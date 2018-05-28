Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 мая 2018

“Леопарды” в Сирии и проблемы германо-турецких отношений

Смертоносный немецкий танк "Leopard – 2" считался убийцей (пока его не отправили в Сирию)

В Германии основной боевой танк "Leopard – 2" известен как один из лучших в мире, который борется за это звание с такими проверенными мировыми проектами, как американский "M1 Abrams" и британский "Challenger 2". Однако эта репутация почти непобедимого танка столкнулась с неудачами на сирийском поле боя, и поставила Берлин в однозначно неудобное положение в общенациональном споре с Турцией, своим коллегой-членом по блоку НАТО.Дело в том, что Анкара предложила освободить немецкого политзаключенного в обмен на то, чтобы Германия модернизировала танк "Leopard 2A4" более старой модели, находящийся на службе в турецкой армии, который оказался таким поразительно уязвимым в бою. Однако 24 января общественное возмущение, вызванное сообщениями о том, что Турция использует свои "Leopard-2" для убийства курдских бойцов в сирийских анклавах Африна и Манбидж, вынудила Берлин заморозить эту сделку по продаже танков на основе освобождения заложника.Уничтожение турецкого танка в Африне."Leopard – 2" часто сравнивают с его ближайшим современником – "M1 Abrams" по правде говоря, эти два проекта имеют общие сходные характеристики, включая вес в более чем шестьдесят тонн усовершенствованной комбинированной брони, двигатели мощностью 1500 лошадиных сил, позволяющие развивать скорость сорок миль в час и, для некоторых моделей, тот же самый сорок четвертый калибр 120-миллиметровой основной пушки производства немецкого концерна Rheinmetall. Оба типа могут с легкостью уничтожить большинство танков построенных Россией еще на средних и дальних дистанциях, на которых их вряд ли достанет ответный русский огонь из стандартных 125-миллиметровых орудий. Кроме того, у них лучшие прицельные приборы с превосходными тепловизорами и характеристиками увеличения, которые вероятней всего помогут им быстро обнаружить и поразить противника. В историческом плане такое преимущество оказалось более решающим фактором для победы в танковой войне, чем даже полная огневая мощь.Испытания, проведенные в Греции показали, что "леопарды" и "абрамсы" в движении попадали в 2,3-метровую цель соответственно, девятнадцать и двадцать раз из двадцати, тогда как советский танк T-80 попал в цель только одиннадцать раз.Небольшие различия между конструкциями двух западных танков показывают разную национальную философию. "Абрамс" оснащен шумной турбиной мощностью в 1500 лошадиных сил, которая запускается быстрее, в то время как дизельный двигатель "Leopard 2" позволяет больше проехать перед следующей заправкой."Абрамс" добился некоторых своих необычных наступательных и оборонительных возможностей за счет использования обедненных урановых боеприпасов и технологий бронирования, которые неприемлемы для немцев с политической точки зрения. Поэтому на более поздние модели "Leopard 2A6" теперь устанавливают более скоростные пушки пятьдесят пятого калибра для того, чтобы компенсировать разницу в проникающей способности, в то время как на Leopard 2A5 установлен дополнительный клин разнесенной брони на башне с целью лучшего поглощения огня противника.Кроме того, немцы, экспортируя оружие, могут испытывать сомнения по поводу предстоящей сделки. Берлин налагает более широкие ограничения на такие продажи, по крайней мере, по сравнению с Францией, США или Россией. Так, например, Берлин отклонил выгодное предложение Саудовской Аравии о продаже от четырехсот до восьмисот танков "Leopard-2" из-за документов о нарушении прав человека в странах Ближнего Востока и в частности из-за ее кровавой войны в Йемене. А ведь танк "Leopard-2" находится на службе в восемнадцати странах, включая многих членов НАТО. В ответ же на это саудовцы просто заказали еще дополнительно около четырехсот американских "Абрамсов".Эта ситуация возвращает нас к вопросу отношений с Турцией, страной-членом НАТО, с которой Берлин имеет важные исторические и экономические связи, но которая также проходила в своей истории через военные перевороты и на протяжении десятилетий вела спорную кампанию против курдских сепаратистов.В начале 2000-х годов, при более благоприятном политическом климате, Берлин продал Анкаре 354 своих старых танков "Leopard 2A4". Они представляли собой серьезную модернизацию этой боевой машины по сравнению с более менее защищенными танками М60 Паттон, которые составляют основную часть бронетанковых войск Турции.