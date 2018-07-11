Отныне Кудрин – это цепной пёс президента, зорко следящий за действиями правительства



Это допущение, высказанное в нет оснований ожидать увеличения средней продолжительности жизни.



Получается, что новому начальнику Счётной палаты повысили статус. Если ранее он входил в российский кластер наднациональной элиты США, то отныне Кудрин действует в ранге агента глобального управления.



Это можно заключить по действиям бывшего министра. До этого он чётко следовал либеральному курсу, направленному на разрушение России. Однако в нынешнем периоде, т.е. ситуационно, цели американской наднациональной элиты и глобального управления разошлись. Это допущение, высказанное в публикации от 5 июня, похоже, чётко реализуется. Кудрин жёстко раскритиковал программу правительства, включая и желание повысить возраст выхода на пенсию. По его мнениюПолучается, что новому начальнику Счётной палаты повысили статус. Если ранее он входил в российский кластер наднациональной элиты США, то отныне Кудрин действует в ранге агента глобального управления.Это можно заключить по действиям бывшего министра. До этого он чётко следовал либеральному курсу, направленному на разрушение России. Однако в нынешнем периоде, т.е. ситуационно, цели американской наднациональной элиты и глобального управления разошлись.





Первые по-прежнему желают разрушения России, которая мешает им доминировать в мире. А заодно и продолжать её грабить. А вот ГП, Глобальному Предиктору, в настоящее время развал России невыгоден.



По одной простой причине: на сегодняшний день лишь Россия во главе с Путиным способна реально не допустить срыва управления странами и народами планеты. Т.е. лишь Россия способна более-менее поддерживать порядок на планете, которая продолжает скатываться в глубочайший системный кризис.



Поэтому ГП в течение ближайших лет вынужден поддерживать Россию как единое целое, хотя и сдерживая темпы её развития и обретения полного суверенитета. Последнее, кстати, вообще не может входить в цели ГП. Ибо если Россия этого добьётся, тогда в жизнь будет претворяться русский план глобализации.



А коли Кудрин открыто сменил свою деятельность с выработки и поддержки либерального курса на критику проводящего его правительства, то это и означает тот самый переход из лагеря клинтонских либерастов в стан служащих Глобальному управлению.



России же пока это на руку, т.к. позволяет обуздывать антинародную медведевскую команду.



Так что Путин действительно сделал блестящий ход, поставив Кудрина руководителем контролирующего действия правительства органа – Счётной палаты.



Источник: ss69100.livejournal.com