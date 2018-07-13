Алкоголь и табак признаны самыми опасными наркотиками

Алкоголь и табак оказались самыми опасными субстанциями для здоровья всего населения Земли — они уносят больше жизней, чем все остальные вещества, вызывающие зависимость, заявляют наркологи в статье, опубликованной в журнале Addiction.

“Каждый пятый взрослый житель Земли хотя бы раз участвует в серьезных попойках каждый месяц, а каждый седьмой человек курит каждый день. И то, и другое заметно повышает шансы заполучить рак или просто умереть в раннем возрасте. Остальные наркотики употребляются в разы реже”, — пишут Эми Пикок (Amy Peacock) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия) и её коллеги.

В последние годы учёные нашли множество намёков на то, что алкоголь не только разрушает печень и вызывает тяжёлую психологическую и физиологическую зависимость, но и способствует развитию рака, диабета и множества других тяжёлых болезней. Аналогичные новые негативные черты были открыты и у табака.

По статистике ВОЗ, алкоголизм и курение уносят каждый год примерно три с половиной и пять миллионов жизней, что сопоставимо с числом жертв автомобильных катастроф и некоторых форм рака. Сегодня многие учёные активно призывают правительства всех стран приравнять спиртное и сигареты к тяжёлым наркотикам и запретить их употребление и оборот, так как они уносят не меньше жизней, чем героин или другие опиаты.

Пикок и её коллеги проверили подобные утверждения, проанализировав статистику, которую собирали эксперты ВОЗ и другие научные группы на протяжении последних нескольких десятилетий. В общей сложности в них участвовало несколько десятков миллионов человек, живущих во всех уголках мира.

Простое сравнение и сопоставление данных показало, что больше всего жизней уносит табак — в среднем каждые 110 человек из 100 тысяч усопших погибали из-за курения и связанных с ним проблем. Алкоголь уносил примерно в три раза меньше жизней, а все наркотики в целом — ещё в десять раз меньше. От спиртного больше всего страдали жители Европы, а от табака — жители Океании и стран Юго-Восточной Азии.

Эти проблемы, как отмечают учёные, могут быть гораздо более серьёзными в реальности, так как данных по числу курильщиков, алкоголиков и наркоманов в бедных странах Азии и Африки и тому, как часто они умирают, почти нет. Дополнительные проблемы создаёт то, что употребление всех этих продуктов часто наказывается смертной казнью или пожизненным заключением в этих государствах, что не позволяет оценить истинные масштабы эпидемий курения, алкоголизма и наркомании.

В любом случае, подобные результаты, как считают авторы статьи, говорят о том, что табак и алкоголь угрожают здоровью всей планеты не меньше, а даже больше, чем опиаты и прочие наркотики. Всё это, по мнению Пикок и её коллег, необходимо учитывать политикам и экспертам ВОЗ при подготовке законов и кампаний по борьбе с наркозависимостью и вредными привычками.