Тем не менее, долгое время ходили слухи, что Берлин согласился на такую продажу при условии, что немецкие танки не будут использоваться в контрповстанческих действиях Турции против курдов. До сих пор горячо оспаривается вопрос того, имел ли место в реальности такой факт или нет. Однако точно известно: "Leopard-2" держали подальше от курдского конфликта и вместо этого его разместили на севере Турции, напротив России. Однако осенью 2016 года турецкие "Leopard-2" из Второй бронетанковой бригады окончательно развернули на сирийской границе для того, чтобы поддержать операцию "Щит Евфрата"— вмешательство Турции в войну против ИГИЛ.Надо сказать, что до прибытия "Leopard" в этом районе уже было уничтожено около десятка турецких танков М-60 как бойцами ИГИЛ, так и курдскими ракетами. Турецкие военные комментаторы выразили надежду на то, что более современный "Leopard" покажет себя намного лучше.Модель 2А4 была последней из танков "Leopard-2" эпохи холодной войны. Они были предназначены для борьбы с относительно плотными воинскими подразделениями в быстро протекающей оборонительной войне против советских танковых колонн, а не для выживания в условиях применения самодельных взрывных устройств (СВУ) и ракет, выпущенных из засады повстанцами в длительных контрпартизанских кампаниях, где каждая потеря танка становилась политической проблемой. В танках 2A4 сохранились более старые угловатые башни, которые предоставляют меньшую защиту от современных противотанковых ракет. В особенности это касается более уязвимых бронированных секторов сзади и сбоку, что является еще более серьезной проблемой в войне с повстанцами, где нападение может произойти из-за любого угла.Такое положение вещей было эффектно проиллюстрировано в декабре 2016 года, когда появились доказательства того, что большое количество танков "Leopard-2" было уничтожено в результате ожесточенных боев за удерживаемый ИГИЛ город Аль-Баб – боев, которые турецкие военные лидеры назвали "травмой", согласно немецкому журналу Der Spiegel. В документе, опубликованном в Интернете,указано на то, что ИГИЛ, по-видимому, смог уничтожить десять из считавшихся ранее непобедимыми танков "Leopard-2"; пять, противотанковыми ракетами, два минами или СВУ, один – ракетным или минометным огнем, и оставшиеся по невыясненным причинам.Фотографии, размещенные на этом источнике подтверждают уничтожение не менее восьми танков. На одной их фотографий видно, что "Leopard-2", по-видимому, был уничтожен с помощью бронированного грузовика камикадзе, заполненного взрывчаткой. У другого танка была свернута башня. Остатки трех Леопардов можно увидеть в районе той же самой больницы возле Аль-Баба, наряду с другими турецкими подбитыми бронированным машинами. Похоже, что автомобили были в основном поражены в самое подбрюшье — наименее защищенную часть машины, а также в боковую броню с помощью СВУ и противотанковых ракет комплексов AT-7 Метис и AT-5 Конкурс.Несомненно, что манера боя, которую применяла турецкая армия при использовании немецких танков, вероятно, способствовала таким потерям. Вместо того, чтобы использовать их как комбинированную ударную силу наряду с взаимно поддерживающей друг друга пехотой, они были развернуты в тылу и превращены в орудия дальнего огневого воздействия, в то время как союзные туркам сирийские ополченцы, усиленные турецкими спецназом, вели штурмовые сражения. Таким образом, оставшись изолированными на открытых огневых позициях без адекватной пехоты по-соседству, вместе с которой они могли бы сформировать хорошо обороняемый периметр, турецкие "Леопарды" оказались уязвимыми для нападения из засады. Та же самая тактика привела к потере многочисленных танков саудитов в Йемене, как можно посмотреть на этом видео.Уничтожение "Абрамса" хуситами в Йемене,В отличие от этого, более современные танки "Leopard-2" в Афганистане участвовали в довольно многих боях с боевиками талибов. Таковыми были канадские 2А6М (с усиленной защитой от мин и даже плавающими "сидениями безопасности") и датские 2А5. Несмотря на то, что некоторые из них и были повреждены минами, все они были возвращены в эксплуатацию, хотя один член экипажа датского "Leopard-2" был смертельно ранен от взрыва СВУ в 2008 году. Тем не менее, боевые командиры хвалят эти танки за их мобильность и точную и своевременную огневую поддержку во время крупных боевых действий на юге Афганистана.В 2017 году Германия начала перестраивать свой танковый парк, создав еще более совершенную модель танка — "Leopard 2A7V", которая, скорее всего, выживет в условиях борьбы с повстанцами. Теперь Анкара нажимает на Берлин, чтобы модернизировать защиту на ее танках "Leopard-2", тем более, что введение в эксплуатацию танка "Алтай" отечественного производства неоднократно задерживалось.