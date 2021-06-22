Президент РФ Владимир Путин в 80-ю годовщину нападения войск гитлеровской Германии на СССР возложил букет алых роз к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Также глава государства возложил гвоздики к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы».

В церемонии в память о защитниках Отечества приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, офицеры Вооружённых сил России, учащиеся кадетской школы, участники Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена».

В своей речи Путин назвал 22 июня 1941 года «тяжёлой, трагической датой».

«Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м с первых минут вероломного нападения нацистов стеной встал на защиту Родины, но этот день – 22 июня – по-прежнему отзывается негодованием, скорбью в сердцах всех поколений, накрывает болью за искалеченные судьбы миллионов людей, потому что их испытания, те страшные годы буквально впечатаны в нашу память, – сказал президент. – Врагу было мало завладеть чужой землёй. Он пришёл, чтобы истребить наш народ, а тех, кто останется, превратить в рабов, лишив родного языка, традиций предков, нашей культуры. Такого жестокого геноцида не знала история. И сегодня кровь стынет от того, как, какими методами нацисты и их пособники воплощали свои смертоносные планы, какие зверства чинили они над мирным населением – стариками, женщинами, детьми».

Глава государства подчеркнул, что ответом «ненавистному, лютому злу стало духовное единство, сплочённость, массовый героизм советского народа». «Вера людей в торжество справедливости, в нашу Победу обладала непостижимой силой. И ради освобождения Отечества они всё вынесли, прошли через горе, страдания, смерть в тылу и на фронте, достигли вершин мужества и самопожертвования в пекле сражений, в тяжелейших вахтах на заводах и фабриках и одержали поистине Великую Победу, – отметил он. – Забыть это всё невозможно, и не случайно священным символом нашей памяти стал Вечный огонь. Проходят десятилетия, но и в будни, и в праздники не иссякает поток людей всех поколений, всех возрастов, несущих цветы к воинским мемориалам и, конечно, сюда – в Александровский сад, к Могиле Неизвестного Солдата».

«Уверен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. Мы делаем и всё делать будем, чтобы наша страна, наша Родина всегда была великой и могучей державой, и всегда будем благодарны шагнувшим в бессмертие победителям – тем, кто подарил нам, будущим поколениям, жизнь и мир. Вечная слава павшим за свободу и независимость Родины! Вечная им память!» – заключил глава государства.

В 12:15 он объявил общероссийскую минуту молчания. Именно в это время 80 лет назад в эфир вышло обращение советского правительства к гражданам страны о нападении нацистской Германии на СССР.

Сегодня, в День памяти и скорби, по всей России проходят траурные мероприятия. В столичном парке Победы сразу после полуночи зажгли 1 418 свечей. Именно столько дней длилась война.

В подмосковном парке «Патриот» военнослужащие пронесли свечи от главного храма Вооружённых сил РФ до стендов с капсулами, где хранятся частицы земли с братских могил и мест сражений, затем в небо запустили воздушные шары. Накануне в парк «Патриот» доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата. Военнослужащие роты почётного караула зажгли лампаду, бережно установили её на бронеавтомобиль, а затем в составе колонны отвезли в Кубинку. Позже представители всех военных округов доставят частицу Вечного огня к монументам воинской славы и местам братских захоронений.

Акция «Свеча памяти» прошла и в Самаре. В мероприятии, которое прошло рядом с памятником юнгам ВМФ на набережной Волги, участвовали ветераны, воспитанники патриотических клубов, студенты и волонтёры. Они зажгли свечи и возложили к мемориалу цветы.

К траурной акции присоединился и Нижний Новгород. В прошлом году он получил звание Города трудовой доблести. В парке Победы из горящих свечей выложили пятиконечную звезду и легендарную «полуторку» — машину производства Горьковского автомобильного завода. Эти грузовики играли важную роль в годы Великой Отечественной. Именно на них по Ладожскому озеру эвакуировали жителей блокадного Ленинграда. Горьковские предприятия также производили значительную часть техники, оружия и боеприпасов для Красной армии.

Жители Сахалина провели траурную акцию на площади Славы. Там собрались ветераны, школьники, студенты и участники общественных организаций. Они оставили у мемориала зажжённые свечи и почтили павших минутой молчания.

В Волгограде на Мамаевом кургане состоялась акция «Завтра была война». Сотни человек с зажжёнными свечами выстроились на площади Героев, а затем возложили цветы к Вечному огню. Память погибших в годы войны почтили минутой молчания. В храме Всех Святых прошла поминальная служба.

В Красноярске дань памяти советским солдатам отдали местные полицейские. Они возложили цветы к Вечному огню, а затем прошли шествием рядом с братскими могилами. В этом году из-за эпидемии коронавируса оно было не таким массовым, как обычно. Кроме того, в городе состоялась акция «Сад памяти»: волонтёры высадили в парке Героев ели.

Памятные мероприятия состоялись и за рубежом. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил венок возле статуи «Родина-мать» на территории одного из трёх крупных берлинских воинских мемориалов – в районе Панков. Глава государства также осмотрел несколько бронзовых табличек с именами погибших красноармейцев.

В Берлине, в Русском доме науки и культуры, прошёл концерт в исполнении ансамбля струнных инструментов. После его завершения в воздух запустили шары в виде белых голубей.

На днях канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала 22 июня 1941 года поводом для стыда для немцев.

«Через несколько дней, 22 июня состоится годовщина нападения нацистской Германии на тогдашний Советский Союз. После того, как с немецким нападением в 1939 году на Польшу была развязана Вторая мировая война, два года спустя Германия открыла следующую ужасающую главу. Для нас, немцев, этот день – повод для стыда», – заявила она в видеообращении.

«ФРГ признаёт свою сохраняющуюся ответственность за преступления нацистского режима. К этому относится и постоянная память о том, что произошло. Это не должно быть забыто. Мы должны это миллионам жертв и их потомкам. Из этой ответственности растёт наш долг работать во имя мира и международного порядка, основанного на правилах», – добавила политик.

По материалам сайта Президента РФ, ТАСС, НТВ, РИА Новости.