Генерал-лейтенант Кандиков о причинах, которые толкнули его отправится на фронт добровольцем в звании старшего сержанта.

Каждая капля точила меня, как камень



Спасибо большое, Родные! Очень тронут вниманием и тёплыми словами! Одним словом не объяснить мои намерения «покинуть близких, зону комфорта… Уйти на передовую.» Честно скажу, такое решение в 54 года мне далось очень даже не просто! Пришлось в прямом смысле слова «переламывать» себя. На Востоке говорят: Ишак, постоявший в тени, на солнце работать уже не будет. 9 лет я уже, как на генеральской пенсии. 9 лет спокойной и беззаботной, отчасти вполне обеспеченной жизни! Я, как и все жил в гуще новостей и событий вокруг них.

Мои давние боевые друзья один за другим уходили на войну. В былые времена они были моими подчиненными. Я вёл их за собой под пули врага и мы все возвращались раз за разом к своим семьям. В один момент крайняя капля переполнила мой сосуд терпения. Каждая капля точила меня, как камень. Было очень совестно осознавать, когда мои ребята претерпевали лишения, а их командир чалился в комфорте и уюте. Помимо всего этого, я, рождённый и воспитанный на рассказах о Великой Войне, а также на завечерних беседах со своим отцом о его службе на границе.

Помню, как частенько просил его рассказать об одном и том же вновь и вновь, как он задерживал нарушителей Государственной границы СССР в боестолкновениях с диверсионно-разведывательными группами. 28 задержанных нарушителей и, как итог, – награждение медалью «За отличие в охране государственной границы». Получить когда-нибудь свою государственную награду было для меня просто – заоблачной мечтой. Неизгладимый след в моем патриотическом воспитании сыграли войны-афганцы. На их примере я становился мужчиной, войном, готовым на самопожертвование ради своей Родины, любимого края, родителей, семьи, друзей! В этих условиях рождалось внутреннее осознание своего предназначения, а также определялся мой будущий жизненный путь! Сейчас – Россия, президент Путин, Русская Православная Церковь и все неравнодушные люди находятся в гуще исторических Вселенских событий, когда на одной чаше весов будущее Мира – доброта, великодушие, любовь, Вера в Бога, а на другой – мерзость, алчность, духовная пустота и, как следствие, – смерть. В какой-то момент ко мне пришло осознание, что если я останусь в стороне этих бурных процессов, то потом не прощу себе за это и всю оставшуюся жизнь буду сожалеть и каяться. Сегодня я, всего лишь маленький винтик в большом механизме событий, но надеюсь, что от меня тоже кое-что зависит и есть при этом, какая-то польза в нашей общей ПОБЕДЕ! Спасибо всем, кто не равнодушен и активно помогает нам ЕЁ постичь! Большую поддержку и помощь оказывают мои друзья и родные.

Службу я прохожу в войсковой разведке. На время военной службы, я отказался от своей генеральской пенсии, а также специального звания. Прежнее звание было генерал-лейтенант полиции, а сейчас мне вернули моё воинское звание с которым увольнялся из Советской Армии 35 лет назад – гвардии старший сержант. Как обещает командование, в ближайшее время должны присвоить вновь офицерское звание – лейтенант. В должности я заместитель командира роты огневой поддержки. Мои сослуживцы недоумевают. Им не понятны мои намерения, мой мотив. Все они младше меня по возрасту. Не знаю, как им объяснить, они рождены и воспитаны другой эпохой, чтобы меня понять, им надо было родиться в той среде, которая меня родила, воспитала и она описана выше. Сегодня у меня новые боевые друзья, – это мои подчинённые. Я для них, как и в былые времена, тоже стал – отцом командиром. Не знаю, что будет завтра! Здесь не так всё просто! И это, кажется, на долго! Люди гибнут с одной и другой сторон, раненые ребята каждый день уходят в госпитали. Вернутся они сюда, или нет – вопрос открытый. Одно понятно, обратного пути, т.е. пути назад у нас просто нет! Будем жить, терпеть, верить в Бога, двигаться вперёд и с Его помощью мы обязательно победим!

Как бы так! Всех обнимаю!

Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас грешных! Аминь!

https://pikabu.ru/story/nastoyashchiy_general_10150315 – цинк

