняться. Замечу, те, кто принимают решения по пенсионной проблеме, не думают о политическом лидерстве президента Путина, и о доверии общества. Об этом вынуждены думать те, кто подтягивает информационные и политические технологии для обоснования и продвижения этого решения.

К слову, системные либералы всегда говорили, что рассматривают кредит доверия, получаемый Путиным на выборах, как ресурс, который можно тратить на их «самые смелые идеи».

«СП»: — Путин обозначил цели реформы как повышение благосостояния пенсионеров без ущерба для работников. Каким будет результат на практике?

— В реальности мы получим новые проблемы с безработицей. У нас, напомню, скрытая безработица и без того большая. Мы, к сожалению, не являемся в достаточной мере работающим обществом — то есть обществом, в котором высокая доля ВВП создается за счет труда. Мы во многом являемся рентным обществом, а повестка и обсуждение пенсионных систем для рентных обществ принципиально иная.

Мы получим не только когорту безработных предпенсионного возраста, но и сокращение потребительского спроса, и негативное воздействие на демографию — все же неработающие бабушки важное подспорье в семье, с точки зрения возможности посидеть с детьми.

Плюс мы получим повышение нагрузки на работающих. У них появится дополнительная необходимость в помощи пожилым родителям. В итоге та самая нагрузка на работающих, которой сейчас пугают нас сторонники реформы, будет переложена на индивидуальный уровень, но никуда не денется.

«СП»: — Удастся ли пропаганде убедить население, что нынешняя пенсионная реформа — это благо?

— По сути, граждане воспринимают эту реформу как перераспределение некого совокупного общественного богатства от населения в пользу государства. А государство у нас воспринимается не как представитель общественного блага, а как правящая группа — как элиты.

Перераспределение общественного пирога в пользу элит — это и есть смысл восприятия пенсионной реформы. На фоне нашей и без того сверхполяризованной социальной системы это не может восприниматься иначе, как крайне болезненно.

Андрей Полунин

Источник: voicesevas.ru