Где текли реки вавилонские?

«ГОРЫ ОКРЕСТ ЕГО» [Пс. 124, 2].

В Средние века город Каир именовался Вавилоном, а Нил - Евфратом. Это утверждалось викарием Гергардом, что был послан к султану Саладину в 1175 г. Фридрихом Барбароссой: «Я плыл по морю 47 дней… Наконец, я вошел в Александрийскую гавань, пред которою возвышается громадная каменная башня, указывающая морякам вход в нее. Так как Египет — плоская страна, то на башне горит огонь всю ночь; он обозначает собою для мореплавателей место гавани, чтобы спасти их от опасности. Александрия — великолепный город, украшенный зданиями, садами, и с безчисленным населением. В нем живут сарацины, иудеи и христиане; сам же город находится во власти Вавилонского султана. В прежнее время этот город был очень велик, как то показывают следы развалин. Он протягивался на 4 мили в длину, и одну милю в ширину. С одной стороны его омывал рукав реки, проведенный из Евфрата; с другой же к нему примыкало великое море…» [Арнольд Любекский. Славянская хроника (из записок путешественника XII века Гергарда викария Страсбургского епископа). Цит. по: История Средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. Том III. - СПб., 1887. - С. 445] .

Об этом Евфрате сообщает паломник во Святую Землю Епифаний (IX в.): "От Александрийского маяка, который возвышается на высоту более чем 600 м, надо пройти 10 дней НА ЮГ (не на север, где находится нынешний Иерусалим). Там находятся склады Иосифа. Оттуда ты переходишь реку Фисон по мосту, который поддерживается восьмидесятью кораблями. И затем ты вступаешь в Великий Вавилон, столицу Фараона» [Повесть Епифания о Иерусалиме и сущим в нем мест первой половины IX в., изданная, переведенная и объясненная В.Г. Василевским. Цит. по: Православный Палестинский сборник. Том IV. Выпуск 2. - СПб., ППО, 1886. - С. 26].

О каких складах может идти речь? Быть может Епифаний ошибается? Но здесь явно имеется в виду та самая столица языческого Египта, в которой некий фараон приказал Иосифу Прекрасному хранить пшеницу для того, чтобы избежать голода. То есть Фисон является рекой того самого Египта, о котором повествуется в Ветхом Завете. И это единственная из четырех райских рек! И всё-таки Вавилон является столицей этого Египта. Быть может, именно в ЭТОМ Вавилоне создан Вавилонский Талмуд? Быть может, именно на реках (рукавах, протоках дельты Нила) именно ЭТОГО Вавилона "сидели и плакали" аиды? Тогда необходимо прийти к выводу и о том, что ВСЕ псалмы написаны именно Царем и Пророком Давидом.

Францисканский монах де Бриада вот как описывает события, произошедшие во времена завоеваний Чингисхана: «А второе войско, посланное со вторым сыном Чингис-кана против индийцев, победило Малую Индию, то есть Эфиопию, в которой живут люди наичернейшие, и [к тому же] язычники. Когда же [тартары] достигли Великой [Индии], обращенной [в христианство] апостолом Фомой, царь [этой] земли, которого обычно именуют пресвитер Иоанн, тотчас, хотя и не был хорошо подготовлен к войне, послал против них войско» [Ц. де Бриада. История тартар. Часть 2-я. История тартар брата Ц. де Бриада. Цит. по: Христианский мир и «Великая Монгольская империя». Материалы францисканской миссии 1245 года. — М., Евразия, 2002. — С. 107]. Выходит, Индия также располагалась в Египте...

