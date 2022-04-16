«Без теории нам смерть, смерть!»

Иосиф Сталин

«У нас другой генетический и культурно-нравственный код»…

Владимир Путин

Наши бойцы информационного фронта ликуют: побеждаем! Буча уже не на первом месте у мировых информационных агентств. А вот предатель Родины, бывший советский разведчик, майор КГБ, ныне американский военный аналитик Юрий Швец спокойно объясняет суть дела. Информация о «зверствах» русских прошла свой путь в демократических США: президент без конгресса не решает, а конгресс выбирает народ. Народ услышал и по всей цепочке демократии без проволочек прошёл вопрос о дополнительной военной помощи Украине. Чего дальше-то Бучу мусолить?

Берусь с полной мерой ответственности утверждать, что действия наших пропагандистов на ТВ во многом «по задам». Если оглянуться в ближайшую историю, мы увидим по-крупному что это такое. Генерал-полковник Владимир Жухрай, представитель личной разведки Сталина, рассказал в своё время о визите Дэвида Рокфеллера в СССР в 1968 году. На закрытом заседании Политбюро Рокфеллеру один из тогдашней «элиты» задал вопрос:

- Так что же получается – у вас президент марионетка?

Рокфеллера такое невежество возмутило.

- Господа, я занятой человек, и не хочу сейчас рассказывать вам о том, как у нас все устроено. А что касаемо СМИ, то сегодня они говорят одно, а завтра будут говорить другое. Это же собачки, они лают, пока им позволяют. И потом, вы знаете, что такое «диктатура пролетариата», так должны же знать, что такое «диктатура буржуазии»???

В общем, Рокфеллер буквально высек Советское Политбюро, а по приезду в США собрал круглый стол, где сказал:

- Сталин умер, а эти недоучки влезли в его сапоги и утонули в них. В Советском Союзе нормальной, жесткой власти нет. Жмем сильнее, и они сломаются.

Сломались! И не потому, что поголовно были предателями. В начале марта 1953 года Сталин позвонил члену Президиума ЦК Д.И.Чеснокову: «…Вы должны в ближайшее время заняться вопросами дальнейшего развития теории. Мы можем что-то напутать в хозяйстве, но так или иначе мы выправим положение. Если мы напутаем в теории, то загубим все дело. Без теории нам смерть, смерть!». Это были последние прижизненные слова Сталина. А до этого была теоретическая работа «Экономические проблемы социализма в СССР», как политическое завещание Сталина. Иосиф Виссарионович предлагал «откинуть» многие понятия, взятые из "Капитала", «искусственно приклеиваемые к нашим социалистическим отношениям». Сталин дал задание Чеснокову заняться вопросами дальнейшего развития теории. Но с устранением вождя к власти пришли другие люди…

Имея ложное мировоззрение, «элита» защищает интересы захватчиков, считая их частью своей нормальной жизни. Мы видели, как на наших глазах «идеологи», «мастера культуры» прививали народу чуждые ценности. А сегодня нас гнут уже напрямую с Запада через колено. Но: «Хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код»… Это сказал Владимир Путин. И это не фигура речи, а жгучая Правда! Если б народы мира знали, что Русский мир ценой миллионов жизней сотни тысяч лет нёс эту правду Миру, никто бы не поверил, что наша армия может делать то, что про нас наврали в Буче. Все народы, которые в составе СССР освобождали мир от фашизма, враг называл и называет Русскими не случайно. Именно здесь экзистенциональная ненависть Запада. Не случайно дипломат и поэт-провидец Фёдор Тютчев писал, что само существование России отрицает будущее Запада. Культурно-нравственный код – первый, мировоззренческий приоритет в обобщённых средствах управления человечеством. Его-то и пытаются вытравить…

На втором месте, как доказали разработчики Концепции общественной безопасности ещё в СССР – хронологический, исторический приоритет. Невозможно вести эффективную пропаганду, если ведущие бойцы этого фронта сами не знают историю Русского мира. Ярчайший пример – Соловьёв и Симоньян, ведущие, самые известные из «тружеников информационного фронта». Многие, в том числе и я уже писали, как эти «ударники» выявили суть своего мировоззрения, напоровшись на Русского профессора, депутата Госдумы Олега Матвейчева. В телепередаче это выглядело как «поражение» Матвейчева. Его буквально «залаяли»! Депутат, отвечая на многочисленные письма зрителей, написал потом: «Армянам можно говорить про древнюю историю, евреям можно, всей западной цивилизации можно, русским – нельзя! Мы же не собираемся врать, говорить выдуманное».

