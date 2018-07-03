Про митинг в Мурманске
20:55. 3 июля 2018 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал: brahman
По следам пенсионных протестов https://colonelcassad.livejournal.com/4287301.html.
Давеча попросил одного из читателей блога (Провокатор Добра), который собирался с оказией заглянуть на митинг против пенсионной реформы (который уже организовывали не КПРФ и профсоюзы, а навальнисты) поделиться впечатлениями изнутри.
Ниже, о мероприятии в Мурманске.
А я друзья, минувшим воскресеньем посетил санкционированный туземным режымом "антипенсионный" митинг мурманских сторонников Навального.
На Стае знают про мой богатый опыт участия в уличных протестах, в оппозиционных тусовках и прочую многолетнюю "борьбу", но вот конкретно "навальнинг" я посетил впервые – благо и день был выходной, прекрасный солнечный, и настроение футбольное, победное.
Так вот, если по сути, не вдаваясь в неинтересные местные подробности.
Предыдущий недавний (тоже санкционированный властями) митинг навальнинцев – против "Димона" (не помню конкретную тематику), собрал человек 150. Нынешний, в том же сквере – уже около 400. Я даю взвешенные оценки, и в принципе умею считать головы по квадратам и минусовать из общей массы сотрудников в штатском. Сквер "Покорителям Арктики" всех не вместил – человек 100 вынуждены были оккупировать ближайшие тротуары.
Теперь о том, "кто эти люди?". Самих сектантов Навального было человек 10 (десять) – я их до начала мероприятия сосчитал. Плюс столько же местной демшизы, коих я по мордам знаю уже много лет. Плюс с дюжину сотрудников, коих я, если не по мордам, то по поведению также вычисляю легко ;) Кто же остальные 300 с гаком? Да обычные мурманчане и жители области. Разных возрастов – далеко не только пенсионеры или школота с хипстерами. Разного достатка граждане – видел двух серьёзных, по местным меркам, бизнесменов. Женщины хорошо одетые, ухоженные. Мужчины семейные, солидные. Поменьше было людей моего возраста – 35-40-45 лет, а вот около 50 достаточно, и 25-30 немало. Прислушивался, гуляя в толпе, к разговорам. Разговоры разные, много лозунгов, дешёвого популизма и истерик, но и нормальных, спокойных, разумных рассуждений хватало. То есть, я к чему это всё? Нельзя, не надо, не стоит считать всех выходящих на подобные мероприятия граждан какими-то идиотами, глупцами, зомбированными либеральной пропагандой – это не правда! Придурки там – отнюдь не большинство! Люди очень сильно обеспокоены, и на этом зарабатывают политкапиталы кучки профессиональных оппов.
Что ещё отметить? Сами организаторы сильно растут в профессионализме проведения митингов. Три-пять основных спикеров вели мероприятие на очень высоком уровне. Это уже практически профессионалы – обученные, тренированные и пугающе технологичные! Они прекрасно овладевают навыками заведения толпы, зомбирования толпы, захвата и ведения целевой аудитории. Они эволюционируют.
Ещё момент. Да, подтверждаю – лозунгов против лично Путина не звучало. От организаторов точно нет. Пара пенсов, из тех простых граждан, которых во второй половине митинга стали пускать к микрофону в выражениях не стеснялась, а вот сами навальнинцы президента не трогали от слова совсем. Значит была договорённость, которую они не нарушили. Премьера с правительством и депутатов хаяли и костерили смело и обильно – впрочем, этим так и надо…
Ещё из интересного. Российские триколоры организаторы раздавали централизованно, а потом так же обратно собирали. Штук 20 флагов раздали, разместили точечно по толпе. То есть имейте ввиду – на акциях Навального российские флаги – "казённые" yes
Фух.., вроде все основные впечатления изложил.
https://universe-tss.su/main/politika/russia/58709-mihail-delyagin-gotovtes-k-krahu-gosudarstva-kotoroe-obyavilo-kazhdomu-iz-nas-voynu-na-unichtozhenie.html – цинк
Плюс прицепом.
Товарищи из КПРФ стаскивают активистку Навального на митинге в Омске.
Сразу вспомнился 2012-й год, когда толпа освистывала подобную публику на трибунах, желая слышать нечто более конкретное про социально-экономическую политику, а не мантры про украденные голоса.
Источник: colonelcassad.livejournal.com