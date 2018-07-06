Чемпионат мира превратился в чемпионат Европы

После проигрыша Бразилии, на чемпионате мира остались только европейские команды. Вслед за азиатами и африканцами, вылетела и последняя латиноамериканская команда.Сам матч Бразилия-Бельгия получился просто отличным, одним из лучших на чемпионате, и никто бы не удивился, если бы бразильцы переломили ход столь неудачно начавшейся встречи.Но кто ж им теперь доктор, если они щедро разбазарили столько моментов, периодически взламывая отнюдь не непроходимую оборону бельгийцев. Ну а Бельгия грамотно использовала чужие ошибки + вратарь их несколько раз серьезно выручил.В итоге, мировой форум превратился в европейский междусобойчик.И да, Казань особый город – тут последовательно вылетели Германия, Аргентина и Бразилия.PS. И да. Чтобы подчеркнуть торжество бойкота и политической изоляции России, президент Франции срочно засобирался на полуфинал Франция-Бельгия в Россию. Куда смотрит демократическая общественность?!

Источник: colonelcassad.livejournal.com