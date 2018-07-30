Так вот какая ты на самом деле, Британия! (2)

Несколько десятилетий длились поставки опиума в Китай из Индии. Практически все чиновники разных рангов были наркоманами (от 10 до 20% столичных и от 20 до 30% провинциальных чиновников, в отдельных учреждениях этим занимались от 50 до 60% всех должностных лиц).

Что творили англичане в Китае, известно уже достаточно хорошо. Английская наркомафия , в которой состояла и королевская семья, «просто» затравила всю страну наркотой, сказочно при этом наживаясь. Масштабы торговли опиумом поражают. Если в 1775 году Ост-Индийская компания продала 1,5 тонны опиума, то к 1830 году довела годовые продажи до 1500 тонн . Двуногим хищникам было абсолютно наплевать на то, что в наркотическом дурмане гибли целые поколения, что китайцы интеллектуально и физически деградировали со страшной силой и, что это фактически убивало последующие поколения, ибо какое потомство может получиться от наркоманов?!



Солдаты и офицеры курили опиум поголовно, тем не менее, Китай попытался сопротивляться. В 1839 году император начал массированную операцию по конфискации и уничтожению запасов опиума в Кантоне и распорядился закрыть страну для иностранцев. Суда с опиумом просто стали топить в море. Лондон отреагировал быстро – прислал военный флот – 40 кораблей с 4000 солдатами на борту.

Начались опиумные войны (первая: 1840-1842 гг., вторая 1856-1860 гг.). Китайцы проиграли и неудивительно. Китайская армия, пусть и многочисленная – 880 000 человек – состояла из наркоманов, а какие из наркоманов вояки. К тому же, английские наркоторговцы отправляли всё новые партии наркотика в районы базирования китайских армейских частей, отдавая опиум чуть ли не даром, ведь победа в войне обещала всё окупить.

Они оказались правы. Китайцам пришлось выплачивать англичанам контрибуцию, передать остров Гонконг, открыть ещё 6 портов для английской торговли (раньше был открыт только один), разрешить использовать китайцев в качестве рабской рабочей силы в колониях Великобритании, Франции и США, которые подключились во второй опиумной войне. Торговля опиумом в Китае стала легальной. Результаты для страны оказались плачевны.



К середине 20 века плантации опиумного мака, который стали возделывать в самом Китае, занимали до миллиона гектаров, а количество потребителей зелья измерялось десятками миллионов. Снять более чем полуторавековую наркотическую удавку со страны смог Мао Цзэдун.

К слову сказать, что английские наркоторговцы подсадили на опиум и английских рабочих – примерно 5% населения Англии.

Зверства англичан в Австралии и Новой Зеландии

Отметились англичане своими зверствами и в Австралии и Новой Зеландии. С 1770 года, после того, как Джеймс Кук открыл Австралию, туда, чтобы колонизировать материк, начали ссылать английских каторжников. Аборигенам Австралии крупно не повезло – в соседи им определили преступников, которые и вели себя соответственно.



К 1788 г. в Австралии проживало по разным оценкам от 300 тысяч до 1 миллиона человек, объединённых в более чем 500 племён. Как это произошло с индейцами Северной Америке, «белые господа» начали с упоением уничтожать местное население. Британцы заразили аборигенов оспой, от которой у них не было иммунитета. От оспы погибло не менее половины племён.

Дальше белые выродки, изгои из изгоев (с момента основания колонии и до середины 19 века в Австралию было переправлено 130-160 тыс. каторжников), травили аборигенов ядами и отравленной пищей:

«Чтобы успокоить ниггеров, им дали нечто потрясающее. Еда, которую им раздавали, наполовину состояла из стрихнина – и никто не избежал своей участи… Владелец Лонг-Лэгун при помощи этой хитрости уничтожил более сотни чёрных…



В прежние времена в Новом Южном Уэльсе бесполезно было добиваться, чтобы те, кто приглашал в гости чёрных и давал им отравленное мясо, понесли заслуженное наказание…» (Janine Roberts, S. 30; Hirst & Murray & Hammond, Liberalism and Empire (London, 1900)).

На несчастных охотились, как на диких животных, уверенные в своём праве убивать «чёрных»: «потому что они суть скотоубийцы, женщин – потому что они порождают скотоубийц, и детей – потому что они ещё будут скотоубийцами…» (W. Ziehr, Holle im Paradie, S. 53.)

