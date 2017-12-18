Михаил Делягин: Кто сделал нас нацией преступников

Вопреки либеральной пропаганде, главная статья расходов федерального бюджета — отнюдь не оборона, а социальные нужды: в бюджет 2017 года на них заложено 3,1 и 5,0 трлн.руб. соответственно. Основная же часть социальных расходов — выплата пенсий: 3,6 трлн.руб., подавляющая часть которых идет на покрытие дефицита Пенсионного фонда. Тот поддерживается и по иным каналам, так что его общее финансирование федеральным бюджетом в 2017 году превысит 3,7 трлн.руб.

Пенсионный кризис нарастает — «дыра» в Пенсионном фонде, заливаемая деньгами федерального бюджета, продолжает разверзаться.

В связи с этим либералы всех мастей все более усердно вбивают в наши головы идею о необходимости сокращения пенсионных гарантий. Это уже осуществляется: работающим пенсионерам не индексируют пенсию, накопительные взносы привычно замораживают из года в год, а с 2014 года пенсии начисляются в баллах — да так, что первые тысячи людей, лишенных пенсии за низкие зарплаты, достигли пенсионного возраста в этом году. Но главная цель либералов, их Мекка, их земля обетованная, — это повышение пенсионного возраста. Их идеал, похоже, — то время, когда большинство мужчин просто не доживали до пенсии.

Это очень экономно, — и мы преодолели эту ситуацию только в 2006 году.

Похоже, либералам это не нравится.

Похоже, они действительно считают, что наши пенсионеры живут слишком долго, — хотя мы живем на 10 лет меньше, чем в развитых странах.

Стремление либералов так или иначе урезать пенсии вызывает ощущение, что, по их мнению, наши пенсионеры непозволительно много получают, — хотя основная их часть имеет пенсии на уровне прожиточного минимума, который к тому же бесстыдно занижен.

Нам неутомимо, уже больше 20 лет рассказывают о росте пенсионной нагрузки на одного работающего, что якобы делает невозможной достойную пенсию. Действительно, в момент создания пенсионной системы, в конце XIX века, в Германии на одного пенсионера приходилось 15 работающих, а сейчас в России, как и в развитых странах, — на порядок меньше.

Однако это сопоставление тактично умалчивает о технологическом прогрессе: возможно, либералы просто не подозревают, что с позапрошлого века сменилось не одно поколение техники. Появились роботы, развились информационные технологии, произошло две научно-технических революции. Производительность труда выросла неизмеримо — и при правильной организации производства и общества один работник может без ущерба для себя обеспечивать не одного, а нескольких пенсионеров.

Пенсионный кризис нельзя преодолеть без решения нескольких элементарных, самоочевидных задач.

Прежде всего, необходим эффективный контроль пенсионных средств, который сейчас на порядок слабее, чем контроль за деньгами федерального бюджета. Признак недостаточности этого контроля налицо в центре почти любого города России, где самое роскошное здание, — как правило, Пенсионный фонд.

Необходима отмена начисления пенсий в баллах, стоимостное наполнение которых официально определяется не только нашими взносами и трудовым стажем, но и текущим состоянием федерального бюджета. По сути это означает отмену пенсионных гарантий. Надо вернуться к солидарной, советской системе пенсионного обеспечения, при которой каждое поколение платит пенсии своим родителям, ликвидировав бессмысленные бюрократические надстройки в виде Пенсионного фонда.

Это наиболее экономная система, обеспечивающая понятные гарантии для граждан. Разумеется, накопительные пенсионные системы должны быть сохранены как дополнительные и добровольные.

Очень важно вернуть всех госслужащих, сенаторов и депутатов в единую пенсионную систему, общую с нами, обычными гражданами. Сегодня они создали себе свою собственную, отдельную пенсионную систему, что позволяет им воспринимать пенсионные преобразования как эксперименты на лабораторных мышах: их самих инициированные ими же все более дикие реформы не касаются.

Возвращение госслужащих (за исключением рискующих своей жизнью) в общенациональную пенсионную систему обеспечит ответственность власти при пенсионных преобразованиях.

Однако главное не это.

Пенсионный кризис в России вызван, прежде всего, чудовищным регрессивным обложением доходов граждан, при котором чем человек беднее, тем он больше платит.

Либералы превратили Россию в налоговый рай для миллиардеров и налоговый ад для всех остальных.

