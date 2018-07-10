В России посреди июля выпал снег (ФОТО, ВИДЕО)

В понедельник, 9 июля, в Окинском районе Бурятии выпал снег.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Так, судя по видео, опубликованном в одной из популярных групп в соцсетях, в регион вернулась зима. По данным Гидрометцентра Бурятии, снег в горах Восточного Саяна может пойти и 10 июля, на остальной территории республики ожидаются только ливневые дожди.

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