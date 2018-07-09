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Чётко, доступно и понятно о пенсионной реформе антинародного правительства

14:32. 9 июля 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:
Правильно Пякин предсказывал ещё несколько месяцев назад: к ЧМ приурочат создание майданной обстановки в России. Чему и служит проект пенсионной реформы.

Срочно, срочно засеваем свободные площади осиной!



Кургинян: пенсионная реформа не только аморальна, но и ведёт к развалу страны




Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: бялый, кургинян, ложь, митинг, народ, пенсии, правительство, экономика
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