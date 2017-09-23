Отказ индексировать пенсии работающих пенсионеров грозит увольнениями, сказала Кабанова

«Такие решения ломают саму систему мотивации труда и у нас уже многие пенсионеры уходят с работы, сказала заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова. — Работающие пенсионеры стремятся уволиться, так как индексации пенсии никакой нет, а условия работы сегодня непростые, да и возраст тоже имеет значение»

Люди просто пытаются сохранить своё здоровье, почему и пишут заявления об уходе с работы, объяснила парламентарий. А между тем во многих отраслях крайне нуждаются именно в таких работниках, потому что молодёжь не идёт на тяжёлую и не очень комфортную работу, добавила политик.

Кабанова считает, что такой подход в корне неправилен. «В любом случае проект бюджета только вносится и Госдума пока этот вопрос не обсуждала, — отметила зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. — И не очень понятно, почему министр расположен столь категорично».

Напомним, ранее на совещании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что пенсии работающих пенсионеров в 2018 году проиндексированы не будут.