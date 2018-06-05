Способность Кудрина оказывать влияние на стратегию развития страны стала ВДРУГ резко ограниченной
Лично для меня ярчайшим проявлением этой тактики, которая на политическом поле означает использование сильных оппозиционеров и агентов Запада в интересах страны, – явилось назначение два года назад Эллы Панфиловой на должность председател ЦИКа.
Уже не говоря о мастерском окончании гражданской войны в Чечне, используя для этого долгое время поддерживающего Масхадова – Кадырова-отца. Тогда подумалось, что это было просто такое стечение обстоятельств…
Другие примеры – это привлечение разных сванидзе в общественные органы при правительстве или президенте.
В последнем случае чисто психологически недоброжелатели России попросту обезоруживаются. Ещё бы: им создали впечатление, что, находясь вблизи президента, они на что-то влияют!
Таким образом их креативная энергия в немалой мере рассеивается тем фактом, что они, как люди со своими амбициями, в немалой степени их удовлетворили. Ведь у них же „высокие” должности! „Прямое влияние” на президента!
Но вернёмся к Элле Александровне. Лишь для того, чтобы показать её силу как оппозиционера (теперь, кстати, бывшего: всё, дрессировка удалась, приручение состоялось!).
Панфилова, проработав какое-то время в правительстве Ельцина, затем основное время тратила на различную правозащитную деятельность, причём непременно связанную с грантами, приходящими из различных источников. В частности, Элла Александровна явилась организатором и лидером общественной организации „Гражданская восьмёрка”.
Давайте заглянем на сайт этой НГО. На его главной странице в центре – нижеследующая фотография.
А теперь откроем страничку сайта под названием „Участники Гражданской восьмерки”, подраздел „Зарубежные НПО”.
Даже ваш покорный слуга, посвятивший много времени изучению западных НПО-НКО-НГО и сделавший десятки, если не сотни публикаций на тему тлетворного влияния этих „общественных” организаций на жизнь страны и её народа, – был удивлён размахом этой „Восьмёрки”. В открывшемся списке – порядка 330 правозащитных деятелей из самых разных стран планеты! Представители крупнейших корпораций, глобальных фондов, НКО, НГО, НПО…
В качестве иллюстрации сказанному хотелось, конечно, огласить весь список. Но из-за большого объёма ограничимся лишь фамилиями деятелей из Германии, Великобритании, США и некоторых фондов глобального размаха.
Внушительный список из 165 персоналий, не правда ли? Это – круг знакомств Панфиловой. Оттуда она в своё время черпала практически неограниченную поддержку для проведения правозащитной деятельности в России. К сожалению, в интересах Запада…
И вот такого мощнейшего агента влияния Запада на управленческие процессы в России Путин, в итоге, сумел привлечь на свою сторону и использовать её лучшие организаторские качества. Так что сегодня бывшую Эллу Панфилову по праву можно величать Эллой Александровной Панфиловой.
И вот сегодня, зайдя на сайт Президента РФ, неожиданно (ли?) обнаруживается, что та же самая операция приручения и переориентации проводится с другим мощным агентом влияния Запада – Кудриным! Кудрин – участник сессий МВФ, организатор Комитета гражданских инициатив, чьи партнёры в большей своей части либо напрямую являются представителями Запада, либо подпитываются им.
В качестве примера – всего лишь одна картинка со странички партнёров Комитета гражданских инициатив.
А следующая картинка – состав означенного комитета. Обратите внимание: все перечисленные лица непременно желают блага для России! Только, по их мнению, благо должно быть особенным: либеральным и не для всех, притом под чутким контролем демократического Запада.
Какие замечательные фамилии российских доброжелателей!!!
Однако у Кудрина, безусловно, богатейший опыт управленческой работы на самом высоком уровне. Оппозиция требует поставить его премьером или хотя бы дать министерский портфель.
И здесь Путин делает блестящий ход! Алексей Кудрин – председатель Счётной палаты (СП). В чём тут интрига? Во-первых, президент работал с Кудриным ещё в эпоху Собчака, так что знает Алексея как облупленного. Это важный момент, но не принципиальный.
Потому что есть ещё и во-вторых: в своё время именно Медведев, будучи президентом РФ, снял Кудрина со всех постов. Понятно, что между этими двумя возникли… специфические взаимные дружеские чувства. И хотя поговорка гласит, что ворон ворону глаз не выклюет, судя по первой встрече Путина с новым начальником СП, последний рьяно взялся за новое для него дело: контролировать работу правительства Медведева.
А.Кудрин: Да, я приступил к своим обязанностям неделю назад, и уже первая неделя была очень насыщенной.
Завершается цикл работ, проверок во всех министерствах и ведомствах по отчету за прошлый год. Могу сказать, что почти в каждом министерстве или ведомстве хоть небольшие, но есть недочеты в исполнении государственных программ, неисполнение определенных показателей, финансовые нарушения – где-то меньше, где-то больше. Почти все министры и руководители ведомств получат представления.
По результатам прошлого года десять материалов уже направлены в прокуратуру. В целом за прошлый год в результате работы Счетной палаты 136 материалов направлены в правоохранительные органы, из них 86 – в прокуратуру. Открыто 35 уголовных дел. Это по результатам работы в прошлом году. То есть очень много материалов, которые требуют исправления ситуации.
Но сейчас я хочу сделать акцент на то, чтобы перевести проверки в большей степени на оценку результатов эффективности для достижения конечного результата стратегических целей Вашего указа в мае этого года и государственных программ, которые будут сопровождать выполнение этих стратегических целей.
Точно описать результат, как эти ресурсы влияют на их достижение, и как шаг за шагом достигается этот результат, это станет ключевым направлением работы Счетной палаты, не снижая той работы, которая связана с анализом чисто финансовых показателей, целевого использования ресурсов, и, конечно, как я сказал, эффективности использования финансовых средств.
Отныне Кудрин – это цепной пёс президента, зорко следящий за действиями правительства. А если сам Кудрин пойдёт не в ту сторону, куда его направит Путин, то для контроля председателя СП есть заместитель председателя – В.Е. Чистова, имеющая равный с Кудриным чин Действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса, кстати, наивысший в РФ. Причём закалка у заместительницы Кудрина – советская: 1973—1989 годы — экономист, старший, ведущий, главный экономист, главный эксперт в Министерстве финансов СССР.
Т.е. отныне вся оппозиционная энергия либерала Кудрина будет уходить, как это случилось и с Панфиловой, и, отчасти, с пресловутым Сванидзе, – исключительно на выполнение новых служебных обязанностей. Что, в свою очередь, благотворно повлияет и на Медведева с Силуановыми. А вот способность Кудрина оказывать влияние на стратегию развития страны стала вдруг резко ограниченной.
Тактика президента РФ по использованию силы и мощи противников в интересах России – блестяще себя зарекомендовала. На практике. И хочется надеяться, что через пару лет, говоря о Кудрине, мы будем к его имени добавлять и отчество.
С.Ю. Сальников
Источник: ss69100.livejournal.com