В 1232 г. греческий патриарх Гермоген в своем письме одному из епископов Запада писал: «Многие и великие народы, которые мыслят заодно с нами и с нами, греками, согласуются во всем. В первую очередь обитающие на самом востоке эфиопы, затем сирийцы и… неисчислимый народ Руси... Они повинуются нашей Церкви во всем как матери, неотступно придерживаясь древней ортодоксии» [Послание, направленное в папскую курию в 1232 г. греческим патриархом Гермогеном. Цит. по: Царствие Небесное: Легенды крестоносцев XII–XIV веков. — СПб., «Азбука-классика», 2006. — С. 178]. Под эфиопами здесь подразумеваются именно египтяне. Георгий Пахимерис (греч. ;;;;;;;; ;;;;;;;;; 1242, Никея — около 1310, Константинополь) - византийский философ, историк, математик, писатель и церковный деятель, учившийся у Георгия Акрополита и занимавший пост протоэкдика в патриаршем клире, - писал о том, что ЕГИПТОМ ОДНО ВРЕМЯ ПРАВИЛ СКИФ, т. е. славянин, создававший войско ИЗ СВОИХ СОПЛЕМЕННИКОВ: "Эфиопского же султана войти с царем в переговоры побуждала другая нужда. Этот султан происходил из команов (казаков - авт.) и, быв одним из отданных в рабство, имел похвальную причину домогаться союза со своими родичами. Люди на севере вообще несмысленны, и едва ли разумные существа: у них нет ни правил словесности, ни естественных наук, ни познаний, ни рассудка, ни экономии в жизни, ни искусств, и ничего другого, чем люди отличаются от бессловесных; они имеют только наклонности воинственные и, будучи стремительны, всегда готовы вступить в бой, тотчас бросаются, лишь бы кто подстрекнул их. Отношение их друг к другу какое-то дерзкое и вакхическое (обычное представление западноевропейцев о русских - авт.), и они служат Арею! Поэтому эфиопляне и прежде высоко ценили скифов, когда приобретали их для рабских услуг, или когда пользовались ими, как воинами; теперь же и самая власть (в Египте - авт.) находилась в руках скифа" (Византийские историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской духовной Академии // Георгий Пахимер. История о Михаиле и Андронике Палеологах из тринадцати книг. Том 1. Книга 3. Царствование Михаила Палеолога (1255—1282) / перевод под редакцией профессора Карпова. - СПб.: Типогр. Департамента уделов, 1862. - С. 163-164. Из м-ов Г. Воли - https://www.facebook.com/groups/204360249750460/ - Файлы). Пахимерис называет жителей Египта эфиопами, но поскольку Эфиопия не имеет выхода в Средиземное море, то, полагаю, следует понимать здесь под Эфиопией Египет. Народа под названием СКИФЫ, по большому счету, не было, прозваны были этим именем русы. И, действительно, греки применяли в отношении их имя СКИФЫ даже и тогда, когда народ РУСЫ был уже известен в Европе под своим собственным именем. Это мы видим из следующего:

1) Анна Комнен называет русов с 1092 по 1120 год скифами.

2) Лев Диакон называет их также скифами.

3) Константин Багрянородный называет их Тавроскифами.

4) Киннам называет галицких русов Тавроскифами.

У византийского писателя первой половины XIV века Никифора Григоры упоминается русский князь, занимавший придворную должность при императоре Константине. Этот князь был, несомненно, православным.

Руи Гонзалес описывает победу Тамерлана над Малой Индией, которая находилась на равнине. Но Великая Индия являлась горной страной: «Большая часть Индейской земли гористая страна; однако, говорят, в ней много больших городов и селений и она очень богатая. Когда царь Индейский был побежден, он бежал в эти горы и собрал новое войско… А Индейцы, царь Индейский и большая часть жителей ее христиане Греческого исповедания; между ними есть иные христиане, которые обозначаются огнем на лице и имеют не такие понятия, как другие; но эти, которые обозначаются огнем, не так важны, как другие; между ними живут также Мавры и Иудеи, но они подчинены христианам» [Руи Гонзалес де Клавихо. Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд в 1403–1406 гг. — СПб., 1881. — С. 292-293]. Видимо, Великой Индией называлась территория нынешней Эфиопии.

Вот что сообщает пилигрим Даниил о животном мире Древней Палестины в его эпоху: «В зарослях водится зверей много: безчисленное множество диких свиней, много и барсов тут, и даже львов» [Даниил. Житье и хоженье Даниила Руськыя Земли игумена. 1106—1108 гг. Православный палестинский сборник, т. I, вып. 3, кн. 3. Спб., 1883; т. III, вып. 3, кн. 9. СПб., 1885. Цит. по: Книга хожений. Записки русских путешественников XI–XV вв. — М., Советская Россия, 1984. - С. 220]. Но ведь игумен описывает Египет! Именно там имеются заросли, которых нет и не было на территории нынешней Палестины.