В Квинсленде (северная Австралия) в конце 19 века невинной забавой считалось загнать целую семью «ниггеров» – мужа, жену и детей – в воду к крокодилам. В среде новоявленных фермеров процветала торговля туземными женщинами, и английские поселенцы охотились на них целыми группами.



В одном правительственном сообщении за 1900 г. отмечается, что «этих женщин передавали от фермера к фермеру», пока «в конечном счёте, их не выбрасывали как мусор, оставляя гнить от венерических болезней…» (H. Reynolds, Other side of Frontier, p. 17; Janine Roberts, Nach Volkermord Landraub, S. 33.)

На острове Тасмании аборигены погибали от других привнесённых европейцами болезней, от которых у них тоже не было иммунитета – венерические болезни привели многих женщин к бесплодию, а пневмония и туберкулёз свели в могилу большинство тасманийцев. Кроме того, тасманийцы попытались оказать посильное сопротивление захватчикам, несмотря на то, что силы были не равны – копья и стрелы против ружей и пушек.

К 1835 г. местное население острова Тасмании было полностью ликвидировано. Очень уж приглянулась эта земля англичанам. 200 человек выживших тасманийцев были переселены на другой остров.



Последняя чистокровная тасманийка, Труганини, умерла в 1876 году. «Тасманийцы были бесполезны и все умерли», так прокомментировал эту трагедию Джон Лоуренс Ле Бретон Хаммонд (1872-1949), британский историк и журналист.

Одно из последних задокументированных массовых убийств аборигенов на Северо-Западе произошло в 1928 г. Свидетелем преступления стал миссионер, который хотел разобраться в жалобах аборигенов. Он последовал за полицейским отрядом, направлявшимся в резервацию аборигенов в Форест-Ривер, и видел, как полицейские захватили целое племя.



Пленных сковали, построив в затылок друг другу, в затем всех, кроме трёх женщин убили. После этого сожгли тела, а женщин взяли с собой в лагерь. Прежде чем покинуть лагерь, они убили и сожгли и этих женщин. Доказательства, собранные миссионером, заставили власти начать расследование. Тем не менее, полицейские, ответственные за массовую бойню, так и не предстали перед судом.

В общем, местных аборигенов частью уничтожили, а большинство оставшихся превратили в рабов. Тех, кого не превратили, загнали в резервации в западных и северных районах материка, менее всего пригодных для жизни. В 1921 г. в Австралии насчитывалось всего около 60 тыс. аборигенов. Таким образом, британцы уничтожили в Австралии по разным оценкам до 90% всех аборигенов.

Однако, британцы не только уничтожали людей, они уничтожили и природу этого давно изолированного от других континента, привезя с собой кроликов, овец, лис, других животных, которые критически нарушили давно сложившуюся экологическую систему Австралии.



В результате, аборигенов Австралии поставили на грань голодной смерти. Овцы и кролики быстро размножились и стали уничтожать травяной покров, в результате чего многие австралийские животные вымерли или оказались на грани вымирания. Аборигены же испокон веку жили охотой, поэтому они стали пытаться охотиться на овец. Это послужило предлогом для массовой «охоты» белых на туземцев.

Такое ужасное отношение к австралийцам сохранялось ещё долгое время. Так, в сентябре 1977 г. муниципальный советник из Порт-Аделаиды высказался по поводу аборигенов следующим образом: их «по закону о чёрных в радиусе 100 миль от Аделаиды следовало бы посадить в ящики и отправить в государственные лаборатории для использования в экспериментах вместо крыс». (По материалам книги «Английские корни немецкого фашизма» Мануэля Саркисянца).

Вот так, во всей красе проявилось «бремя белого человека», его цивилизаторство смертельной концентрации, лицемерно воспетое глашатаем Британской империи Редьярдом Киплингом, тем самым, кто написал и сказку о Маугли.

Только в феврале 2008 года, через почти 250 лет, правительство Австралии соизволило попросить прощения у туземцев, но не за тотальный геноцид, а за то, что с 1910 по 1970-е годы детей принудительно забирали из семей коренного населения и воспитывали их в приютах.



