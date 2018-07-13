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Траурная акция в Кишинёве: 40 дней как русский лишили статуса языка межнационального общения

18:14. 13 июля 2018 Просмотров - 77 3 коммент. Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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3 коммент.»

  • 12 12
    Хан Уман 13 июля 2018 в 20:57 Ссылка Пометить
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    Значит скоро выгонять начнут…
    Или как в чечне.

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  • 5234 1103
    nikolay 13 июля 2018 в 21:06 Ссылка Пометить
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    Шаломов (Путин) будет защищать только евреев.Русские его не интересуют, зато пусть голосуют.

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      Хан Уман nikolay 13 июля 2018 в 21:17 Ссылка Пометить
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      Ну как не интересуют…
      Кто-то же должен изобретать, создавать,работать в конце концов!
      Мы вымираем, к сожалению…
      Для того чтобы мы не осознавали масштабы и была отменена графа национальном.

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