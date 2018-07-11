Дорогие игрушки Сергея Кириенко

Российский “мирный” атом победно шествует по планете, захватывая под свои проекты новые территории. А расплачиваться за это приходиться простым россиянам. Что думают специалисты по этому поводу? Скоро ли “рванет”?

Российский “мирный” атом победно шествует по планете, захватывая под свои проекты новые территории. Помимо европейских стран – Венгрии, Финляндии, Болгарии, Атомстройэкспорт удобно устроился в Исламской Республике Иран и уже объявил о строительстве второго энергоблока АЭС “Бушер”. Турки с нетерпением ждут начала строительства АЭС российского дизайна “Аккую”.Новые блоки Атомстройэкспорт с размахом строит в Индии на АЭС “Куданкулам”, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Уже заливается площадка под новую АЭС “Руппур” в Бангладеш. Несколько дней назад подписано мощное соглашение с КНР о строительстве сразу четырех новых энергоблоков. Все стройки пока идут за счет России и россиян. Свои монеты пока только предлагает Тегеран. И Пекин обещает, что новая АЭС будет целиком оплачена китайской стороной.

Какие же миллиарды идут на строительство зарубежных атомных станций? Росатом раздает кредиты странам, в которых он реализует свои атомные проекты. В общей сложности Турция, Египет, Бангладеш и Финляндия уже получили больше 100 млрд. долларов под 3% годовых. Эти деньги, между прочим, изымаются из бюджета Российской Федерации. И когда истекает срок по кредиту, который Москва предоставила Минску на строительство АЭС “Островец” в Белоруссии? Через 50 года, в 2068 году! Это когда в живых уже не будет ни Сергея Кириенко, ни Дмитрия Медведева, ни Александра Лукашенко.

Заметим, что в самой России продолжают работать старые опасные ядерные реакторы “чернобыльского” типа. Сегодня 11 таких реакторов трудятся на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС. Но эти старые рабочие клячи никто пока не думает останавливать, хотя из них давно сыпется песок, вернее, графит. Почему же новенькие АЭС массово строятся за кордоном? Да еще за счет нищих россиян?

Риски чудовищные

-Соглашение о возведении первой в Турции атомной станции было подписано Москвой и Анкарой в 2010 году,- напоминает доктор технических наук, в недавнем прошлом -заместитель директора по науке ВНИИ атомного машиностроения, профессор Игорь Острецов. – Договор предусматривает возведение четырех энергоблоков мощностью по 1200 мегаватт. Но почему кредит на атомный проект со сроком окупаемости в 30 лет выдается на такой долгий срок всего лишь под 3% годовых?

Бывший заместитель министра по атомной энергии, доктор технических наук профессор Булат Нигматулин тоже не может скрыть своего возмущения:

-Российские экспортные проекты по АЭС продвигаются за счет тех кредитов, которые мы даем нашим зарубежным партнерам. И даем на невыгодных для себя условиях, с высокими рисками невозврата финансовых средств. Каким странам выдаются эти кредиты? Не слишком экономически развитым, проблемным по состоянию экономики. В Индии мы застряли по внутриполитическим и экологическим причинам, которые обострились после событий на АЭС “Фукусима” в Японии. Особняком стоит турецкий проект «Аккую». И этот проект требует к себе очень пристального внимания!

Базовое межправительственное соглашение Российской Федерации и Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации АЭС на площадке “Аккую” было подписано 8 лет назад. В базовом соглашении указана такая схема финансирования проекта -”строй – владей – эксплуатируй”. Но по этой схеме никто в мире, включая и Россию, с атомными станциями никогда не работал. Согласно базовому соглашению, создается проектная компания, то есть АО, аккредитованное в Турции. 100% акций этого АО принадлежит России, а точнее российским полностью государственным или с преобладающей долей государственного капитала компаниям.

