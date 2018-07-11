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Хорватия благодарит Россию

19:25. 11 июля 2018 Просмотров - 436 3 коммент. Опубликовал:


Хорватские болельщики развернули в Москве огромный банер "Спасибо Россия!" и прошествовали с ним по центру столицы.



Волнуюсь за украинских болельщиков. Ведь только прошла кампания "Сегодня мы все хорваты!", а тут такое…










Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, Москва, Россия, хорватия
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3 коммент.»

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    siberss 12 июля 2018 в 0:13 Ссылка Пометить
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    ХПП. Укры с ТВ попробовали умничать, обвинив Россию в покупке ЧМ-2018. А сборная России очень деликатно отошла в сторону в матче с хорватией, не теряя своего достоинства и не проиграв этого матча в основное время и сумев восстановить равновесие в дополнительное время.
    А вот мелкобриты обосрались в матче с теми же хорватами- выигрывая, саксы проиграли славянам, хоть и не принадлежащим к Рускому миру. И ссаксы не смогли так же отыграться в дополнительное время, как это сделала русская сборная.
    А когда еще и бельгийцы надругаются над англицкой сборной, оставив ее без медалей, то это будет реальная месть Путина мелкобритам за маразм их зМэи…

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    ЗАРАБОТОК КРИПТОВАЛЮТЫ 12 июля 2018 в 6:03 Ссылка Пометить
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    siberss 12 июля 2018 в 13:26 Ссылка Пометить
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    Путин — победитель чемпионата мира

    Хорватская журналистка Силвана Менджушич на портале telegram.hr написала статью, где позитивно отзывается о проведении Россией чемпионата мира.

    «Мундиаль проходит без происшествий. Все хвалят Путина за блестящую организацию чемпионата мира. Мы увидели Россию в ее лучшем свете. В дипломатии этот прием называют «мягкой силой». До чемпионата западные СМИ писали о русских хулиганах, запугивали нападениями на почве расизма, вспоминали о новой холодной войне.

    Но в последние дни практически не осталось таких СМИ, где не опубликовали бы политический анализ успехов организаторов соревнований, и где не пришли бы к выводу о том, что Путин — абсолютный победитель этого первенства, — написала Менджушич.

    Также корреспондент отмечает способность России к мобилизации для проведения крупных соревнований.

    «Вряд ли вы найдете такую страну, которая так же сможет мобилизоваться для суперпроекта, как Россия. Там все грандиозно, начиная с организации чемпионата мира по футболу и заканчивая 19-километровым мостом, который связывает полуостров Крым с Россией.

    Стадионы впечатляют, и обычного болельщика в Калининграде, Саранске, Волгограде или Ростове совершенно не интересует, станут ли они в будущем памятниками коррупции гигантских масштабов”, — написала Менджушич.

    Закончила свою статью хорватская журналистка сравнением талисманов с разных крупных соревнований, которые проводила Россия.

    «38 лет назад талисман Олимпийских игр в Москве 1980 года медведь Мишка плакал на закрытии. Те игры прошли в обстановке жесткого бойкота 65 странами из-за советского вторжения в Афганистан. Русские еще не забыли то унижение.

    Белый медведь в Сочи в 2014 году тоже пустил слезу на закрытии. Волк Забивака, похоже, плакать не будет, — отметила хорватка.

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