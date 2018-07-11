Отныне Кудрин – это цепной пёс президента, зорко следящий за действиями правительства
15:20. 11 июля 2018 Просмотров - 1,144 8 коммент. Опубликовал: brahman
Это допущение, высказанное в публикации от 5 июня, похоже, чётко реализуется. Кудрин жёстко раскритиковал программу правительства, включая и желание повысить возраст выхода на пенсию. По его мнению нет оснований ожидать увеличения средней продолжительности жизни.
Получается, что новому начальнику Счётной палаты повысили статус. Если ранее он входил в российский кластер наднациональной элиты США, то отныне Кудрин действует в ранге агента глобального управления.
Это можно заключить по действиям бывшего министра. До этого он чётко следовал либеральному курсу, направленному на разрушение России. Однако в нынешнем периоде, т.е. ситуационно, цели американской наднациональной элиты и глобального управления разошлись.
Первые по-прежнему желают разрушения России, которая мешает им доминировать в мире. А заодно и продолжать её грабить. А вот ГП, Глобальному Предиктору, в настоящее время развал России невыгоден.
По одной простой причине: на сегодняшний день лишь Россия во главе с Путиным способна реально не допустить срыва управления странами и народами планеты. Т.е. лишь Россия способна более-менее поддерживать порядок на планете, которая продолжает скатываться в глубочайший системный кризис.
Поэтому ГП в течение ближайших лет вынужден поддерживать Россию как единое целое, хотя и сдерживая темпы её развития и обретения полного суверенитета. Последнее, кстати, вообще не может входить в цели ГП. Ибо если Россия этого добьётся, тогда в жизнь будет претворяться русский план глобализации.
А коли Кудрин открыто сменил свою деятельность с выработки и поддержки либерального курса на критику проводящего его правительства, то это и означает тот самый переход из лагеря клинтонских либерастов в стан служащих Глобальному управлению.
России же пока это на руку, т.к. позволяет обуздывать антинародную медведевскую команду.
Так что Путин действительно сделал блестящий ход, поставив Кудрина руководителем контролирующего действия правительства органа – Счётной палаты.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
догадки
loading...
разделяй и властвуй,все старо,а Кудрин с удовольствием будет топить Менделя.
loading...
Люди…Вот статья.Тут есть текст,но информации нет.Тут есть слово-она.низм.Это слово-Глобальный Предиктор.При чем “мразота”,которая не имеет никакого отношения к КОБ,Петрову покойному вообще никакого.: ss69100.livejournal.com….Просто запомните.Это-блогер.Позднее он будет обгаживать КОБ.Он просто неуловим.Выкладывает статьи “тайных аналитиков”,сам “тайный”…Это никак не поймать(ни одного “еб..ка”,при чем все “политкорректное”,это-не партизан).Это “чистая м.азь”.Не нужно мне верить,просто проследите.
loading...
“Это-блогер.Позднее он будет обгаживать КОБ.”
Я веду свой блог с 2011 года. Когда же твоё „позднее” наступит, убогий?(((
Более того, я несколько раз встречался с одним из авторов ВП СССР, выложил в Сеть несколько интервью с ним.
Т.е. Величко, по твоему суждению, тупой – в людях не разбирается. Зато ты – умный, советы людям даёшь.
Вот уж точно: убогий. На голову и на нравственность.
loading...
Какая разница с какого года ты ведешь блог?Главное же какие статьи публикуются,не так ли…Твоя фишка-это С.Ю.Сальников и “а-ля Александр Роджерс”.С.Ю.Сальников-это “фантом” только с твоего блога.Без лица,званий и регалий.Чистый “пропаганд.н”.Все статьи,которые ты публикуешь,это-люди,которые получили Команду “фас” на выборах.И сам ты тоже имеешь только одну узкую направленность…Пропагандонскую.Если С.Ю. Сальников получит команду дискредитировать КОБ(хотя смысла нет,уже есть Пякин),он выполнит поручение,…а затем и ты.Для пущего патриотизма ты разбавляешь свою “работу” беззубым и добрым Величко,но суть не меняется.Ты-пропагандон. Я может быть и жесток в комментах,но слово нравственность для меня имеет смысл,а для тебя предмет манипуляции.
Именно из-за таких,как ты,только начинающие просыпаться люди,опять впадают в небытие…Поэтому…от тебя можно ждать только исполнения чужой воли,а не любви к народу или…какой-то деятельности,которая поможет людям.Твое-это Ротшильды,мировое правительство,аннунаки…полное отвлечение человека,пока вор вытаскивает у него из кармана деньги на еду ребенку.Абсолютно скотское предназначение.
loading...
“Кудрин жёстко раскритиковал программу правительства, включая и желание повысить возраст выхода на пенсию”. Сторонникам повышения пенсионного возраста сходить бы на кладбища да посмотреть, какой средний возраст умерших… Тогда бы прыть их поуменьшилась… Чем они руководствуются? Численность населения уменьшается, а возраст, по их мнению увеличивается… Тогда бы и увеличение численности населения было, – где же логика? А пока численность уменьшается…
«Плох тот пастух, у которого стадо убывает, а еще хуже тот правитель, у которого народ умирает». Сократ
loading...
Бред сивой кобылы.
loading...
Замечательный аргумент! Génial! И какая потрясающая логика в тезисах…