-Детальный анализ документов, на которых базируется проект “Аккую”, не оставляет никаких сомнений в том, что все возможные дополнительные затраты вплоть до многомиллиардных по инвалютной шкале выплат и риски по реализации проекта взяла на себя Россия, – полагает профессор Игорь Острецов. – По сути, проект “Аккую” в том виде, в каком он существует сегодня, представляет для нашей страны авантюру. Условия по продаже электроэнергии на АЭС “Аккую” кабальные по своей сути, риски по безопасности АЭС чудовищны, запредельно высоки, условия эксплуатации противоречивы и чреваты как внутритурецкими, турецко-российскими и международными конфликтами. Соглашение по АЭС “Аккую” выполняется без финансовых обязательств турецкой стороны. Турция не несет никаких финансовых рисков по проекту. Весь проект придется оплачивать ресурсами из бюджета РФ.

Что удивительно? В документах по АЭС “Аккую” отсутствуют обязательства турецкой стороны по сооружению ЛЭП и подстанций для отбора мощностей, нет данных по гарантированному электросбыту этих мощностей. Турецкая сторона несет ответственность только за выделение земли для АЭС и гарантирует доступ к такой земле подрядчиков, агентов, поставщиков, от имени и с согласия Проектной компании. По соглашению физическая защита включена в зону ответственности Проектной компании, что противоречит международному праву, по которому ответственность за физическую защиту возлагается на государство, на территории которого строится и эксплуатируется атомный объект. Турецкая сторона, предоставляя площадку для долговременного пользования под атомную станцию, оценила свой вклад (в виде участка пустой земли) в проект “Аккую” на уровне 1/5 общей стоимости будущей АЭС. Так как именно этой доли соответствует условие выплаты 20% чистой прибыли проектной компании в турецкий бюджет.

Особенности контрактного соглашения делают АЭС «Аккую» уникальной, так как она находится в подчинении юрисдикции турецкой стороны, при этом сама атомная станция принадлежит России. Поэтому она должна соответствовать как российским, так и турецким нормам и правилам, что практически невыполнимо. По российским нормам, к примеру, запрещен полет самолетов над атомными станциями. Кто будет устанавливать ограничения по пролету самолетов над АЭС “Аккую” и осуществлять меры по ПВО, которые действуют для всех российских АЭС? Атомная электростанция не военная база, строительство АЭС на территории другого государства по такой сложной и противоречивой формуле – исключительный прецедент в мировой практике. Втягиваться в такую авантюру чрезвычайно опасно!

-Вспомним, что Турция является ареной незатухающего конфликта правящих сил страны с боевиками Курдской рабочей партии, – говорит Валерий Волков, профессор, директор Академии геополитических проблем. -Это в разы повышает уровень террористической угрозы. А юго-восток Турции, где расположена провинция Мерсин, является главным регионом компактного проживания курдов. В 70 км от АЭС “Аккую” – побережье Республики Кипр. А там – самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра.

Но Соглашение по строительству АЭС “Аккую” прошло согласование в МИДе, Минфине, Минэкономразвития, Ростехнадзоре, ФСБ, Минюсте . И было утверждено Постановлением Правительства на основании прилагаемого технико-экономического обоснования ГК “Росатом”. Это Соглашение прошло ратификацию в Государственной Думе РФ. Почему руководства этих министерств и ведомств визировали это Соглашение, а депутаты Государственной Думы РФ голосовали за него, не отдавая себе отчет, какой огромный ущерб оно нанесет национальным интересам России?

Чертовщина на стройке в Белоруссии

Не все ладно и с другой зарубежной стройкой Атомстройэкспорта – Белорусской АЭС. Правильное название этого объекта – АЭС “Островец”. И загадочного на этой стройке много!

Вот, хотя бы сроки строительства. Осенью 2015 года группа российских ядерщиков задала вопрос руководителям Атомстройэкспорта, каким образом так быстро создаются новые ядерные реакторы? Машиностроительная база разрушена, некогда атомный гигант, завод АТОММАШ не до конца восстановлен. На каких мощностях создаются новые реакторы? Для строительства одного реактора в более благополучные годы нужно было 5 лет … Новый корпус реактора для Островца собрали за 2 года! Масла в огонь подлил и бывший глава совета директоров АТОММАШа Сергей Якунин. Он очень удивился, а как создается новый ядерный реактор, если карусельный супер-станок для сооружения реактора давно продан в Китай?”

