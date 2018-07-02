Родители будут проверять питание в образовательных учреждениях Севастополя

Подобные бракеражные комиссии уже функционируют и в других городах России.

Специальная комиссия в Севастополе займется проверкой организации питания в школьных и дошкольных учреждениях города. В состав комиссии на базе Общественной палаты Севастополя войдут представители родительской общественности. Совместная проверка родителей и общественников призвана значительно повысить качество питания в образовательных учреждениях. Инициативу озвучили во время прямого эфира с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. «Предложение очень интересное. Я предлагаю организовать эту работу на базе Общественной палаты Севастополя и вместе с родительскими комитетами провести проверки в каждой школе», – отметил губернатор.

Подобные проверки давно существуют и в других городах России. К примеру, в Москве еду для школьников и дошкольников готовят в специальных комбинатах, на базе которых есть несколько лабораторий. Ежедневно там берутся пробы блюд, чтобы проконтролировать качество и состав школьного питания в биохимических лабораториях. Кроме того, в каждом образовательном учреждении столицы создана родительская комиссия по контролю за организацией питания, в работе которой принимают участие родители, имеющие медицинские книжки. Также в школах и садах периодически проходят дегустации блюд, на которой взрослые могут сами попробовать пищу, которой кормят их детей. Несомненно, вкусовые предпочтения играют не последнюю роль, но также сотрудники комбинатов ориентируются на рекомендации педиатров и детских диетологов, призванных сбалансировать количество полезных веществ в каждом из блюд.

Проверки проводит и Роспотребнадзор. К примеру, он постоянно контролирует комбинаты питания в Калуге. Местные технологи также разрабатывают рацион с учетом калорийности пищи и соотношения белков, жиров и углеводов. Кроме того, организаторы питания рассказывают, что дети в столовых стали питаться чаще: «Отказываемся от обычных пищеблоков в школьных столовых и создаем центры здорового питания. Разрабатываем новое меню, переодеваем поваров в фирменную спецодежду, для каждой школы реализуем индивидуальный дизайн-проект, разработанный собственной дизайнерской мастерской. Устанавливаем линии раздачи: ученик идет с подносом и берет те блюда, которые хочет. Все это, безусловно, привлекает детей в школьную столовую».

А вот в Мурманске качество питания детей проверяют даже депутаты. На выезде в Центр школьного питания попробовать блюда смог каждый депутат, при этом недовольных не осталось. Депутат Совета депутатов Мурманска и директор средней школы №5 Ирина Ускова отметила: «Первые годы, когда появился центр школьного питания, конечно, был период притирки. Период, когда дети привыкали к такому питанию. Мы вот сейчас вспоминаем в школе и говорим, сколько было раньше, когда нас компании разные обслуживали, сколько было жалоб».

Напомним, что недавно Роспотребнадзор подвел общероссийские итоги горячей линии по вопросам качества и безопасности детского питания в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. Большинство родителей интересовали вопросы разработки, согласования и разнообразия меню. В итоге Роспотребнадзор разослал по регионам рекомендации по корректировке меню в соответствии с пожеланиями родителей и действующими нормами питания.









