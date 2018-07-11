Хорватия благодарит Россию

Хорватские болельщики развернули в Москве огромный банер "Спасибо Россия!" и прошествовали с ним по центру столицы.Волнуюсь за украинских болельщиков. Ведь только прошла кампания "Сегодня мы все хорваты!", а тут такое…

Источник: colonelcassad.livejournal.com