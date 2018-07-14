Как стратег Мыкыта завоевал Крым для ридной Краины

В годы довоенных пятилеток были построены Азово-Донецкий и Днепропетровско-Криворожский промышленные районы, расположенные на территории нынешней Украины. Таких районов в мире к тридцать пятому году было всего шесть, были ещё Пенсильванский в США, Бирменгемский в Англии, Рурский в Германии и наш Урало-Кузнецкий. То есть перед войной половина мировых экономических центров "первого ранга" находилась в СССР, и мы победили, полностью задействовав мощности только одного, Урало-Кузнецкого района. Это к вопросу, как СССР готовился к войне. Война дважды прокатилась по Украине и оставила от этих промышленных районов, от тысяч заводов и сёл, от десятков городов одни развалины.



Сейчас сами украинцы, добровольно став рабами американского империализма, уничтожили значительную часть своего промышленного и кадрового потенциала. Боюсь, что нам снова, как и после войны, придётся восстанавливать украинские руины.



Боюсь потому, что во многом наши послевоенные тяготы, включая пресловутые налоги на яблони, были связаны с необходимостью восстановить разрушенную войной Украину. То, как нам досталось это восстановление, мы, в отличие от украинцев, не забыли.

Возглавить сложную и тяжёлую работу по возрождению экономики Украины Хрущёв, очевидно, не мог. Созидательная работа такого масштаба была ему явно не по силам. Сталин это понимал. Поэтому переместил Хрущёва на вторую позицию. С 1944-го по конец 1947-го года Хрущёв работал Председателем Совета министров Украинской ССР. На первую позицию, Первого секретаря ЦК КП(б)У, был назначен Л.М.Каганович.

Затем, когда основная и самая тяжёлая часть работы под руководством Кагановича была выполнена, Хрущёв был вновь назначен Первым секретарём ЦК КП(б)У, и у него появилась возможность беспрепятственно заняться воплощением собственных идей. Например, увеличить территорию Украины.



Так и видится стратег Мыкыта возле карты. Как подойдёт, так сразу мысль: что-то Украина маловата будет. Настоящий украинец. Хотел у поляков Холмскую область забрать, родину своей жены Нины Петровны, западэнки. Не получилось. Сталин не позволил, снова обидел.

П.К. Пономаренко, на то время он являлся Первым секретарём ЦК компартии Белоруссии, позднее рассказал, что к нему обратился Хрущёв с просьбой дать ему несколько районов Белоруссии, мол, у нас на Украине леса мало, помоги.



Пономаренко согласился: „Присылай лесорубов, выделим делянки”. А оказалось, что Хрущёв это так попросил у Пономаренки часть территории Белоруссии. На что, естественно, получил отказ.

На этом история о попытке аннексии части территории Белоруссии со стороны Украины не закончилась. Немного погодя Пономаренко получил вызов в Москву, к Сталину. Когда Пономаренко вошёл в кабинет Сталина, там уже был Хрущёв. Он излагал свою просьбу об аннексии куска Белоруссии. Сталин курил трубку и слушал молча.



Наконец Хрущёв закончил. Сталин подошёл к нему и стал, также молча, выбивать трубку об его лысую голову. „Какая выдержка, ни единый мускул не дрогнул, хотя угольки так по нему и сыпались!" [Подано как прямая речь, однако отыскать источник подобных мемуаров не удалось. Видимо, сказывается вполне оправданная нелюбовь автора к Хрущёву, и он решил подсочинить. Не самая удачная попытка. - Прим. ss69100.] Вот на этом закончилась история о попытке аннексии. Опять не получилось.

А вот с Крымом получилось. До сих пор мы слышим самые разные объяснения тому, почему Хрущёв отдал российский Крым Украине. А ведь всё очень просто. Единственно верное объяснение: отдал, потому, что Украине. Жаль, что Сталин слишком рано бросил курить.



Сейчас многие украинские политики, например, бывший президент Украины, беловежский подписант Кравчук, оспаривают эту точку зрения. Они утверждают, что Хрущёв повесил на них хомут, заставил Украину тратиться на Крым, поскольку Украина богатая, а Россия бедная, и ей Крым не по карману.

