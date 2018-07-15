Прибалтика и НАТО

Почему власти Прибалтики согласны на любые предложения Вашингтона

Лидерам Прибалтики понравилось предложение президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону. Портал Baltnews.lt выяснил у политолога и журналиста Анатолия Вассермана, с чем связана такая безоговорочная поддержка идей главы Белого дома.

Отметим, что по итогам саммита НАТО в Брюсселе было также поручено проработать вопрос об усилении ПВО стран Балтии, а Эстония, Латвия и Дания пообещали создать штаб Северной дивизии Альянса

Политолог, журналист Анатолий Вассерман в разговоре с Baltnews.lt отметил, что политические лидеры стран Балтии стремятся поддержать идею президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону и просят усилить восточный регион, поскольку им выгодно содействовать США.

“Естественно, им выгодно действовать в пользу, так сказать, США, поскольку это усиливает и их собственные позиции. Позиции властей в противостоянии с народом. За постсоветское время в этих республиках практически уничтожено собственное производство, большая часть трудоспособного населения вынуждены работать за рубежом. И понятно, это вызывает массовое недовольство, а тут получается, что, во–первых, под рукой окажутся силы для подавления любого недовольства”, – отметил эксперт.

“Во–вторых, на недовольство можно будет отвечать: “Мы вам создали новые рабочие места в обслуживании натовских военных”. И с учетом всех этих обстоятельств, полагаю, что власти этих стран реально заинтересованы в дальнейшем наращивании военного присутствия НАТО”, – добавил Вассерман.

Примечательно, что по многим экономическим показателям страны Балтии заметно отстают от других стран–членов Альянса. За счет чего они будут увеличивать расходы на оборону, неясно. Политолог считает, что невозможность выполнить требования НАТО не смущает власти стран Балтии:

“В Евросоюзе прибалтийские республики считаются американскими агентами и делают все от них зависящее, чтобы, действительно, приносить пользу США, вне зависимости от того, как на это посмотрит Евросоюз. Это главные причины того, что балтийские страны поддерживают то требование, которое сами заведомо не в состоянии исполнить”.

Источник – http://baltnews.lt/

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Источник: vassermans.ru