Трифон Коробейников утверждает (1583 г.): «А из моря Содомского исходит смола горячая черная и сера горючая, аки глыбы» [Путешествие московских купцов Трифона Коробейникова и Юрия Грекова. — М., 1999. — С. 23]. Вы думаете, что это он пишет о Мертвом море? Но ведь на нынешнем Мертвом море вы не увидите черной смолы!..

Вавилон находился там, где использовалась ЭТА СМОЛА: «Изобиловала асфальтом долина Сеннаарская… при помощи этого цемента были воздвигнуты стены Вавилона» [Архимандрит Никифор. Иллюстрированная полная популярная Библейская энциклопедия. - М., тип. Снегиревой, 1891. - М., ТЕРРА, 1990. - С. 70]. Следовательно, речь идёт ОПЯТЬ О ЕГИПТЕ: асфальтом изобиловало старое Мёртвое море и его окрестности. Геродот утверждал, что при строительстве Вавилона "строители пользовались горячим асфальтом и через каждые тридцать рядов кирпича закладывали между камнями камышовые плетёнки" [Геродот. История в 9 т. М., Ладомир, 1999. - С. 43]. Однако от отарого Мертвого моря до Вавилона (Большого Египта) более десяти дней пути. Всё объясняет всё тот же Геродот: "Есть и другой город в восьми днях пути от Вавилона по имени Ис. Эта-то река Ис выносит (из Асфальтического (Содомского) моря - авт.) своим течением комочки асфальта. Отсюда и был доставлен асфальт для постройки вавилонской стены" [Там же]. Геродот сообщает о том, что Евфрат (Нил - авт.) впадает в Красное море [См. там же].

Прокофий Кесарийский (VI в.) сообщает: «Пределы Палестины простираются на восток до так называемого Эритрейского (Красного) моря » [Прокопий Кесарийский. Война с персами. Книга I. Цит. по: Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами. — М., 1993. — С. 62]. Опять описывается Египет!

Игумен Даниил описывает Египет (землю, где ключом бьет НЕФТЬ, где выходит из земных недр ГАЗ): «Все это я видел глазами своими, но ногами своими не мог дойти до Содомского места, боясь иноверцев. И не советовали мне туда пойти правоверные люди, говорили они: “Ничего вы там доброго не увидите, но только муку; смрад исходит оттуда, только заболеете от смрада того злого”» [Игумен Даниил. Житие и хожение Даниила, игумена Русской Земли. Цит. по: Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников. — М., 1995. — С. 32].

Вот что из центра Иерусалима, Города городов, видел "иерей" Иоанн Лукьянов: «Потом стали нам указывать Елеонскую гору, Вифлием, обитель Савы Освященнаго и Содомское море, Иордан-реку» [Хождение в святую землю московского священника Иоанна Лукьянова (1701–1703). — М., Наука, 2008. — Л. 101]. Но ведь из нынешнего Иерусалима Иордан НЕ УВИДАТЬ! Да и нынешнее Мертвое море - тоже... Кстати, вокруг нынешнего Иерусалима НЕТ ГОР, хотя Псалмопевец утверждает, что «ГОРЫ ОКРЕСТ ЕГО» [Пс. 124, 2].

Вот о чем сообщает Трифон Коробейников: "С верху сея горы (Елеон - а.) весь виден Иерусалим, как будто бы стоящий на ровной высоте; также Иордан и озеро Содома и Гоморра, именуемое греками Мертвым морем" [Коробейников Т. Путешествие московского купца Трифона Коробейникова с товарищи в Иерусалим, в Египет, к Синайской горе, предпринятое в 1583 году. — М., 1826. — С. 57] . Однако с нынешней Елеонской горы не увидеть Мертвого моря... Быть может, речь идет о какой-то возвышенности Египта? "А ежели придут эфиопские разбойники, то привратник, узнавши о них от монаха, живущего на столбе, созывает иноков и прочих находящихся в монастыре людей, которые от наглости разбойников и защищают оный", - упоминает купец Коробейников о монастыре, располагающемся близ Иерусалима [Там же, С. 67-68]. "Эфиопские разбойники" обычно совершают свои набеги из Эфиопии. Так где тогда должен был находиться в конце XVI века Иерусалим? На юге Египта?..

