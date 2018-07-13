Герои невидимого фронта

США ввели санкции против сотрудников ГРУ ГШ РФ, которых обвинили во взломе американских компьютерных систем с целью последующей манипуляции на выборах.Фамилии героев "стоящих за победой Трампа" – Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.Вполне понятно, что очередное обвинение выдвинуто аккурат к встрече в Хельсински, которая состоится через два дня.Под это дело в Британии срочно нашли флакон с "Новичком", прямо в доме умершей наркоманки. Примечательно, что специалисты первоначально заявили, что при обыске дома жертвы не нашли источника заражения, а потом за 2 дня до Хельсински бац и нашли. В том же самом доме.Это же получается, специалистам нельзя доверять, флаконы с "Новичком" просматривают и находят по чистой случайности на том же самом месте, где уже прошла "тщательная проверка".Срочно надо что-то еще – например, хим.атаку в Сирии в устроить, иначе мало ли, какие ужасы могут произойти в Финляндии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com