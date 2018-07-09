Про пенсионную реформу – совсем кратко

Из всех телевизоров страны на уровне официоза доносятся унылые попытки обоснуя предстоящей пенсионной реформы (ПР) и повышения пенсионного возраста (ПВ) - правда весьма неубедительные и редкостные по накалу идиотизма. Там, говорят, в Кремле целый штаб по обоснуям сформировали, мозговой штурм огранизовывать будут. Правда пока, в связи с мундиалем,накал идиотии несколько спал, на фоне футболодебилизации всей страны - но, еще не вечер, еп! И по прошествию "события века" - нас ждет огромное количество охуительных и котоламповых историй про то, какое благо причинит грядущая ПР в целом для страны и для каждого дарагова расеянина в частности. Я гарантирую ето,

Основным аргументом от штатных пропагандонов в необходимости ПР является снижение количества работающих на одного пенсионера. И даже вот такие занимательные картинки рисуют, в виде наглядной агитации.

Чот-то с картинками у меня с планшетки пока плохо получается - но общий смысл такой: число трудоспособного населения, заносящего взносы в пенсионный фонд (ПФ), стремительно сокращается, а количество пенсионеров, потребляющий этот ПФ - наоборот растет. И не далек тот час, (2025 год) когда количество пенсионеров превысит количество работающих. Надо что-то делать! А так как у нас в правительстве в основном дебилы, "экономисты", привыкшие иметь дело с цифрами, а не с живыми людьми, то и решение будет самое простое - механически, на бумаге, поднять цифру ПВ - и уравнение сойдется!

Оставим за скобками пока вопрос - а кто же это у нас довел страну до такого состояния? Не те же ли самые люди(?) и их последователи, которые в "святые 90-е" рулили "этой страной" так, что убыль населения составляла аж по миллиону в год? И не вы ли, суки неприятные, довели страну и население до такого состояния, а теперь пытаетесь выкручиваться за счет того де самого населения?

Но дорогие дебилы, ! (тут должна быть картинка (с) Лавров) - А кто вам сказал, что ПФ может и должен формироваться только и столько из отчислений работающих граждан? В каком учебнике по экономике, тупая школота, вы такое прочитали - и почему эту херню пытаетесь внедрить в мозги граждан?

В тех же странах "скандинавского социализма" на который вы (на словах) тут дрочите вприсядку - государство гарантирует гражданину достойную пенсию по возрасту вообще вне зависимости от его личных отчислений/накоплений и даже от трудового стажа. А в той же Норвегии ПФ формируется и вовсе из Фонда национального благостояния, основным донатором которого являются поступления от добычи нефти, а вовсе не отчисления работающих граждан!

Почему вы нам внушаете, что ПФ может формироваться только из отчислений с трудоспособного населения? Потому, что так было в СССР, да и то времен его заката? Но СССР давно нет. И вам, как экономистам, какбэ, новой формации должно быть западло использовать методы "проклятого совка" - но ничего нового вы придумать не можете - кроме как в очередной раз ободрать и без того бесправное население. Теми же фашистскими методами начала 90-х. Помните Гайдаровскую и Павловскую реформы? Мы к ним еще вернемся.

А население бывшего СССР, на самом деле, зарабатывало себе на пенсию само, свим трудовым вкладом в общее благосостояние страны, а не с заработной платы последующих поколений. Ибо перечисление в ПФ работающих граждан - это всего лишь МЕХАНИЗМ его формирования - причем - один из многочисленно возможных. А % отчисления с з/п в ПФ при Позднем Союзе был всего лишь коэффициентом величины начисления будущей пенсии, не более того! На самом деле условные Иванов и Петров на свою пенсию в СССР зарабатывали сами, своим трудовым вкладом в общенародное благосостояние.

Ну, а по сути - вся эта ваша т.н. пенсионная реформа - это натуралная кража, причем со взломом. Со взломом всех ныне хрупких социальных отношений. Помните т.н. Павловскую и Гайдаровскую реформы? Когда денежные накопления всех граждан, включая пенсионерские на сберкнижках, которые те копили себе всю жизнь на старость, в одну ночь обесценились и превратились в прах?

А теперь смотрите, что фактически означает повышение пенсионного возраста. Даже при средней пенсии недоплаченное каждому потенциальному пенсионеру за 5-8 лет составит кругленькую сумму - примерно миллион рублей. В масштабах страны - бешенные деньги, еп! Хватит и на новую яхту Абрамовичу и на покрытие убытков какой-нибудь сраной Дерипаске. 10 старушек - рупь!

Любая попытка залезть в чей-то карман - в уголовно-процессуальных рамках считается преступлением. Кражей, а то и ограблением - то есть преступлением особо тяжким. А тут еще даже бандитские морально-этические нормы нарушены - даже среди уголовников грабить и воровать у малоимущих - считается западло. А эти получается гораздо хуже уголовников.

Помимо всего прочего на лицо факт нарушение социального договора - это такой договор негласный между обществом и руководством государства. Вы нас не трогаете - мы вас не трогаем. И когда последние мрази этот договор нарушают - случается всякое нехорошее. Никому ведь не сказали, с началом их трудовой деятельности, что выход ваш на пенсию откладывается - на неопределенный срок...

Вот, например, работник заключает трудовой договор с предприятием, в лице его руководства, на определенных условиях. А по факту оказывается - условия совсем другие. Не 8 часов рабочий день, а 12 - и без выходных. Отпуск тебе тоже не положен, а про пенсию забудь.

Что делает отдельно взятый работник в случае такого наебалова? В лучшем случае посылает руководство и увольняется. А если еще и на бабки кинули - может и физическую силу применить, фплоть до физического устранения особо талантливых руководителей.

Что делает целый трудовой коллектив, в таком случае? Особенно если податься некуда? В лучшем случае обьявляет забастовку. В худшем - разносит все вдребезги и пополам, когда терять уже нечего, кроме своих цепей - а особо "успешных и эффективных" - красиво развешивает на фонарях.

Они этого и добиваются - только в масштабах страны?

Флаг в руки, паровоз навстречу, еп.

Извините коллеги, но мат пришлось убрать, а так в целом стиль автора сохранён

С уважением Jfckomb.

Источник: norg-norg.livejournal.com