К концу войны Украина была разрушена в хлам, ведь по ней дважды прокатился вал войны. И Россия неимоверными усилиями, ограничивая себя во всём, после войны восстанавливала Украину. К 1954-ому году это восстановление ещё не было полностью завершено.



Сам наблюдал в 1954-ом году на Украине малюсенькие глинобитные хатки с земляными полами, в которых ютились целые семьи. Поэтому насчёт богатой Украины, – это Кравчук несколько переборщил.

Вот как описывает предысторию передачи Крыма Украине автор http://www.stoletie.ru/: «Павел Иванович Титов — Первый Секретарь Крымского областного комитета КПСС с 7 августа 1949 по 16 января 1954 года; депутат Верховного Совета СССР III-го созыва (1950 – 1954), … остро выступил против передачи Крыма от РСФСР Украинской ССР, тем самым потеряв должность первого секретаря Обкома. Он был переведен на работу на пост заместителя министра Сельского хозяйства РСФСР.

По официально не подтвержденным данным, еще в октябре 1952 г. первый секретарь Крымского обкома партии П.И. Титов, будучи делегатом ХIХ съезда КПСС, обратился лично к Сталину с письменным предложением о переименовании Крымской области в Таврическую.



По его мнению, это полностью бы соответствовало истории создания области. Титов также апеллировал к забытой Советской Республике Тавриды. Он считал, что Крымской области РСФСР «пора восстановить свое русское, российское название».

Предложение Титова не было предварительно обсуждено в Крымском обкоме КПСС, так как против этой инициативы возражал второй секретарь обкома Д.С. Полянский (в 1952-1953 гг. – председатель Крымского облисполкома, в 1954-1955 гг. – первый секретарь Крымского обкома).



Зато он поддержал передачу Крыма в состав УССР.



В этой связи примечательна оценка Георгом (Геворком) Мясниковым, вторым секретарем Пензенского обкома КПСС (в 1960-х годах), Д.С. Полянского:



«Я вспомнил, как он пошел в гору. Хрущев, Титов и он встретились в Крыму. Возникла идея передачи Крыма Украине. Титов идею с ходу отверг, а Полянский сказал, что это «гениально». На другой день собрали пленум Крымского обкома, Титова прогнали, а Полянский стал первым секретарем обкома» (дневниковая запись от 04.02.1973 г.)» Решил на этом пленуме Никита вопрос с передачей Крыма. Остальное было делом техники.

Дмитрий Степанович Полянский был сервильным товарищем. Благодаря этому качеству сделал потрясающую карьеру. Таких товарищей, и Полянского в частности, Никита Сергеевич поддерживал, продвигал, о них заботился. Они были для него надёжей и опорой.



Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно т. Полянскому в октябре 1964-го года на Пленуме ЦК, когда удаляли Никиту на покой, заговорщики, в ряды коих он не преминул влиться, поручили зачитать доклад, обличающий волюнтариста Хрущёва.



И он, услужливый наш, охотно на это согласился. И стал вследствие чего самым молодым членом Политбюро ЦК. Правда, доклад ему зачитывать не пришлось, – Никита и без этого согласился уйти на пенсию.



Но «доклад Полянского» (АГТ РФ. Ф. 3. Оп. 67. Пакет № 223. Подлинник. Машинопись. Опубликовано: Источник (Вестник Архива Президента Российской Федерации). 1998. № 2. С. 102-125) сохранился. Очень интересное чтение. Рекомендуем.



То, что Хрущёв согласился уйти без официального оглашения доклада на Пленуме ЦК, товарищи, низлагавшие его, встретили с облегчением. Если бы Никита упёрся, и всё-таки потребовалось бы Полянскому зачитывать доклад, то тогда оказалась бы под вопросом преемственность антисталинского курса потхрущёвского ЦК. А этого верхним товарищам допускать было никак нельзя. Впрочем, это уже совсем другая история.

Добавим только, что Титов слетел с должности не в одиночку. Вместе с ним должностей лишились почти все секретари райкомов и много других номенклатурных работников Крыма.



И, наконец, Крым всерьез, впервые, почувствовал длань Киева: кроме киевских назначенцев на освободившиеся вакансии с весны 1954 года на полуостров стали приезжать и переселенцы из Украины – Киевской, Черниговской и южных областей.



Вот так стратег Мыкыта завоевал для ридной Краины Крым.





Владимир Попов 11





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