Соловьёв в момент, когда наша страна буквально загибалась под гнётом «реформ», зарабатывал доллары в США и Европе. Не знаю, где была Маргарита Симоновна, но мировоззрение она в пику Матвейчеву показала идентичное соловьёвскому. Привела в пример США, которые в истории не роются, решают задачи дня сегодняшнего. А про нашу историю сказала: «По-настоящему великие народы этим не занимаются». Куда уж дальше-то!? «Пропагандисты», не знающие истории, наседают на знающего профессора: «Кто это – мы»? Ответ простой: «Высокоразвитая цивилизация»!

Фактологический приоритет – третий по мощности воздействия в условиях гибридной войны нового типа. Нас сегодня жмут «авторским правом», пытаются отнять даже шрифты в компьютерах, ссылаясь на европейских и американских «разработчиков». Но ведь если копнуть, то окажется, что всё лучшее, что имеет вообще «цивилизованный мир» – оттуда, из высокоразвитой цивилизации, о которой говорит Матвейчев! Но запад, да и внутренние враги (неважно, по дури или по умыслу) действуют по формуле Ницше: «Факты не существуют — есть только интерпретации».

Четвёртый приоритет – экономический. Тут мы такого нагляделись, что и объяснять нечего. Достаточно вспомнить цитату Майкла Ротшильда: «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы». Путин крепко тряхнул Запад рублём – это здесь же…

Пятый приоритет – оружие геноцида, тоже в объяснении уже не нуждается. «Никакой гигиены, только водка и табак!» - Адольф Гитлер. Сегодня можно добавить генно-модифицированные продукты и так далее вплоть до «наркотической» зависимости детей от гаджетов.

Ну, и шестой приоритет – оружие прямого уничтожения, что сегодня мы видим, как и в Великую Отечественную, во всей «красе». Рушится инфраструктура, жилые дома, гибнут солдаты и мирные жители. Чудовищная, дьявольская разница лишь в том, что в той войне, где была Победа, все народы Русского мира воевали как один, то сегодня бьются Русские с бывшими русскими (украинцы).

«Война есть продолжение политики иными средствами». Это Карл фон Клаузевиц, как и другие европейцы, знающий, почему народы воюют. Выпестовали «иную идентичность» из единого народа, из единого языка сварили мову – и нате вам: антирусская «нация»!

Ни один из приоритетов автономно не действует. Только в совокупной мощи. Вроде «случайно» в боевых действиях (шестой, последний приоритет) вдруг вспыхнула каким-то потаённым смыслом (первый, высший приоритет!) буква Z. Её приняли наши не только в России! Смысл этот не найдёшь нигде, кроме опять же глубин Русского мира. Читался Образ этой буквицы как «Земля наших Отцев». Образ планеты наших Предков, и образ территории, на которой проживают - наш Род. Произносится: Z - зъ. Цитирую Всеясветную грамоту: «Букова Z берёт энергию и от земли (от Тверди), и от Неба (-Космическую); и на средней – на Справно-Славной ступени образуются завихрения, Коло, т.е. БиоГЕнезированная СветоЗарная зона. Собираются ПримИтивная энергия Прошлой Творцовости и ПРИМИтивная энергия НовоТворцовости и суммируются в СветоТканую… Букова «Зет» (-Z) – помощница в восстановлении Эволюционной Справедливости». (Выделено мной Э.Н.).

Если смотреть на прошлое и сегодняшнее западной цивилизации – это уже не тупик, а конец эволюции Человека в его эволюционной несправедливости. Наш, народов Русской цивилизации, культурно-исторический код исторически выражается в этике Развития. Это: духовное выше материального, общее выше частного, справедливость выше закона, служение выше владения, власть выше собственности. Тут и мудрить ничего не надо, поскольку Это уже было в той, высокоразвитой цивилизации, похороненной западными историками. Но был там и шестой этический принцип: – неминуемость наказания за измену!

На интересах Россия не победит. И беда не в том, что они противоположны интересам бывших «партнёров», обернувшимися лютыми врагами. В том беда, что слишком велика пока внутренняя разница в интересах между власть имущими, владельцами собственности и народа. Никогда, нигде, ни в одной войне, ни одно правительство не побеждало без поддержки народа. А сегодня – война! Даже в случае продажи цивилизационных ценностей народа Россия не будет повержена. В самом плохом варианте событий возможен крах либералов, их интересов, их «ценностей», но не России! Победа будет только на исконных ценностях Народа! Внутренняя борьба идёт не ради денег – ради Жизни на Земле! Серьёзность, священность которой нельзя не видеть. На этой войне ты либо воин, либо предатель, либо дезертир…

Эдуард Наипов,

Народный депутат,

Кострома