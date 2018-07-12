Корень проблем между Россией и Белорусией

О сворачивании Россией “неограниченной” поддержки Беларусии.

Замминистра финансов Российской Федерации, официальный представитель правительства в Госдуме Илья Трунин заявил о том, что российский бюджет ежегодно теряет более 3 миллиардов долларов на беспошлинных поставках нефти в Республику Беларусь. По мнению чиновника, российской стороне необходимо найти иные способы поддержки белорусской экономики.

Не назревает ли очередной этап выяснения отношений между братскими странами, живущими в Союзном государстве, и где кроется корень системной проблемы в отношениях Беларуси и России? Известный политический консультант, публицист Анатолий Вассерман в беседе на радио Sputnik Беларусь высказал свою точку зрения на эту проблему.

“Изобретаются какие-то косвенные способы поддержки, которые сопряжены с издержками. Об этих издержках можно рассуждать долго и упорно, но рассуждения эти будут неизменно разрушительны, ибо в рамках единого народа бессмысленно рассуждать, кто кому за что платит, надо действовать совместно и улучшать совместное хозяйство”, — считает Вассерман.

Источник – https://sputnik.by/

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Источник: vassermans.ru