Насильственному «окультуриванию» подверглось около 100 тыс. детей, лишившихся своих близких, имён, родного языка и культуры.

Приведу ещё несколько фактов, которые показывают античеловеческую природу «доброй старой Англии».

Великая Британия – великий работорговец

Кроме того, что «добрая, старая Англия» регулярно устраивала геноцид коренного населения на покорённых землях, она ещё была мировым лидером в работорговле, что неудивительно, поскольку на островах рабство было всегда. В 1086 году рабами были 10% населения Англии.

В своих колониях англичане поначалу использовали так называемых «белых рабов» – военнопленных шотландцев и ирландцев, а затем вообще мирных ирландцев, включая женщин и детей.



К концу 17 века англичане превратили в рабов около 100 000 ирландцев, у которых было отобрано всё имущество, а сами они окончили свои дни, работая на карибских, американских и индийских плантациях.

Белые рабы на полях Барбадоса

Маленькие белые рабы на шахтах в Пенсильвании



Затем занялись перевозкой негров, используя так называемую «треугольную торговлю»: в Африку везли товары, обменивали их на рабов; оттуда их везли в Америку и обменивали на другие товары – ром, сахар и пр.; а из Америки товары везли уже в Англию.



В Ливерпуле и Бристоле работорговля была основным бизнесом. В американскую колонию с 16 века до 1807 года, когда парламент принял Акт об отмене работорговли, действующий по всей Британской империи, было перевезено примерно 13 миллионов рабов, но, поскольку на каждого привезённого живым раба приходилось по 3-4 погибших, то цифры геноцида африканского населения просто поражают.

В 2015 году BBC выпустила документальный фильм «Забытые рабовладельцы Великобритании» (Britain‘s Forgotten Slave Owners). Основанный на документах, которые пролежали под сукном почти 2 века, он рассказывает о весьма примечательных фактах.



Эти документы раскрывают имена 46 тысяч британских рабовладельцев, которые подали прошение на компенсацию по потере собственности, после того, как Акт об отмене рабства 1833 года официально освободил 800 тысяч африканцев, на тот момент являвшихся законной собственностью британских рабовладельцев.

Британское правительство заплатило рабовладельцам 20 миллионов фунтов (что составляло примерно 40% государственных расходов за 1834 год) или 17 млрд. фунтов стерлингов в современных деньгах. Естественно, это бремя легло на плечи налогоплательщиков и освобождённых рабов, которые должны были следующие четыре года после предполагаемого освобождения, по 45 часов в неделю бесплатно трудиться на бывших хозяев.

Среди рабовладельцев были такие значимые фигуры британского общества, как Джон Гладстон – отец Уильяма Гладстона, премьер-министра во время правления королевы Виктории.



За 2508 рабов, трудившихся на девяти его плантациях, ему выплатили 106 769 фунтов стерлингов, или почти 80 млн. в современных деньгах.



Чарльз Блэр, прадед Джорджа Оруэлла, получил сумму гораздо скромнее – 4442 фунта стерлингов (по нынешним меркам около 3 млн.) за 218 человек. Далёкий предок бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, тоже получил компенсацию за рабов, как и предки писателя Грэма Грина, поэтессы Элизабет Барретт Браунинг и архитектора сэра Джорджа Гилберта Скотта.

Но гораздо более интересен тот факт, что в Великобритании была масса людей, у которых не было нигде никаких плантаций, а рабы были. Немного, всего несколько человек, но, тем не менее. Это были люди среднего класса – викарии, владельцы разных мануфактур, вдовы (почти 40% рабовладельцев были женщинами), которым рабы отходили по наследству от умерших мужей. Все они сдавали рабов в аренду землевладельцам, в рабочие бригады.

Узаконенное пиратство

А ещё «добрая старая Англия» научилась наживаться на морском разбое – пиратстве! Морские пираты существовали всегда, и всегда их деятельность была вне закона. Однако, Англия сумела и из пиратства вынести для себя немалый профит. Всё оказалось очень просто.



Английский пират платил определённый налог в казну, получив специальный документ – Letter of Marque, в котором частному английскому судну разрешалось атаковать и захватывать суда, принадлежащие державе-противнику. Эта, по сути дела, лицензия на пиратство обязывала предоставлять добычу специальному адмиралтейскому суду (Prize Court) для признания добычи официальной и установления за неё вознаграждения (prize money). Такие пираты стали называться каперами, корсарами или приватирами.

