Что мешает единству славянского народа? Любава Живая. Часть 2

Единство славянских народов.



Автор-сказительница – Любава Живая



Единство – естественное врожденное состояние человека. Замысел Рода – жить в Единстве с теми, кто един с Родом и живет по замыслу Рода. В славянском народе сейчас нет большого единства, поскольку народ не един с Родом.

Что мешает единству славянского народа?

Что мешает единству в Триглаве человека с душой и духом?

Что мешает единству в парах?

Что не дает сложиться единству в общинах и вызывает разобщение в народе?

В чем выход из тупика разобщения?

Как хранить единство?

Как прийти к единству с Родом?



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Источник: www.youtube.com