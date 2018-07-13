Траурная акция в Кишинёве: 40 дней как русский лишили статуса языка межнационального общения

Источник: www.youtube.com
Значит скоро выгонять начнут…Или как в чечне.
Шаломов (Путин) будет защищать только евреев.Русские его не интересуют, зато пусть голосуют.
Ну как не интересуют…Кто-то же должен изобретать, создавать,работать в конце концов!Мы вымираем, к сожалению…Для того чтобы мы не осознавали масштабы и была отменена графа национальном.
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Значит скоро выгонять начнут…
Или как в чечне.
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Шаломов (Путин) будет защищать только евреев.Русские его не интересуют, зато пусть голосуют.
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Ну как не интересуют…
Кто-то же должен изобретать, создавать,работать в конце концов!
Мы вымираем, к сожалению…
Для того чтобы мы не осознавали масштабы и была отменена графа национальном.