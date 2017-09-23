Главная » Политика, События Настоящего, Экономика

Отказ индексировать пенсии работающих пенсионеров грозит увольнениями, сказала Кабанова

15:14. 23 сентября 2017 Просмотров - 49 4 коммент. Опубликовал:

Отказ индексировать пенсии работающих пенсионеров грозит увольнениями, сказала Кабанова

Решение не индексировать пенсии работающим пенсионерам разрушает саму систему мотивации труда. Об этом «Парламентской газете» заявила зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова.

 

 
«Такие решения ломают саму систему мотивации труда и у нас уже многие пенсионеры уходят с работы, сказала заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова. — Работающие пенсионеры стремятся уволиться, так как индексации пенсии никакой нет, а условия работы сегодня непростые, да и возраст тоже имеет значение»
Люди просто пытаются сохранить своё здоровье, почему и пишут заявления об уходе с работы, объяснила парламентарий. А между тем во многих отраслях крайне нуждаются именно в таких работниках, потому что молодёжь не идёт на тяжёлую и не очень комфортную работу, добавила политик.
Кабанова считает, что такой подход в корне неправилен. «В любом случае проект бюджета только вносится и Госдума пока этот вопрос не обсуждала, — отметила зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. — И не очень понятно, почему министр расположен столь категорично».
 
Напомним, ранее на совещании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что пенсии работающих пенсионеров в 2018 году проиндексированы не будут.

 

Метки: пенсии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Работающая бедность в РФ - 2
...- это IT-компания, работающая в рамках бизнес-модели аутсорсинга... именно: практика не индексировать з/п, игнорируя официальную...российских программистов. ФАС отказалась заводить дело и ...связи с выходом на пенсию, автоматически аннулировались свидетельства...
Где деньги? Кто-то слишком много ворует…
...десятка лет деградации, правительство отказывается индексировать пенсии. Эта череда заявлений с ...ни слова про отъем пенсий, про отказ от индексации заработных плат...принимают законы, которые ухудшают жизнь работающих россиян, пенсионеров, инвалидов, студентов...
Новости Украины и Новороссии 29 мая 2017
...! Во-первых, «Яндекс» не индексирует социальные сети, за исключением того...постоянной основе и отмены налогообложения пенсий для работающих пенсионеров. Также Фонд выступил...комплекс Украины можно, только нужно отказаться от политики национализма, прогибания ...
Почему надо готовиться к большой войне. Часть 3
... вариант решения проблемы состоит в отказе от техногенного пути развития и... смотря на то, что реально работающих прототипов никто из них живьём... только вовремя выплачивать пенсии, но и регулярно их индексировать.Именно при Путине...

4 коммент.»

  • 2705 2113
    step 23 сентября 2017 в 15:31 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Бред. Работают пенсионеры не ради индексации, а чтобы ноги не протянуть….

    Ответить
    • 94 64
      Илья step 23 сентября 2017 в 15:38 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Ага! Особенно учителя в школах и врачи в больницах!

      Ответить
      • 2707 2111
        step Илья 23 сентября 2017 в 15:49 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        А ты слышал хоть от одного пенсионера, что он работает ради индексации? Максимальная пенсия в Рэфии – 15т.р. И не каждый такую получает. Не пробовал на нею пожить?

        Ответить
    • 3876 3268
      jackomb step 23 сентября 2017 в 16:08 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Правильно работают пенсионеры, что бы выжить, но ведь они эту пенсию заработали и им положена индексация. Но если эту индексацию не делать, то пенсионеры в конечном итоге будут увольняться с предприятий, какой смысл работать официально.

      Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>