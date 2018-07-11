Хорватия благодарит Россию
19:25. 11 июля 2018 Просмотров - 436 3 коммент. Опубликовал: brahman
Хорватские болельщики развернули в Москве огромный банер "Спасибо Россия!" и прошествовали с ним по центру столицы.
Волнуюсь за украинских болельщиков. Ведь только прошла кампания "Сегодня мы все хорваты!", а тут такое…
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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ХПП. Укры с ТВ попробовали умничать, обвинив Россию в покупке ЧМ-2018. А сборная России очень деликатно отошла в сторону в матче с хорватией, не теряя своего достоинства и не проиграв этого матча в основное время и сумев восстановить равновесие в дополнительное время.
А вот мелкобриты обосрались в матче с теми же хорватами- выигрывая, саксы проиграли славянам, хоть и не принадлежащим к Рускому миру. И ссаксы не смогли так же отыграться в дополнительное время, как это сделала русская сборная.
А когда еще и бельгийцы надругаются над англицкой сборной, оставив ее без медалей, то это будет реальная месть Путина мелкобритам за маразм их зМэи…
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Путин — победитель чемпионата мира
Хорватская журналистка Силвана Менджушич на портале telegram.hr написала статью, где позитивно отзывается о проведении Россией чемпионата мира.
«Мундиаль проходит без происшествий. Все хвалят Путина за блестящую организацию чемпионата мира. Мы увидели Россию в ее лучшем свете. В дипломатии этот прием называют «мягкой силой». До чемпионата западные СМИ писали о русских хулиганах, запугивали нападениями на почве расизма, вспоминали о новой холодной войне.
Но в последние дни практически не осталось таких СМИ, где не опубликовали бы политический анализ успехов организаторов соревнований, и где не пришли бы к выводу о том, что Путин — абсолютный победитель этого первенства, — написала Менджушич.
Также корреспондент отмечает способность России к мобилизации для проведения крупных соревнований.
«Вряд ли вы найдете такую страну, которая так же сможет мобилизоваться для суперпроекта, как Россия. Там все грандиозно, начиная с организации чемпионата мира по футболу и заканчивая 19-километровым мостом, который связывает полуостров Крым с Россией.
Стадионы впечатляют, и обычного болельщика в Калининграде, Саранске, Волгограде или Ростове совершенно не интересует, станут ли они в будущем памятниками коррупции гигантских масштабов”, — написала Менджушич.
Закончила свою статью хорватская журналистка сравнением талисманов с разных крупных соревнований, которые проводила Россия.
«38 лет назад талисман Олимпийских игр в Москве 1980 года медведь Мишка плакал на закрытии. Те игры прошли в обстановке жесткого бойкота 65 странами из-за советского вторжения в Афганистан. Русские еще не забыли то унижение.
Белый медведь в Сочи в 2014 году тоже пустил слезу на закрытии. Волк Забивака, похоже, плакать не будет, — отметила хорватка.