Впервые начал выдавать подобные разрешения английский король Генрих III (1207-1272), в 1243 году. Они давались строго определённым лицам с тем, чтобы захватить врагов короля в море. Добыча делилась между пиратом на госслужбе и королевской казной.



Этим занимались все последующие короли.



Особый размах это приобрело при Елизавете I (1533-1603), которая получила немалую долю от добычи, взятой пиратом Френсисом Дрейком (Francis Drake (1540-1596)), начинавшим свою деятельность с работорговли, с захвата испанских торговых (не военных!) судов, хотя официально Елизавета заявляла, что не имеет отношения к деятельности Дрейка.

Маркус Джирартс (Marcus Gheeraerts) Портрет Сэра Френсиса Дрейка, 1591. Джорж Говер (George Gower). Портрет Елизаветы I на фоне разгромленной Испанской Армады, 1588

Она, вместе с ещё несколькими лицами, также финансировала кругосветное путешествие пирата Дрейка. Официальной целью экспедиции являлось открытие и исследование новых земель, но на деле пират отправлялся в Новый Свет грабитьиспанские корабли и порты.



И ему это удалось. Вокруг света он, конечно, проехался и открыл много чего, но в отличие от Магеллана, вернулся на родину с весьма неплохой прибылью в 600 тыс. фунтов стерлингов (годовой доход английской казны составлял тогда 300 тыс. фунтов). Королева и все причастные к этому крупномасштабному пиратскому набегу сказочно обогатились, многократно вернув свои вложения.

Масштабы добычи Дрейка во время своей деятельности по ограблению, прежде всего испанских судов и колоний, были столь велики, что на его кораблях серебро выбрасывали за борт, загружая трюмы исключительно золотом и драгоценными камнями. Естественно, что королева очень ценила такой источник пополнения государственного кошелька и произвела Дрейка, сына фермера, в рыцари прямо на палубе его корабля.

Знаменитый пират не только грабил, но и открывал новые земли во славу своей венценосной патронессы. В 1936 году в районе современного Сан-Франциско найдена медная пластинка с датой 17 июня 1579 года, где Дрейк объявлял эту территорию владением королевы Елизаветы.

Другой не менее знаменитый и не менее удачливый морской разбойник – Уолтер Рэйли (Walter Raleigh (1552-1618)) – сын обедневшего помещика, впоследствии ставший государственным деятелем и фаворитом королевы Елизаветы I, в 1584 году исследовал территорию вдоль реки Роанок и назвал её Вирджиния в честь Королевы-Девственицы, как тогда называли Елизавету (сейчас это территория в Северной Каролине).



Благодаря экспедициям, им финансируемым, здесь появилась первая английская колония, поэтому Рэйли считается в США одним из основателей американской цивилизации.

Но вернёмся к узаконенному пиратству, которое приносило пользу не только самим пиратам, но и государству, которое, по сути, их крышевало. Ведь Елизавета не выдала Дрейка испанскому правительству, несмотря на неоднократные просьбы. Как не был выдан и другой пират – Генри Морган (1635-1688), который во славу Англии раскатал испанскую Панаму в блин. Английское правительство Моргана осудило (пират не знал, что, когда он грабил испанцев, те подписали с англичанами мирный договор) и сослало… губернатором на Ямайку.

Самое большое вознаграждение за пиратство за всю историю Великобритании, было выдано за захват испанского судна «Гермиона» 31 мая 1762 года двумя английскими кораблями. Два английских капитана, Герберт Свейер (Herbert Sawyer) и Филимон Паунол (Philemon Pownoll) получили каждый по 65 тыс. фунтов стерлингов, а члены их команд от 482 до 485 фунтов.



В октябре 1799 года за два испанских фрегата «Тетис» и «Санта Бригада», оценённых в 652 000 фунтов стерлингов, вознаграждение получили экипажи четырёх британских судов. Капитаны – по 40 730 фунтов, а члены экипажа 184 фунта, что было равно жалованию за 10 лет.

