Интервью сквозь десятилетия, или Актуальный Сталин

Есть такая форма интервью — вам присылают вопросы, вы на них отвечаете. При этом тот, кто интервью берет, может даже не видеть того, кого он просит прокомментировать интересующие его темы.

А почему бы так не попробовать с теми, кто уже ушел из жизни, но оставил после себя мысли, дела и поступки?

Ведь главная тайна бытия в том и состоит, что все события в той или иной форме в прошлом уже имели место. Проблемы, тенденции, правила и последствия. Все это было в прежние времена. С небольшой поправкой на время, суть событий и тревог человечества практически не меняется.

Вот и мы решили задать несколько вопросов …товарищу Сталину. Ответы — это его слова, произнесенные в период его политической и государственной деятельности.

— Сейчас много говорят о кризисе мировой экономической системы. Как вы думаете, могут ли эти фундаментальные проблемы быть разрешены?

— Если бы капитализм мог приспособить производство не к получению максимума прибыли, а к систематическому улучшению материального положения народных масс, если бы он мог обращать прибыль не на удовлетворение прихотей паразитических классов, не на усовершенствование методов эксплуатации, не на вывоз капитала, а на систематический подъем материального положения рабочих и крестьян, то тогда не было бы кризисов. Но тогда и капитализм не был бы капитализмом.

Чтобы уничтожить кризисы, надо уничтожить капитализм.

(«Политический отчет Центрального комитета XVI съезду ВКП(б)», т.12 стр. 244.)

— Многих сегодня удивляет поведение США — сильнейшая держава Запада начинает бороться против своих же собственных союзников и вводит против них заградительные пошлины. Что это означает?

— Не может быть никакого сомнения, что в связи с развивающимся кризисом борьба за рынки сбыта, за сырье, за вывоз капитала будет усиливаться с каждым месяцем, с каждым днем. Средства борьбы: таможенная политика, дешевый товар, дешевый кредит, перегруппировка сил и новые военно-политические союзы, рост вооружений и подготовка к новым империалистическим войнам, наконец — война.

(«Политический отчет Центрального комитета XVI съезду ВКП(б)», т.12, стр. 248)

— Какова сегодня опасность большой войны на ваш взгляд?

— Я говорил о кризисе, охватившем все отрасли производства. Но есть одна отрасль, которая не захвачена кризисом. Эта отрасль — военная промышленность. Она все время растет, несмотря на кризис. Буржуазные государства бешено вооружаются и перевооружаются. Для чего? Конечно, не для беседы, а для войны. А война нужна империалистам, так как она есть единственное средство для передела мира, для передела рынков сбыта, источников сырья, сфер приложения капитала…

Это значит, что опасность войны будет нарастать ускоренным темпом.

(«Политический отчет Центрального комитета XVI съезду ВКП(б)», т.12, стр. 249.)

— Чтобы вы посоветовали правительствам Украины и Прибалтики, которые словно специально разжигают недовольство части своих граждан, вводя ограничения на пользование и изучение русского языка.

— Что особенно волнует национальное меньшинство?

Меньшинство недовольно не отсутствием национального союза, а отсутствием права родного языка. Дайте ему пользоваться родным языком — и недовольство пройдет само собой.

Меньшинство недовольно не отсутствием искусственного союза, а отсутствием у него родной школы. Дайте ему такую школу — и недовольство потеряет всякую почву. Меньшинство недовольно не отсутствием национального союза, а отсутствием свободы совести (свобода вероисповедования), передвижения, и пр. Дайте ему эти свободы — и оно перестанет быть недовольным.

Итак, национальное равноправие во всех его видах (язык, школы, и пр.), как необходимый пункт в решении национального вопроса. Необходим, следовательно, общегосударственный закон, данный на основе полной демократизации страны и запрещающий все без исключения виды национальных привилегий и какое бы то ни было стеснение или ограничение прав национальных меньшинств.

(«Марксизм и национальный вопрос», т.2, стр.362)

— Насколько суверенны в решении (и создании!) проблем большинство сегодняшних государств в мире?

— Так называемая независимость так называемых независимых Грузии, Армении, Польши, Финляндии, и т. д. есть лишь обманчивая видимость, прикрывающая полную зависимость этих, с позволения сказать, государств от той или иной группы империалистов.

(«Политика Советской власти по национальному вопросу в России», т. 4, стр. 353.)

— Две главные проблемы нашей страны вовсе не дураки и не дороги. А… образование и медицина. Сколько ими ни занимается общество, оно всегда недовольно результатами и хочет в этой сфере изменений. В СССР, как мы теперь понимаем, была прекрасная система образования и очень неплохая медицинская система. Но к началу перестройки этими сферами были недовольны все. Начались так называемые «реформы». Согласны вы с этим?

— …Следует отметить ещё один факт, но уже отрицательного характера. Я имею в виду то недопустимое явление, что педагогические и медицинские факультеты все ещё находятся у нас в загоне. Это большой недостаток, граничащий с нарушением интересов государства. С этим недостатком надо обязательно покончить. И чем скорее будет сделано это, тем лучше.

(«Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б)», т. 13, стр. 339.)

— В сентябре 2018 года в России пройдут очередные выборы различного уровня. Что вы думаете по этому поводу?

— Приближаются выборы в районные думы. Списки кандидатов приняты и опубликованы. Избирательная кампания идет полным ходом.

Выставляют списки самые разнообразные «партии»: действительные и мнимые, старые и новоиспеченные, серьезные и игрушечные. Пестрота и причудливость флагов невообразимая».

(«Муниципальная кампания», т.3 стр.67.)

— На выборах в думу, даже на выборах президента мы видим кандидатов, которых потом не видим и не слышим до следующих выборов. Почему это происходит?

— У них нет принципиальных программ. Избиратели так и не узнают, чего, собственно, добиваются эти группы, приглашающие обывателей голосовать за них. У них нет муниципальных платформ. Избиратели так и не узнают, каких улучшений требуют они в области городского хозяйства, из-за чего, собственно, голосовать за них. У них нет прошлого, ибо их не было в прошлом.

У них нет будущего, ибо они исчезнут после выборов, как прошлогодний снег. Они возникли только в дни выборов и живут только в данную минуту, пока есть выборы: пробраться бы как-нибудь в районную думу, а потом хоть трава не расти. Это — боящиеся света и правды беспрограммные группы из буржуазии, старающиеся контрабандным путем протащить своих кандидатов в районные думы. Темны их цели. Темен их путь.

(«Муниципальная кампания», т. 3, стр. 76)

Что сказать по прочтении всего этого?

Сколько лет прошло, а все то же самое — ведь статья «Муниципальная кампания», например, опубликована в газете «Правда» в конце мая 1917 года…

Самое неверное — это думать, что проблемы сегодняшнего дня уникальны и неповторимы. Читайте классиков и великих людей прошлого.

Все уже когда-то было.

Прошлое часто таит ответы на вопросы будущего!

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru