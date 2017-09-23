Отказ индексировать пенсии работающих пенсионеров грозит увольнениями, сказала Кабанова
15:14. 23 сентября 2017 Просмотров - 49 4 коммент. Опубликовал: jackomb
Решение не индексировать пенсии работающим пенсионерам разрушает саму систему мотивации труда. Об этом «Парламентской газете» заявила зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.
«Такие решения ломают саму систему мотивации труда и у нас уже многие пенсионеры уходят с работы, сказала заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова. — Работающие пенсионеры стремятся уволиться, так как индексации пенсии никакой нет, а условия работы сегодня непростые, да и возраст тоже имеет значение»
Люди просто пытаются сохранить своё здоровье, почему и пишут заявления об уходе с работы, объяснила парламентарий. А между тем во многих отраслях крайне нуждаются именно в таких работниках, потому что молодёжь не идёт на тяжёлую и не очень комфортную работу, добавила политик.
Кабанова считает, что такой подход в корне неправилен. «В любом случае проект бюджета только вносится и Госдума пока этот вопрос не обсуждала, — отметила зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. — И не очень понятно, почему министр расположен столь категорично».
Напомним, ранее на совещании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что пенсии работающих пенсионеров в 2018 году проиндексированы не будут.
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Бред. Работают пенсионеры не ради индексации, а чтобы ноги не протянуть….
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Ага! Особенно учителя в школах и врачи в больницах!
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А ты слышал хоть от одного пенсионера, что он работает ради индексации? Максимальная пенсия в Рэфии – 15т.р. И не каждый такую получает. Не пробовал на нею пожить?
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Правильно работают пенсионеры, что бы выжить, но ведь они эту пенсию заработали и им положена индексация. Но если эту индексацию не делать, то пенсионеры в конечном итоге будут увольняться с предприятий, какой смысл работать официально.