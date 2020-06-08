Forbes высчитал, сколько времени понадобится русским танкам на «оккупацию Прибалтики»

Решение американского лидера Дональда Трампа сократить вооружённые силы США в Германии облегчит «российское вторжение» на территории союзников страны по НАТО в Восточной Европе, пишет Forbes.

При этом, по оценкам исследовательского центра RAND, для защиты стран Прибалтики НАТО необходимо в два раза увеличить численность оборонительных сил в регионе.

Сокращение присутствия постоянных сил Европейского командования вооружённых сил США в Германии на 9 тыс. 500 человек по поручению американского лидера Дональда Трампа обратит вспять усилия Пентагона по укреплению возможностей по защите от нападения России, пишет Forbes.

Как ранее сообщила The New York Times, американские военные руководители были «застигнуты врасплох» решением Трампа, которое ослабит оборону НАТО.

Эксперты полагают, что любое возможное российское вторжение начнётся на восточном фланге Североатлантического альянса, где наземные силы союзников немногочисленны. При этом в наиболее уязвимом положении окажутся страны Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва.

В течение десятилетий США поддерживали военное присутствие в Европе «для защиты от Советского Союза, а затем и от России». После окончания холодной войны численность войск резко сократилась, но в 2012 году там дислоцировались четыре американские военные бригады, две из них танковые.

Несмотря на то, что администрация бывшего президента США Барака Обамы пошла по пути сокращения численности постоянно армейских подразделений до 25 тыс. военнослужащих, события 2014 года показали всю важность военного присутствия страны в Европе.

После обвинений в адрес России во «вторжении на Украину» Пентагон нашёл способ восстановить свою боевую мощь в Европе.

Так, Администрация Обамы выделила миллиарды долларов на возвращение в Европу армейских батальонов с ракетными установками и бронетанковых бригад с танками M1 Abrams, боевыми машинами M2 Bradley и самоходными гаубицами М-109.

Однако даже после укрепления американских сил в Европе в 2014 году калифорнийский стратегический исследовательский центр RAND пришёл к выводу, что США и союзники страны по НАТО не смогут противостоять «внезапному нападению России на Прибалтику».

Как отмечает Forbes, неподалёку от границ союзников США по НАТО у России дислоцируются 25 батальонов с 760 танками в общей сложности. При этом страны альянса смогут ответить лишь 15 батальонами с 130 танками, 90 из которых — американские М1 Abrams на временной ротации.

По мнению экспертов RAND, несмотря на преимущество НАТО в воздухе, альянс не сможет остановить продвижение российских танков, так как бронетанковые войска, необходимые, чтобы противостоять силам страны на равных условиях, прибудут в Прибалтику слишком поздно.

Таким образом, уже в 2016 году российским войскам потребовалось бы всего 60 часов, чтобы достичь окраин Таллинна и Риги.

«Такое быстрое поражение оставило бы НАТО ограниченное количество вариантов, один хуже другого», — приводит издание слова экспертов исследовательского центра.

При этом, по оценкам RAND, для эффективной защиты стран Прибалтики НАТО необходимо увеличить численность оборонительных сил в регионе с 15 до примерно 30 батальонов и обеспечить эти дополнительные подразделения тяжёлой техникой.

Однако, подытоживает Forbes, вместо того, чтобы наращивать свои силы в Европе, американская армия под командованием Трампа стремится лишь сократить своё присутствие в регионе, что сделает членов НАТО в Восточной Европе более уязвимы. В свою очередь, это сократит время, которое уйдёт у России на «оккупацию Прибалтики».

Читайте также: В «деле Скрипалей» появились новые подробности: MI6 нервно курит в сторонке