Не существующая почти нигде в мире и доказавшая неэффективность «плоская» шкала подоходного налога сочетается с регрессивной шкалой обязательных социальных взносов и льготами для богатых. В результате нагрузка на оплату труда обычного гражданина, даже если его доходы ниже прожиточного минимума (то есть он не живет, а медленно умирает), превышает 39%. С высоких доходов обязательные социальные взносы снижены с 30 до 10% - и общая фискальная нагрузка на высокую оплату труда снижается до 22%. В то же время дивиденды от акций только недавно повышены с 9 до 13%, а нанимающие налогового консультанта могут платить лишь 6% через якобы «индивидуальное» предприятие.

Таким образом, бедные платят в 6,5 раза больше богатых — более 39% против 6%.

Более того: при помощи махинаций на рынках ценных бумаг можно получать доходы, вообще не платя государству. Это нарушение закона, — но практики его разоблачения нет, что обеспечивает безнаказанность преступникам.

Между тем богатый человек обладает большими возможностями влиять на общество, чем бедный, — и потому должен нести большую ответственность за общество, которая должна выражаться, в том числе в налоговой сфере.

Иное несправедливо, а значит — неэффективно, ибо несправедливость неэффективна всегда.

Налоговые послабления для миллиардеров оборачиваются запретительно высоким налогообложением большинства бедных и массовым, часто вынужденным уклонением от налогов.

Этот омерзительный классовый подход — причина того, что миллионы относительно бедных людей уходят «в тень». Только в январе 2017 года недобор взносов в Пенсионный фонд, по официальным данным, достиг 13%, — и после этого сообщения о его наполняемости исчезли.

По различным оценкам, от 17 до 30 миллионов граждан России (причем Минфин склоняется к максимальным оценкам их числа) работают «в тени», то есть не платят налогов со своих зарплат. Это катастрофа: либералы сделали нас, по сути, нацией преступников.

Именно такова главная причина пенсионного кризиса, принципиально игнорируемая либералами.

Даже пресловутые олигархи при введении этой системы ужаснулись ей, — но ее продавили либеральные чиновники-реформаторы, которые выписывают себе огромные деньги и, похоже, просто не хотят делиться ими с россиянами.

Без исправления этой главной причины пенсионного кризиса и урезание реальных пенсий, и увеличение пенсионного возраста, и замораживание накопительных пенсий позволят лишь выиграть немного времени, — как «валоризация» пенсий в 2014 году, когда заменив пенсионные гарантии на никому не понятные баллы, сократили дефицит Пенсионного фонда лишь на 3 года.

Поэтому для нормализации пенсионной системы надо, прежде всего, вернуться к нормальной, действующей во всем мире прогрессивной шкале обложения доходов граждан, при которой налоги и пенсионные взносы платят те, кто может это делать, а не те, у кого нет денег на нормальную еду и одежду.

Надо нормализовать систему обложения доходов, перейдя к «плоской» шкале обязательных социальных взносов и умеренно-прогрессивной шкале подоходного налога (например, нулевая ставка с доходов до двух прожиточных минимумов в месяц, 13% с остального и 20% с доходов более 1 млн руб. в месяц).

Угрозы, что прогрессивная шкала приведет к отказу богатых платить налоги, не подтверждается практикой, ибо богатые выводят капиталы в том числе в страны с более высокими налогами, чем в России (включая Францию, в которой отдельным налогом, причем по прогрессивной шкале, облагается имущество дороже 1,3 млн евро).

Кроме того, борьба с уклонением от налогообложения бедных нерентабельна: их долги выше расходов на выявление нарушения, да и у них часто нет ни денег, ни имущества.

При прогрессивной же шкале уклоняются богатые, «охота» за которыми сверхрентабельна. Будучи пойманы, они еще и платят относительно охотно, чтобы спасти свободу.

На прогрессивную шкалу надо перевести все налогообложение граждан.

Так, жилье в пределах санитарных норм и земля в пределах 6 соток на семью должны освобождаться от налогов; остальное — облагаться по прогрессивной шкале с тем, чтобы не ухудшить положение основной части граждан.

В свое время под предлогом «сохранения комнаты в коммуналке, доставшейся от бабушки сироте» от налога были освобождены наследства олигархов. Налог на наследство надо восстановить, освободив от него единственное жилье и имущество стоимостью до 100 тыс. долл. С остального его надо взимать по умеренно прогрессивной шкале.

Наконец, все штрафы с граждан должны взиматься пропорционально их доходам — как в Финляндии, где один из вице-президентов «Нокиа» в годы ее процветания однажды заплатил за превышение скорости более 100 тыс. евро.

Однако главной задачей России является сейчас возвращение к нормальной, принятой во всем мире прогрессивной шкале обложения личных доходов. Без этого нельзя не только нормализовать ситуацию в пенсионной сфере, но и преодолеть глубокую враждебность граждан к государству, поставившему их в невыносимые условия существования и вынуждающего нарушать закон.