Итальянец Николо Врескобальди (1384 г.) писал: «Нил исходит от Иордана-реки, который исходит из Земного Рая, а другая часть идет к Индии… и переваливает подле Красного моря» [Лионардо ди Никколо Фрескобальди. Путешествие в святую землю. Цит. по: Записки итальянских путешественников XIV в. // Восток-Запад. 1982. — С. 25]. Врескобальди пишет о Египте, а не о каком-нибудь другом месте Леванта. Это высказывание итальянца относится к тому моменту, когда он прибыл в Александрию. Он также утверждал: «Еще там место, где святой Иоанн Златоуст творил покаяние; там камень, на котором отсечена была голова святому Иоанну Крестителю в Севастии в Иродовом узилище» [Там же]. Так где же находилась Святая Земля в 14 веке?

А вот что увидел русский купец в Иерусалиме: «С одной стороны была видна Аравия, а с другой море и границы Европы» [Коробейников Т. Путешествие московского купца Трифона Коробейникова с товарищи в Иерусалим, в Египет, к Синайской горе, предпринятое в 1583 году. — М., 1826. — С. 84]. Он путешествовал по Египту, а не по территории нынешней Палестины.

Необходимо сделать вывод о том, что в Средние века Палестиной назывался именно Египет, а не какой-нибудь иной регион Леванта.

Ещё в начале XVIII века уровень моря был выше, чем сейчас. Георгий Конисский, архиепископ Могилевский, Мстиславский и Оршанский, писал во второй пол. XVIII века в работе "История русов" (цитируется по изданию 1846 года):

"Крешение Владимирово почитается третьим в летописях Славянских; первое у них введено во дни Апостольские, благовестием Апостола Андрея Первозванного, приплывшаго кораблем из Черного моря и рекою Днепром к той Киевской горе, которая и по основании города Киева всегда Андреевым холмом называлась, и на которой после создана во имя его церковь. Сей же Апостол рекою Десною был тогда и в Новгороде Северском, благовестил Евангелие и почудился употреблению тамошним народом бань своих, в которых, по свовам его, разжигался каждый человек на подобие раскаленного камня, сек себя хворостом до измождения, а потом повергаясь с журчанием в речную воду, выходил оттуда жив и бодр, как бы никогда не разжиган и не бит. Реки оные ДО УПАДКА Черного моря имели ВОДЫ ВОЗВЫШЕННЫЕ от нынешних и пороги на Днепре не были открыты". Не были открыты, так как уровень моря был ВЫШЕ, чем в конце XVIII века. Из этого следует, что очертания материков было другим, реки могли течь в совершенно иных направлениях.

Так, известная нам река Нил ещё в начале XVIII века не имела дельты, которой обладает сейчас, а распадалась на ДВА РУКАВА, один из которых тёк на север и впадал в Средиземное море, а второй тёк на восток и впадал Красное море: "Нил бо река, наченши от своего начала, просто и неразделно течет от полудни даже под Большой Египет (это город, а не страна - а.), последи же, нижае Египта, за неколико мил, разделяется на две части, от них же едина на восток завращается и течет даже до Дамяти (Дамаска — а.), и впадает в море (Красное море — а.); вторая же завращается на север и течет под Рахит даже до моря (Средиземного моря — а.), о чесом прежде доволно писахь, егда о Египте творих описание" [Григорович-Барский В.Г. Странствования по святым местам Востока. Часть II. 1728–1744. — М., ИХТИОС, 2005. — С. 158-159].

