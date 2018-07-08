Независимых СМИ нет

СМИ использует десятки приёмов психологической обработки аудитории, от простейшего косвенного внушения до запуска информационной волны на заданную тему.



Врачи-психотерапевты используют психолингвистику (НЛП) для лечения духовных недугов, но ею же пользуются политтехнологи, закладывая идеи (программы) в сознание и подсознание массовой аудитории.



Умело организованное переформатирование мозгов посредством Средств Массовой Идиотизации – реальность. Кому принадлежат эти «средства», те и решают, что вкладывать в сознание масс.



Несколько приёмов психообработки зрителей, которые в мастерстве освоили

телеслужащие:



1. ЗАМАЛЧИВАНИЕ ВАЖНОГО И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ

Замалчивание важных событий – отлично работающий приём. Выдать в первой строчке в преддверии Дня Россия «Путин опоздал на приём к Папе Римскому», зазорным не считается. Информ-пространство целенаправленно забивается частной шелухой, уводя внимание человека от действительно значимых событий.



2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТА

«На митинг пришло 20 тысяч человек!». Желаемое выдаётся за факт. Позже оказывается, что митингующих было в десять раз меньше. Гипноз зрителя в бодрствующем состоянии. Агрессивное воздействие на сознание человека без его разрешения.

3. ОБРАЩЕНИЕ К АВТОРИТЕТУ

«Заслуживающий уважения источник сообщил…»

Кто этот анонимный источник?.. У кого он заслужил уважения?.. Да неужто у нас, кто этого источника в глаза не видел?.. Существует ли он вообще?..

Прямое внушение в бодрствующем состоянии, бессовестное враньё.

4. «ЦЫГАНСКИЙ ГИПНОЗ»

Беглая, тараторящая речь лишает слушателя (зрителя) возможности осмыслить сказанное. Ключевые (кодирующие) слова уходят в подсознание, минуя логику, критику, закладывая программу мысли и действия.

5. ПЕРЕВОД НА ЭМОЦИИ

Скандальные разоблачения (сплетни) включают эмоции автоматически. Человека изначально лишают времени на обдумывание никчёмности подобных «новостей».

Преобладание негативных «новостей» в первых строчках призвано отвлечь внимание от событий, более важных для жизни общества, чем транспортные происшествия с участием «известных личностей», и подготовить психику к прямому внушению.

6. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КРЮЧОК И ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ

Один из главных приёмов промывки мозгов – обращение к чувствам человека, а не к разуму. Здесь аргументы не нужны. Самый распространённый приём, чтобы завести толпу – крик «Наших бьют!..» Даже если человек понимает разумом, что «наши» вовсе не «наши», эмоционально он на стороне «жертвы». Особенно, если у вора внешне трогательный вид.

Достаточно вести себя так, чтобы превратиться в «потерпевшего», и зритель подсознательно встанет на защиту хама, как пострадавшей стороны. Мы так устроены, что у нас есть потребность защитить слабого. То, что преступления «жертвы произвола» доказаны – СМИдиотизации упускают. Приём хорош для защиты и рекламы «жертвы».

7. ПОДМЕНА СМЫСЛА ЧЕРЕЗ ПОДМЕНУ СЛОВА

Самый распространённый приём, когда погромы, грабежи и захваты зданий СМИ называют действиями оппозиции, бандитов – оппозицией, расчётливых подлецов или бездарей – функционерами. Заменой слов организатора убийств можно выдать за жертву произвола, действий недругов и т. д.

8. ВНУШЕНИЕ ЧЕРЕЗ СТЕРЕОТИПЫ МЫШЛЕНИЯ

Рядом – значит заодно. Засветиться рядом со знаменитостями или высокосидящими людьми механически возвышает «засветившегося рядом» в глазах зрителя. Мол, раз допущен, значит, имеет вес. Эффект уважения на пустом месте.

9. ЛОВКОСТЬ ЯЗЫКА

Ловкость языка комментатора легко превращает малоубедительный сюжет в правдоподобный. Для тех, кто не любит сравнивать и думать самостоятельно – отлично работающий приём. Главное задача болтовни – внедрить в сознание зрителя незаметно для него иное понимание действительности.

10. В ОБХОД СОЗНАНИЯ

Информация вводится в подсознание человека, в обход сознание, когда то смотрит шоу, сосредоточено на эмоциональном, на видеоряде. Сознанию подсовывают отвлекающие внимание образы, и оно пропускает слова, не успевая сосредоточиться на них. Вдобавок и образы могут оказываются подобраны с нужными ассоциациями.

11. ЛОЖНАЯ ОБЪЕКТИВНОСТЬ

ТВ берёт интервью. Потом урезает его, выставляя отвечавшего на вопросы дураком. Так, убрав из фразы «У нас секса нет, есть любовь» вторую половину предложения, человека бессовестный журналист превратил в посмешище в угоду заказу. Вырезание из интервью главного и подсовывание зрителю второстепенного – распространённый приём СМИдиотизации.

12. ПОВТОРЕНИЕ

Один из самых работающих приёмчиков СМИ. Если показать на протяжении полугода десяток беглых сюжетиков на тему «дети не читают» без аргументов и фактов, часть зрителей (а это миллионы) в конце концов примет сие утверждение на веру. Разнообразное повторение внушения закрепляет сказанное в памяти. Одну мысль передают разными наборами слов.

Среди других приёмов психообработки:

полуправда,

упреждающий выброс негативной информации,

психологический шок,

создание высосанной из пальца проблемы,

переключение мысли с помощью ассоциаций и изменённых параметров фотографий…

Ловкость языка и умение структурировать тексты позволяют манипуляторам вкладывать в сознание зрителя, слушателя, читателя всё, что требуется владельцам СМИ. Честные журналисты зависимы и малочисленны, содержание программ определяют «хозяева жизни», ориентированные на прибыль и интересы «правящих элит». Независимых СМИ нет.

Главная задача принадлежащих капитализму «современных» Средств Массовой Идиотизации – переформатирование мозгов в заданном направлении, извлечение прибыли, но не информация. Стыд у хорошо оплачиваемых слуг излишен, совесть продаётся. СМИ покорно служат разграбившему страну олигархозу, который игнорирует интересы большинства населения.

Всего СМИ использует около 50 подобных приёмов психолингвистики, изо дня в день промывая мозги зависимым от зомбоящика, а теперь и интернета, людям. СМИ создают «мэров» из пустоты, «певцов, писателей» и «министров» из ничего, «политиков» из ниоткуда. Были бы деньги, а хитроумный, убедительный пиар телемелевидение с интернетом обеспечат. Приёмы промывания мозгов совершенствуются, запретов на использование психотехник нет. Незаконные вторжения в сознание и подсознание телезрителей происходят ежесекундно.

Про то, как "промывает мозги" интернет рекомендую лекцию Игоря Ашманова на

www.youtube.com: Игорь Ашманов. Кто управляет интернетом? Информационный суверенитет.

Хочешь быть независимым? Игнорируй бессовестно навязываемые СМИ «мнения», думай и делай выводы самостоятельно!

Литература.

Данилова А. А. Манипулирование словом в средствах массовой информации. – М.: «Добросвет», «Издательство «КДУ», 2009.

Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. Учебное пособие. – М.: Алгоритм, 2004.

Шейнов В. П. Скрытое управление человеком. Психология манипулирования. Харвест, АСТ, 2006.

С. Силин