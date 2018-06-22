Школьники Владикавказа будут питаться по московским стандартам качества

С начала учебного года учащиеся школ Владикавказа будут питаться по новому меню, разработанному специалистами из Москвы. Столичных экспертов пригласило руководство Владикавказского комбината питания.

Вопрос совершенствования системы питания в школах столицы Северной Осетии обсудили на этой неделе на первом заседании специально созданной рабочей группы. Как отметил открывавший заседание начальник Управления образования Роман Гозюмов, обеспечение школьников рациональным питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям, является одной из приоритетных и актуальных задач. «Стандарт питания, к которому мы стремимся: качественно, вкусно и доступно», – подытожил он.

Для определения приоритетных направлений в образовательных учреждениях предварительно были проведены исследования. По данным Северо-Осетинского государственного университета, на данный момент охват горячим питанием в общеобразовательных школах Владикавказа варьируется от 12% до 30%, и лишь в некоторых городах, к примеру, в Саранске, достигает 90%. Таким образом, средний показатель по стране составляет около 70%. При этом, как отметила эксперт СОГУ Инна Сатцаева, детей, которые только завтракают в школе, втрое больше, чем тех, кто ходит еще и на обед.

Опираясь на собранные данные, городская администрация при содействии местного комбината питания намерена оптимизировать школьное меню и увеличить охват учащихся горячим питанием. «Для достижения этой цели мы планируем разнообразить меню, при этом дегустацию новых блюд будем проводить с участием родителей и детей», – поделился планами генеральный директор Владикавказского комбината питания Валерий Абиев.

К реализации проекта приглашены специалисты московской компании, имеющей успешный опыт работы с детскими образовательными учреждениями. В российской столице крупные комбинаты обеспечивают школьникам и воспитанникам детсадов разнообразное сбалансированное меню, разработанное с учетом мнения педиатров и диетологов. Для приготовления блюд используются только сертифицированные продукты, качество которых комбинаты проверяют в собственных лабораториях. При этом в столовых действует безналичный расчет, а через специальные сервисы родители могут контролировать рацион, выбирать меню, а также запрещать детям покупать сладости или сдобу из буфетов. Московские дошкольники получают пятиразовое питание за счет бюджета.

Эксперты осетинской столицы отмечают, что именно слабая информированность родителей и недостаточная обратная связь является одной из проблем нынешней системы организации питания в городе. «Если ребенок не приучен есть кашу и не считает ее обязательной, логично, что он откажется есть ее и в школе», – заметил Валерий Абиев. Поэтому частью проекта является блок просветительской работы, включающий серию кулинарных мастер-классов для учащихся. Кроме того, администрация намерена наладить обратную связь с родителями, любые рациональные предложения будут учитываться. Крупная сумма ассигнований будет выделена для обеспечения горячим питанием детей из малообеспеченных семей, система поддержки данной категории претерпит некоторые изменения. Также, по инициативе родителей, с сентября 2018 года в 5 школах Владикавказа будет внедрена система безналичной оплаты. Если нововведение покажет положительные результаты, система появится во всех школах города.