О двух рукавах Нила упоминал и известный нам "иерей" Иван Лукьянов: "Отъ устья Нила-реки до Болшаго Египта Нилом-рекою 500 верстъ, а кораблёмъ вверхъ по Нилу, как доброй ветръ, в три дни поспеваютъ до Египта. А там такия комари силныя и зиму и лето, что сказать нелзя: невозможно быть пес полога, единой ночи не уснёшь. А когда мы пришли, такъ насъ комари объели, так рожи наши стали что пьяныя, угреваты, и друг друга не узнаешь; а на нихъ (египтянах — а.) знаку никакова нетъ, хошь ихъ едятъ. И жихомъ мы в Рахите седмъ дней. И нанелъ намъ игуменъ корабль до Домяты, до другой пристали; а итить въверхь по Нилу-реке; а корабль арапски был... Игуменъ насъ отдалъ арапомъ в руки и приказалъ, чтобы никакой налоги намъ не было. Такъ раизъ (начальник — а.) очистилъ намъ корму; и мы в корму поклали рухледь свою, даи сами сели, и убрались всякимъ харчемъ. Августа въ 17 день седохомъ в корабль и поидохомъ ко Домятину, к другой пристани египетской, а дали с человека изъвозу по тарелю... Всячины изъ Египта в Царьградъ кораблями идеть. Нил-река что выше, то шире, инде есть верстъ на пять шириною. И шли мы Нилом-рекою ВЪВЕРХЪ три дни и, не дошедъ Болшого Египта (города — а.) верстъ за двацеть, поворотихом в другую проливу (в восточный рукав Нила, впадающий в Красное море — а.) ВЪНИЗЪ по Нилу ко Домятину (Дамаску со скоростью 15 км в час — а.). Тут Нил-река от Болшаго Египта разъшиблась дъвема горлома: адно горло пошло под Рахить, а другое — под Домятин. А когда мы поворотихомъ вънизъ по Нилу-реке, и шли три дъни, и на четвертой день пришли въ Домять-присталь... Августа в 24 день седохомъ въ малой коюкъ и поидохомъ вънизъ по Нилу-реке на море... Августа въ 24 день въ нощъ поидохомъ по морю. И поднявши парусы: все бысть ветръ добръ — и идохомъ 3 дъни и три нощи. И бысть намъ ветръ доброй во Иерусалим, но поидохомъ мимо выше (плыли к Южному Египту, месту паломничества - а.). И тако, въ 4 день приидохомъ во градъ Вътолемаиду, а турецкое именование Акри... От того града до Фаворския горы верстъ 30, а до Назарета верстъ 20. И въ нощи приидохом ко граду Иопии, а по-турецки именован Яфа, - присталь Иерусалимская. Тутъ Петр-апостолъ пребывалъ у Симона Усморя" [Хождение в святую землю московского священника Иоанна Лукьянова (1701–1703). — М., Наука, 2008. — С. 182-187. Л. 121-123. Л. 124-125 об. Л. 127 об.-128. Л. 134- 134 об.].

Игумен Даниил так описывает местность между морем и Иерусалимом: "И есть путь от Иерусалима в Галилею, к Тивериадскому морю, и к Фаворской горе, и к Назарету. Вся ведь эта земля около Тивериадского моря называется Галилеей, и лежит та земля по направлению от Иерусалима на ЮГО-ВОСТОК. И находится город Тивериада в четырех днях пути от Иерусалима, если пешком идти. И путь этот весьма страшен и очень тяжел: В ГОРАХ каменных идти три дня, а четвертый день вдоль Иордана по полю идти, все НА ВОСТОК вплоть до верховий Иордана, откуда

берет начало Иордан-река". Согласно описанию игумена Даниила, Иордан течет с востока на запад, а не с севера на юг. Паломники, чтобы достичь места паломничества, из Иоппии шли шесть дней на запад, преодолевая во время пути около 240 км.