Перед отправкой корпуса реактора в Белоруссию был снят телевизионный сюжет на первом канале, -рассказывает Сергей Якунин.- Сюжет якобы снимали на АТОММАШе. Но позже выяснилось, что в Белоруссию отправили старый корпус ядерного реактора с Ижорских заводов, благо, что АТОММАШ выпустил перед своим разграблением более 10 комплектующих для ядерных реакторов. Лукашенко, таким образом, отправили привет из 90-х годов. Приводит слова Якунина портал “< ![CDATA[ ]]> EurAsia Daily< ![CDATA[]]>“.

И тут начинаются совсем уж мистические события. Этот корпус ядерного реактора доставили в город Островец. И в июле 2016 года начали монтировать…Но многотонная конструкция сорвалась и упала с высоты 4 метров, изрядно помяв свои бока. ЧП скрывали две недели. Но шило, тем более, атомное, в мешке не утаишь. Правда все-таки выползла на поверхность. И тогда Островцу пообещали новенький корпус. И его даже привезли на объект. Но чертовщина продолжилась.

При транспортировке второго корпуса случилось новое ЧП, – рассказывает эксперт по проблемам ядерной энергетики, физик-ядерщик Андрей Ожаровский. – При маневровых работах на одной из станций Белорусской железной дороги произошло касание защитного кожуха корпуса реактора с опорой контактной сети. Корпус получил механическое повреждение. Тем не менее, на первом энергоблоке АЭС “Островец” установили “травмированный” корпус реактора! И уже совсем скоро собираются его запускать!

-Как сегодня идет строительство на АЭС “Островец” в Белоруссии, где строятся два энергоблока?

Такой вопрос мы задали Нине Деменцовой, руководителю Управления коммуникаций Атомстройэкспорта.

“На Белорусской АЭС сегодня сооружаются два энергоблока ВВЭР-1200 поколения 3+. По состоянию на начало второго квартала 2018 года готовность первого энергоблока Белорусской АЭС составляла 78%, второго – 50%”.

Референтный образец ВВЭР-1200 ( шестой блок Нововоронежской АЭС) показал не очень качественную работу, если вспоминать серьезное ЧП в ноябре 2016 года и многочисленные остановы и ремонты. Какова ситуация сегодня с реактором поколения3+? Тем более, что у нас есть серьезный конкурент – Китай и его реактор поколения 3+, который запущен и работает без сбоев?

Инновационный энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблок № 6 НВАЭС) поколения 3+ с реактором ВВЭР-1200 по состоянию на 4 июня 2018 года с момента пуска выработал более 10 млрд кВтч электроэнергии, что сопоставимо с годовой потребностью Воронежской области в электроэнергии. Блок работает стабильно, без сбоев.

Потери – более 1 млрд. долларов

Зарубежные стройки Атомстройэкспорта разоряют Россию.

И это видно на таком ярком примере. В 2010 году Счетная палата РФ подготовила Отчет о деятельности государственной корпорации “Росатом” за границей. Аудиторы занималась зарубежными стройками. В частности, ядерными проектами Росатома в Иране, Китае и Индии. Руководил Счетной палатой в ту пору Сергей Степашин. Очевидцы рассказывали, что у Степашина глаза полезли на лоб, когда он ознакомился с этим отчетом. Вскрылись факты криминального характера. Но господин Степашин поспешил поставить на папке с отчётом гриф “Секретно”.

- Выяснилось, что потери России на этих стройках составили более 1 млрд. долларов, – рассказывает депутат ГД (в то время), доктор технических наук, профессор Иван Никитчук. – Я ознакомился с этим отчетом о зарубежных стройках. Более 300 страниц документов! Факты вопиющие.

К примеру, на строительстве АЭС”Куданкулам” были использованы некондиционные детали, привезенные с российских заводов. Именно по этой причине АЭС в Индии долгое время не могла начать свою работу. То есть, получается так: даем кредит на строительство, а потом бесчисленное количество раз меняем фальшивые детали. Такая же ситуация случилась и в Иране, на атомной станции “Бушер”,когда в ядерном реакторе вдруг обнаружились посторонние предметы.

