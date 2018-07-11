“Мирная болезнь” китайской армии

Официальная газета Вооруженных сил КНР: После многих лет без войны, китайская армия больна «мирной болезнью»

В официальном печатном органе китайском армии вышла критическая статья бичующая существенные недостатки в китайском военном строительстве – "мирную болезнь", коррупцию, показуху и т.д.Антикоррупционные инспекции по искоренению фальсификации данных военной подготовки приобретают дополнительное значение в стремлении повысить боеготовность войск В то время когда наращиваются усилия по решению проблемы низкой боеготовности и принимаются активные меры по искоренению коррупции в рядах военных, Народная освободительная армия Китая поражена «мирной болезнью», пишет официальная газета НОАК,.В редакционной статье газеты« Народно-освободительная армия», опубликованной в понедельник, указывается, что,Президент Китая Си Цзиньпин, реагируя на опасения, чтоЧтобы не дать некоторым военным чиновникам фальсифицировать результаты учений, Центральная военная комиссия (ЦВК), с ноября, направила офицеров, представляющих анти-коррупционную службу НОАК, в пять Командований [на театрах военных действий] армии в качестве инспекторов, для контроля за проведением учений.Газета подчеркнула, что страна сталкивается с большими угрозами безопасности и беспрецедентными глобальными переменами и добавляет:Си, который возглавляет ЦВК, приказал НОАК превратиться в боевую силу мирового класса в течение следующих трех десятилетий.Изменения произошли в связи с тем, чтоОтставной полковник НОАК Юэ Ган сказал, что военное руководство напоминает своим офицерам, что, – сказал Юэ, имея в виду фальсификацию некоторыми командирами данных, касающихся каждодневных военных учений.В пятницу, представители НОАК из сухопутных войск, расположенного в Фучжоу провинции Фуцзянь, Восточного командования отобрали новую группу офицеров анти-коррупционной службы для наблюдения за военными учениями. Зона ответственности Восточного командования является бывшей опорной политической базой Си, который провел там более 17 лет, прежде чем был назначен партийным руководителем провинции Чжэцзян в 2002 году.Восточное командование является одним из пяти Командований театров военных действий НОАК, оно охватывает провинции Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Цзянси, Шанхай и Восточно-Морской флот. В заявлении говорилось, что сухопутные войска Восточного командования будут прилагать все усилия для выполнения приказа Си о концентрации внимания на боевой подготовке. Юэ сказал, что обещание Восточного командования будет выполняться и в других четырех Командованиях Китая – в центре, на юге, западе и востоке.– сказал Юэ, добавив, что должностные лица, признанные виновными в неправомерном поведении в прошлом, получили предупреждение, или им было предложено раскаяться.Борьба против коррупции привела к тому, что, сообщила PLA Daily в октябре.Военные учения во времена Го и Сюй в начале 2000-х годов были обычным делом и зачастую проводились для только показухи и получения прибыли, ведь на большее количество учений выделялось на больше средств, а у командиров, участвующих в хорошо проведенных учениях повышались шансы на продвижение по службе – практика, которые позже, при Си, были определены как вредные.Эта статья появилась в печатном издании South China Morning Post под названием: PLA’s battle readiness eroded by ‘peace disease’ (“Боеготовность НОАК подорвана “мирной болезнью http://perevodika.ru/articles/1199441.html – цинкСам посыл "борьбы с мирной болезнью" выглядит достаточно двусмысленно, так как учения это конечно хорошо, что ничто так хорошо не учит армию, как настоящая война, где она приобретает реальный боевой опыт с актуальным противником.В этом отношении, для той же России, война в Сирии сыграла большую роль в деле повышения боеготовности вооруженных сил и исправления многочисленных выявленных недостатков.Поэтому при желании, китайские жалобы на то, что "мы давно не воевали", можно трактовать и как сожаления по поводу того, что китайские вооруженные силы пока не имели возможности приобрести реальный боевой опыт в одном из региональных конфликтов.1. Визит китайской военной делегации на базу 65-й бригады ВДВ Ирана – https://dambiev.livejournal.com/1234662.html 2. В Китае спущены на воду два новых эсминца типа 055 – https://dambiev.livejournal.com/1229462.html 3. Парад войск гарнизона НОАК в Гонконге – https://dambiev.livejournal.com/1237975.html 4. Строительство кораблей для ВМФ Китая в Даляне – https://dambiev.livejournal.com/1227702.html 5. Пуски оперативно-тактических и крылатых ракет в пустыне Гоби – https://dambiev.livejournal.com/1221482.html 6. Учения ракетной бригады НОАК – https://dambiev.livejournal.com/1218654.html Ну и просто к сведению – к 2020 году Китай планирует запустить головной модуль для своей космической станции, которая откроет новую эру в китайской космонавтике. К 2022 году станция будет состоять из трех полноценных модулей и иметь постоянный экипаж от 3 до 6 человек.

Источник: colonelcassad.livejournal.com