Восточный рукав Нила впадал именно в Красное море по той причине, что был он протяженностью около 400 км, как и тот рукав Нила, что впадал в Средиземное море, и тек СТРОГО НА ВОСТОК: "Едина часть Нила на восток завращается". ДРУГИХ МОРЕЙ восточнее Египта, кроме Красного моря, НЕТ. Пролива между Средиземным и Красным морями не было, как нет его и сейчас, поэтому торговые суда и ходили по двум рукавам Нила, хотя каждый рукав был по 400-500 км длиной. Восточный рукав Нила пересох, видимо, только к концу XVIII века. Войска Наполеона, вторгшиеся в Египет, о нем уже не знали. Никто в Египте не помнил о городах на западном побережье Красного моря — Сидоне и Тире. Ахилл Татий упоминает о том, что Сидон "стоит на Ассирийском море" [БВЛ. Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт // Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт. Лонг. Дафнис и Хлоя. Петроний. Сатирикон. Апулей. Метаморфозы. — М., ХЛ, 1969. - С. 23]. По утверждению Ахилла Татия, "просторная двойная гавань залива постепенно смыкает морскую ширь" [Там же]. На восточном побережье Средиземного моря нет заливом, где можно было бы устроить двойную гавань, а вот на западном побережье Красного моря такие заливы есть.

Вот как описывает Тир Ахилл Татий: "Божество сказало, что люди там называются в честь дерева, — значит, этот остров принадлежит финикийцам, которые заимствовали своё название у финиковой пальмы. Спорят об этом острове земля и море. Море зовёт его к себе, он же не обидел ни моря, ни земли. Посреди морской пучины он расположился, но и от земли не ушёл окончательно — узкий перешеек, словно шея, связывает его с берегом. Основание его не лежит на дне морском, но течёт под ним вода, и под перешейком образуется пролив. Так что зрелище получается необыкновенное: город в море и остров на земле" [Там же, С. 47]. Рядом с побережьем нынешней Палестины нет островов, они имеются на восточном побережьи Египта. Тот же Ахилл Татий упоминает и о смоле, которую могли добывать или в старом Мертвом море или на территории Южного Египта: "В ливийском порту (западный берег Красного моря - а.) есть чудо наподобие тех, что бывают на Индийской земле (в Эфиопии - а.). Ливийские девушки посвящены в тайны воды, хранящей в себе богатство, - спрятанный в ил, укрывается там источник золота. Девушки опускают в воду багор, покрытый смолой, и отпирают речные замки. Золото попадается на багор, как рыба на крючок. Смола становится приманкой для добычи, стоит частицам золота коснуться смолы, как она тотчас увлкает их за собой на берег, - так из Ливийской реки вылавливают золото" [Там же, С. 48]. Судя по содержанию гл. XV романа Ахилла Татия, видно, что город Византий находился где-то между Красным и Средиземным морями, т. е. Первый Рим находился в Африке: "ВСКОРЕ (!!! - а.) ОНИ (из Византия - а.) ПРИБЫЛИ В ТИР" [Там же]. Даже в наше время путешествие морем из Стамбула в Хайфу - путь неблизкий... Итак, мы вправе предполагать, что и Византий, и Тир, и Сидон, и Яффа находились на побережьи Красного моря. Перед Вторым Вселенским собором сам великий преподобный Антоний из пустыни египетской писал святому равноапостольному василевсу в защиту Афанасия Великого, патриарха Александрийского. Престол этого святого василевса находился вовсе не на Босфоре...

Мало того, в Северной Африке жили и скифы. Скифами греки называли русов. Именно так именуют русов Феодор Синкелл, писатель VII века, и византийская Пасхальная хроника. В названии старинной грузинской рукописи («Осада Константинополя скифами, кои суть русские») и в самом её тексте имеются указания на то, что «осаждавшие в 626 г. Константинополь скифы - это русы". Русы и, в целом, славяне играли немаловажную роль в политической жизни Древнего мира и Античности. Греки были прекрасно осведомлены о верованиях и внутриполитической жизни славяно-скифов, своих соседей. В своём романе Ахилл Татий приводит слова греков, обвиняющих одного из своих сограждан: "Не варвары ли здесь, не тавры ли, не скифская ли Артемида? Ведь у них принято обагрять святилища кровью! В Скифию ты превратил Ионию, в Эфесе льёшь кровь, словно в стране тавров"[Там же. С. 148].

Мы должны прийти к выводу: тот, кто говорит, что славяне неизвестны Древнему миру, является необразованным человеком.

https://www.proza.ru/2018/06/09/1428