Но сегодня Россия по-прежнему занимает первое место в мире по строительству атомных электростанций за рубежом. В портфель зарубежных заказов Росатома до 2030 года могут войти 80 новых блоков в зарубежных странах. И сегодня в разной стадии реализации находятся проекты по сооружению 34 энергоблоков в 12 странах. Все эти процессы идут за счет казны Российской Федерации.

- Что строит сегодня Атомстройэкспорт?

Рассказывает руководитель Управления коммуникаций Атомстройэкспорта Нина Деменцова:

- “Атомстройэкспорт строит в зарубежных странах 10 атомных электростанций , 25 энергоблоков ( данные Годового отчета Инжинирингового дивизиона Госкорпорации “Росатом” за 2017 год). Это Белорусская АЭС, АЭС “Аккую” в Турции, АЭС “Эль-Дабаа” в Египте, АЭС “Руппур” в Бангладеш, АЭС “Пакш-II” в Венгрии АЭС “Куданкулам” в Индии, АЭС “Таньвань” в КНР, новый блок на АЭС “Бушер” в Иране, АЭС «Ханхикиви» в Финляндии”

Между тем, строительство АЭС “Ханхикиви” в Финляндии тоже оплачивается из российских денег. За деньги российских налогоплательщиков Росатом и спас от банкротства финскую компанию Фенновойма. Росатом уже заявил о финансировании проекта АЭС “Ханхикиви” в объёме 1 миллиарда евро .Средства для поддержки финского ядерного проекта взяли у Фонда национального благосостояния. Официально этот фонд «призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации» и не предназначен для обслуживания интересов иностранных компаний. На деле все наоборот!

“Мирный” атом идет в Африку

Сегодня Нигерия ведет переговоры с Росатомом о строительстве 4 атомных блоков общей стоимостью 20 млрд. долларов. Об этом сообщил председатель национальной Комиссии по атомной энергии Франклин Эрепамо Осайсай. И первый блок должен быть введен в строй в 2025 году. Глава нигерийского атомного ведомства уточнил, что Росатом будет иметь в проекте контрольный пакет, а правительство страны будет заключать с АЭС договор на поставку электроэнергии. Финансирование строительства и дальнейшей деятельности АЭС будет осуществляться за счет средств России. Рамочное соглашение о строительстве АЭС в Нигерии было подписано еще в 2012 году. Оно определяло основные принципы взаимодействия по проектированию станции, ее строительству, управлению и выводу из эксплуатации. Сумма контракта до сих пор не озвучена. Но деньги опять собираются брать из карманов россиян.

Но каким образом Росатом построит все эти ядерные объекты за границей? Ведь их десятки! И почему в России своих новых атомных строек так мало? И отчего Росатом не спешит закрывать старые, полуаварийные < ![CDATA[ ]]> атомные станции< ![CDATA[]]>?

Еще в 2007 году Сергей Кириенко рассказывал о планах построить к 2020 году 30 энергоблоков. Некоторые стройки в итоге оказались замороженными. Это произошло, например, с Балтийской АЭС, в сооружение которой вложили 70 млрд. рублей. Вдруг выяснилось, что эта станция в Калининградской области вообще не нужна! То есть, 70млрд. закопали в землю! В связи с этим непонятна и широко рекламируемая прибыльность ядерной энергетики. Затраты на нее огромны. Общая сумма средств, направляемых на нужды атомного комплекса, начиная с 2015-го и заканчивая 2020 годом, составит 899 млрд. рублей. Сколько еще из них уйдут в зарубежные кредиты?

– Да, российские экспортные проекты по строительству за рубежом атомных станций продвигались и продвигаются за счёт кредитов, – говорит доктор технических наук Булат Нигматулин.- И Россия выдаёт их на невыгодных для себя условиях, с очень высокими рисками невозврата.

А если это просто красивый увод денег из бюджета? Ведь за 11 лет сидения в кресле атомного “генерала” на Большой Ордынке Сергей Кириенко смог соорудить для страны всего 5 энергоблоков(вместо обещанных 30). И все они – проблемные! Самый последний, “новый”, четвертый по счету блок на Ростовской АЭС строили по лекалам 1979 года! Пустили его в феврале 2018 года. Блок проработал всего 5 часов. И остановился. Ремонтные работы шли не один день.