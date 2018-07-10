Чего от нас хотят американцы?

Неожиданно активная и быстрая инициация Вашингтоном встречи на высшем уровне между президентами России и США дает нам много пищи для размышлений. Главный вопрос — чего надо американцам от России? И что они хотят предложить?

Позволю себе высказать мнение: Вашингтону, как всегда, нужна сдача позиций со стороны оппонентов. Почему бы не попробовать? Надежды на ошибку со стороны Владимира Путина у Вашингтона практически нет, но и, попытавшись снова убедить Россию сдаться, он ничем не рискует.

По Крыму разговаривать не о чем — Крым наш и точка. Можете с этим не соглашаться, нам все равно (как и по Курилам, кстати!). По Украине тоже особо договариваться не о чем — Россия не может бросить Донбасс в беде, потому что в таком случае она предает сама себя. Так что тут зона договоренности может быть только в поле прекращения американской поддержки тех, кто захватил власть в Киеве в результате госпереворота в 2014 году и по кому давно плачет тюрьма.

Что остается? Только Сирия. Вернее говоря, Иран.

Вспомним список стран, назначенных врагами Вашингтона. Этих стран три — Россия, Северная Корея, Иран. С лидером Северной Кореи Дональд Трамп уже встретился, подписал ничем не обязывающие документы и преподнес это как свою большую победу. Ситуация осталась точно такой же — никакой «денуклеаризации» нет и не будет, США ничего не обязаны делать, кроме как обещать не проводить совместных учений с Южной Кореей. Пройдет время, и Трамп откажется и от этого УСТНО данного обещания под предлогом того, что Пхеньян не выполняет свою часть договоренностей. Но в том-то и дело, что никаких обязывающих, записанных на бумаге четких действий не было. На бумаге только декларации и общие слова, а значит — всегда можно сказать, что северные корейцы что-то не так делают.

Итак, с Ким Чен Ыном Трамп уже «поработал» — показал себя и США миротворцами, хотя на самом деле ровным счетом ничего не было сделано. Даже наоборот, Трамп «подвесил ситуацию» на Корейском полуострове на американский крючок. Ведь ключ к примирению корейцев продолжает храниться в Вашингтоне, и без его желания дела вперед не продвинутся.

Теперь Трамп срочно захотел встретиться с главой России. Что называется — идет по списку «врагов США». Что предложит? Об этом отдельно и чуть ниже, а пока же поймем, что Вашингтон взял курс на некое «замораживание» двух своих, им же объявленных врагов, чтобы начать активно «кусать» третьего. В прицеле США — Иран.

Несколько недель назад Вашингтон заявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. В итоге это привело к тому, что по факту санкции против Тегерана возобновились, хотя никто, кроме Штатов, из сделки не вышел. Однако банки и компании всего мира не будут связываться с США и рисковать «отлучением» от мировой финансовой системы, которая продолжает покоиться на долларе. Получается красивая схема: весь Запад продолжает как бы выполнять условия сделки с Ираном, при этом выход из нее США делает её бессмысленной. Если Иран заявит, что он из нее также выходит, виноват будет именно он, а не США, и де-факто санкции станут снова санкциями де-юре.

При этом американцы начали «нефтяной прессинг» против Ирана — они начали давить на разные страны с целью побудить их не покупать иранскую нефть. Давление Вашингтона стало нарастать в такой степени, что Тегеран сделал весьма жесткое ответное заявление: «Тегеран заблокирует поставки нефти в Персидском заливе через Ормузский пролив в случае, если Соединенные Штаты восстановят принятые до заключения ядерной сделки санкции и введут запрет на продажу иранской нефти».

Исходя из вышеуказанного, можно попытаться спрогнозировать ход переговоров и итоги встречи в Хельсинки 16 июля:

— Трамп попытается оставить Иран в одиночестве, прощупав почву и пытаясь убедить Россию «не дружить» с Ираном;

— за это «товарищ Дональд» попытается предложить России косметическое смягчение своей позиции по Крыму и, возможно, по Украине в целом;

— в случае, что вероятнее всего, невозможности договоренностей и отказа Путина «сдавать» Иран и другие интересы России, Трамп попытается громкими информационными заявлениями и красивой картинкой на ТВ заменить реальное отсутствие взаимопонимания.

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru