«World of Tanks»: На каких фронтах гибнут отцы?

Солнечный осенний день. Над городским парком туманом висит дым осенних костров, а деревья в золоте тихим шепотом листьев тоскуют об уходящем лете. Не отговорила ещё роща золотая, и журавли ещё не улетели. Последние теплые лучи солнца прощаются с парком до весны. Что может быть лучше, чем прогулка со старым другом по тихому парку печальной осенней порой?

Набираю номер. Долгие гудки прерывает раздраженный голос:

- Ну что надо?

– Да ничего. Может, хотя бы поздороваешься?

– Что тебе надо!?

– Идем, погуляем, смотри какая погода хорошая.

– Мне некогда.

– И чем же ты занят? Опять своими «танчиками»?

– Как будто мне есть ещё, чем заняться.

– Есть. Говорю же – идем, погуляем.

– Зачем?

– А когда за компьютер садишься – ты не спрашиваешь себя зачем?

– Ой, все, отстань.

Лихорадочно ищу какие-то аргументы в пользу прогулки, но на том конце провода уже слышны гудки. Абонент не доступен. Абонент ушел на фронт. Невидимый фронт. Войны, которая уже давно закончилась, но видимо не для моего друга. Вся жизнь у него там – по ту сторону экрана. Там у него «боевые товарищи», там у него виртуальный стальной друг, огнем и железом уничтожающий ненавистного противника, там – у него вся жизнь. Годы идут, зима сменяет лето, мир живёт своей жизнью, в сентябре дети идут в школу, зимой слышен детский смех – горка, санки, каникулы, весной прозвенят «последние звонки», выпуская детей во взрослую жизнь. Выпустил один из таких звонков во взрослую жизнь и моего друга, но уплыл он недалеко – шесть лет назад нашел тихую пристань у себя дома и с тех пор у него каждый день танковые баталии. Ест и спит он здесь же – по военному, не отходя от «орудия». А на предложения пойти прогуляться и подышать свежим воздухом – раздраженное «Зачем!?». Почему он так изменился? Что случилось с ним? Размышляя об этом, я одеваюсь и иду в парк один. Танковая война разделила наши судьбы навсегда…

«World of Tanks» – детище белорусской компании Wargaming.net. Примечательно, что штаб квартира этой компании находиться на Кипре, а метастазы этой раковой опухоли уже разрослись по всему миру, не только в СНГ, но и в Европе и даже в Америке. Оборот компании составляет более полумиллиарда долларов. Именно столько в среднем зарабатывает компания на психическом здоровье людей по всему миру. Эта виртуальная зараза косит людей сильнее, чем алкоголь и наркотики, ведь она доступна практически каждому, у кого есть доступ в интернет. А значит, целевая аудитория расширяется – «подсаживать» на виртуальный наркотик можно начиная буквально с дошкольного возраста. А главное – это же всего-лишь игрушка. Её опасность и разрушительное действие становятся заметны только тогда, когда изменить уже ничего нельзя, и человек превращается в зомби, которому кроме мишеней на экране уже в жизни ничего не интересно, а выйти из комнаты заставит разве что чувство голода, да и то – сутки на четвертые, когда уже не хватает энергии пальцами на кнопки нажимать.

Пятница. Мужчина лет сорока возвращается с работы после тяжелой трудовой недели. Устал. Пришел домой. Компьютер. Интернет. Какая-то реклама – стрелялка, танки, война. Роковой щелчок. Регистрация. Установка программы. Врата в удивительный виртуальный мир открыты. Вход копейка, выход рубль. А ведь в воскресенье всей семьей собирались в театр. Но куда уж тут театр – когда Берлин берем…

Годы идут, сын растет без отца. Ведь папа на войне. Значительную часть зарплаты – в игру. Надо же купить новый танк, надо же приобрести «премиум аккаунт». Людям, которые стрелялками переболели в далеком детстве, в такое верится с трудом – как может взрослый адекватный человек потратить половину зарплаты на какой-то несуществующий танк, чтобы потом сутками сидеть и играть в «войнушку». Все это кажется смешным и глупым. Но посты на женских форумах говорят об обратном. «Девчонки, помогите – муж – танкист» – пестрят заголовками десятки тем. Но «девчонки» не помогут. Потому что у них проблема та же. Лишь долгими вечерами ловкие пальцы быстро бегают по клавишам, набирая очередное сообщение, а слезы падают на клавиатуру. Они пожалуются вечерами друг другу на нелегкую жизнь жены «танкиста» и разойдутся, а в конце кто-нибудь да скажет – «Уж лучше бы пил…».

«Уж лучше бы пил…» – что страшнее можно услышать из уст отчаявшейся женщины? В этих словах – сказано все. Она желает своему мужу превратиться в животное, которое травит себя ядом. А это значит, что компьютерная игра может быть ещё страшнее.

Знают ли об этом те, кто задумал и осуществил этот танковый блицкриг против нас? Сомневаюсь. А впрочем, если и знают – им всё равно. Они – копают нам могилу и считают свои доллары. Вернее, они – просто дали нам лопату. А могилу мы копаем себе сами. Что случилось с нами? Мы – дети и внуки тех, кто на этих танках промчался по Берлину в далёком 1945-ом. Мы – дети и внуки тех, кто принес знамя победы в разрушенное логово врага человечества. Мы – дети и внуки тех, перед кем стояли поверженные гитлеровские генералы – униженные и побежденные железной волей нашего народа. И мы – теперь катаемся в виртуальной стрелялке на этих же танках, на которых наши деды и отцы принесли миру Победу над Злом. И мы – деградируем. Не это ли величайшее кощунство, совершенное над нами? Ни это ли плевок на память тех, кто подарил нам свободу? Свободу, которую мы променяли на танковую стрелялку.

Дети и внуки тех, кто подарил нам свободу, мы призваны посвятить свою жизнь созиданию и совершению добрых дел. Мы – те, кто призван изменить мир к лучшему. И мы не можем быть слабыми. Мы не можем тратить время на глупые развлечения, которые развращают тело и разум. Да, мы обмануты. Мы жестоко обмануты. Нас завлекают иллюзорными победами в виртуальном мире. Нас затягивают в это болото и только для того, чтобы мы не посвятили свою жизнь реальным победам в реальном мире, а потратили ее на какую-то иллюзию, которая не меняет ровным счетом ничего. Все победы и достижения в виртуальном мире – они останутся там. Выключите компьютеры и оглянитесь вокруг – все достижения испаряются с выходом из игры, как испаряется утренний туман в первых лучах солнца. Не позволяйте себя обманывать. Не позволяйте на себе зарабатывать. Будьте сильными. И посвящайте свою жизнь созиданию и совершенствованию – в этом призвание разумных существ.

Я шел по осеннему парку и под ногами шуршали опавшие листья. Осень уходила. Но она еще вернётся через год всё тем же золотом листьев и теплым осенним дождем. Не в пример тем временам, когда мой друг еще был нормальным. Это время не вернуть уже никогда. А война, тем временем продолжалась. Она не закончилась. Она лишь перешла в иную плоскость – виртуальную…

Слава Ветер

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Источник: feedproxy.google.com