Турецкие военные не только нуждаются в дополнительной броневой защите от СВУ, но и активной системе защиты (АСЗ), которая может обнаруживать атакующие ракеты и их место запуска, а также глушить их или даже сбивать. Недавно американская армия санкционировала установку израильской АСЗ Trophy, которая доказала свою эффективность в бою в танковой бригаде оснащенной М1 Абрамс . Между тем, производитель "Leopard-2" Rheinmetall представил свою собственную зенитную и противотанковую АСЗ, которая, предположительно, представляет меньший риск нанесения вреда дружественным войскам с помощью своих защитных противоракетных устройств.Однако германо-турецкие отношения резко ухудшились, особенно после того, как Эрдоган инициировал длительное преследование тысяч предполагаемых заговорщиков после неудачной попытки военного переворота в августе 2016 года. В феврале 2017 года немецко-турецкий гражданин Дениз Юсель, корреспондент журнала Die Welt , был арестован турецкими властями, якобы за то, что он прокурдский шпион. Его задержание вызвало возмущение в Германии. Анкара подчеркнуто сообщила, что если модернизация "Leopard-2" будет продолжена, то Юйцель будет выпущен обратно в Германию. Хотя Берлин публично настаивал на том, что он никогда не согласится на такой обмен, министр иностранных дел Зигмар Габриэль спокойно начал продвигаться к санкционированию соглашения на модернизацию танков в попытке улучшить отношения между странами на фоне того, что все это подозрительно, выглядело как шантаж. Габриэль просто представил сделку в качестве меры по защите жизни турецких солдат от ИГИЛ.Однако в середине января 2018 года Турция начала наступление на курдские анклавы в Африне и Манбидже в северо-западной части Сирии. Атака была в основном вызвана турецкими опасениями о том, что в результате объявления Пентагоном о вербовке курдов для создания "пограничных сил безопасности" для продолжения борьбы с ИГИЛ эффективный курдский контроль над сирийской границей приведет к фактическому созданию курдского государства, которое распространится и на территорию Турции.Однако вскоре в социальных сетях появились фотографии, на которых видно, что танки "Leopard-2" используются для уничтожения курдских позиций в Африне, где было зарегистрировано несколько десятков жертв среди гражданского населения. Кроме того, 21 января курдская группировка YPG опубликовала видео на YouTube, в котором показан турецкий "Leopard-2", пораженный противотанковыми ракетами "Конкурс". Однако невозможно определить, был ли танк подбит; ракета, возможно, ударила в переднюю часть брони"Leopard-2", толщина которой оценивается в 590-690 миллиметров рулонной гомогенной брони (РГБ) на танке 2А4, в то время как два типа ракет "Конкурс" могут проникнуть сквозь шестьсот или восемьсот миллиметров РГБ.В любом случае, парламентарии как из немецких левых партий, так и из правого христианского демократического союза Меркель отреагировали на такие турецкие действия с возмущением, причем один из депутатов назвал наступление Турции нарушением международного права. 25 января администрация Меркель была вынуждена объявить, что модернизация танков "Leopard-2", по крайней мере, на данный момент снята с повестки дня. Анкара рассматривает сделку как просто отложенную, а ритуальная риторика из Берлина предполагает, что она может вернуться к сделке в более подходящее время с политической точки зрения. http://perevodika.ru/articles/1198920.html – цинк http://nationalinterest.org/print/blog/the-buzz/germanys-deadly-leopard-2-tank-was-considered-killer-until-25919 – оригинал на английском языке

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Генерал Шаманов о бое 23.05 в провинции Дейр-эз-Зор

Генерал Шаманов озвучил некоторые подробности по гибели российских военных https://colonelcassad.livejournal.com/4215918.html в бою с ИГИЛ 23 мая на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Стоит отметить, что Шаманов опроверг слухи о том, что якобы сирийцы бросили позиции и нашим пришлось отбиваться самостоятельно. Атаку боевиков отражали совместными усилиями. https://vk.com/specnazalpha?w=wall-48144384_254926 – цинкPS. Стоит отметить, что ресурсы поддерживающие боевиков утверждают, что помимо военных, в ходе боя погибло 2 сотрудника российской ЧВК (подобные заявления МО РФ традиционно не комментирует + стоит помнить, что в подразделениях вроде ISIS Hunter воюют не только выходцы из СНГ), а также более 20 сирийских военных. Боевики потеряли 43 убитыми.PS2. На заглавной фотографии один из убитых в ходе боя ИГИЛоидов. Еще фото ИГИЛовских покойников без цензуры можно посмотреть вот здесь https://www.facebook.com/NewsDeiralZour/posts/1319934948150842

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