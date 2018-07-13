Что мешает единству славянского народа? Любава Живая. Часть 1
Единство славянских народов.
Автор-сказительница – Любава Живая
Единство – естественное врожденное состояние человека. Замысел Рода – жить в Единстве с теми, кто един с Родом и живет по замыслу Рода. В славянском народе сейчас нет большого единства, поскольку народ не един с Родом.
Что мешает единству славянского народа?
Что мешает единству в Триглаве человека с душой и духом?
Что мешает единству в парах?
Что не дает сложиться единству в общинах и вызывает разобщение в народе?
В чем выход из тупика разобщения?
Как хранить единство?
Как прийти к единству с Родом?
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Источник: www.youtube.com