Чётко, доступно и понятно о пенсионной реформе антинародного правительства
14:32. 9 июля 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Правильно Пякин предсказывал ещё несколько месяцев назад: к ЧМ приурочат создание майданной обстановки в России. Чему и служит проект пенсионной реформы.
Срочно, срочно засеваем свободные площади осиной!
Срочно, срочно засеваем свободные площади осиной!
Кургинян: пенсионная реформа не только аморальна, но и ведёт к развалу страны
Источник: ss69100.livejournal.com