В январе 1807 года английский фрегат «Каролина» захватил испанское судно «Сан Рафаэль» и капитан получил 52 000 фунтов. Это были немалые деньги, поскольку есть данные на 1825 год, что семья из пяти человек (муж, жена и трое детей) и служанка могли нормально жить на 250 фунтов в год, при этом оплачивая налоги, обучение детей, не говоря уже о еде и одежде.

В настоящее время дело пиратов на госслужбе живёт и процветает – вознаграждения за потопленные или захваченные (что значительно повышает его размер) вражеские военные корабли выплачиваются государством Великобритании по сей день, только уже морякам королевского военно-морского флота.

Первые концлагеря для мирного населения

«Добрая старая Англия», видимо, от своей большой доброты, и концлагеря первая придумала! Первые концлагеря для мирного населения были созданы английским лордом Горацио Китченером (Horatio Herbert Kitchener, (1850-1916)) в Южной Африкедля бурских семей во время так называемой англо-бурской войны 1899-1902 годов. Буры – это белые люди, потомки голландских, французских и немецких колонистов, поселившихся в Африке с 17 века.



Сначала англичане прогнали их в глубь континента, предварительно отобрав земли и имущество, потому что англичанам понравилось место их проживания в Африке, как удобный опорный пункт для плавания в Индию.

А потом, на новом месте, где буры обосновались и создали свои государства – Республику Трансвааль и Оранжевое Свободное Государство, через некоторое время нашли крупнейшее в мире месторождение алмазов. И Англия, естественно, не могла не позариться на такой лакомый кусок. Буры не собирались вновь уходить из с таким трудом обжитых земель. «Добрая Англия», естественно, прислала войска.

В 1900 году Англия победила бурскую регулярную армию и объявила захваченные территории своими, но буры не спешили сдаваться и начали партизанскую войну. Более 20 000 буров под командованием трёх боевых генералов продолжили сопротивление и доставили оккупантам немало проблем.



Англичане отвечали уничтожением ферм, забиванием скота (причём, забивали в таких масштабах, что сами съесть столько мяса не могли, и тысячи коров и овец просто гнили) и организацией концентрационных лагерей для мирных жителей, в основном женщин и детей, поскольку практически все мужчины воевали.

Горящий бурский хутор



С подачи британского лорда Китченера, было организовано 45 палаточных лагерей для буров и 64 лагеря для чернокожих южноафриканцев.



Условия были ужасными. Заключённые жили, в лучшем случае, в хлипких палатках, питьевой воды не хватало, о гигиене никто из устроителей лагерей и не думал заботиться (например, в лагере в Блумфонтейне на 3500 заключённых было 13 туалетов), одежду стирали в лужах, людей выкашивали корь, бронхит, пневмония, дизентерия, тиф; здоровые содержались вместе с больными, медикаментами не обеспечивали. (Фотографии 18+ в статье «Южноафриканский «Освенцим»).

Бурские женщины и дети в концентрационном лагере



Пойманных же мужчин вывозили за пределы родины, отправляя в подобные лагеря на территории Индии, Цейлона и других британских колоний.

Концентрационный лагерь для буров



Да, англичане в этой войне победили, но и сами понесли ощутимые потери. Несмотря на тот факт, что к концу войны превосходство в живой силе английских войск над гражданскими бурами стало более чем пятикратным (450 тысяч против 83 тысяч), количество погибших в боевых действиях было примерно равным – у англичан примерно 7000 человек, а у буров – 8000. А ещё не менее 15 000 английских солдат умерли от болезней.

В концлагерь в Хоуптауне привезли новых заключённых



В британских концлагерях с 1900 по 1902 год содержалась почти половина бурского населения того времени (буров было 250 000 человек): 118 тысяч мирных жителей, из которых умерло 23,7% – почти 28 тысяч человек.



Война с англичанами унесла 14% довоенного бурского населения, больше всего умерло детей – 22 074 до 16 лет, и если бы не эти жертвы, сегодня буров могло бы быть на 600 тысяч человек больше.

Заключённые бурские дети в лагере Блумфонтейна



Откуда же в «доброй старой Англии», небольшой островной стране с вполне нормальным населением, появилось столько жестокости, злобы и агрессии, столько неистребимой жажды наживы и насилия, которая выплёскивалась смертью по всему миру?

Причина этого «феномена» известна, и о ней я напишу во второй части статьи.

Елена Любимова