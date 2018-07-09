Чётко, доступно и понятно о пенсионной реформе антинародного правительства

Кургинян: пенсионная реформа не только аморальна, но и ведёт к развалу страны

Правильно Пякин предсказывал ещё несколько месяцев назад: к ЧМ приурочат создание майданной обстановки в России. Чему и служит проект пенсионной реформы.Срочно, срочно засеваем свободные площади осиной!

Источник: ss69100.livejournal.com