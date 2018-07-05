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Зачем скрыли Эфир из таблицы Менделеева?

22:28. 5 июля 2018 Просмотров - 239 Нет комментариев Опубликовал:

То, что сейчас преподносят в школах и университетах под названием «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»,- откровенная фальшивка. Последний раз в неискажённом виде настоящая Таблица Менделеева увидела свет в 1906 году в Санкт-Петербурге (учебник «Основы химии», VIII издание). 

Основной политический смысл эйнштейновского учения состоял в том, чтобы любыми путями перекрыть человечеству доступ к неисчерпаемым естественным источникам энергии, которые открывало изучение свойств мирового эфира. В случае успеха на этом пути, мировая финансовая олигархия теряла власть в этом мире. Один из первых ударов пришелся на таблицу Дмитрия Менделеева, в которой эфир стоял первым номером.

Источник: www.kramola.info

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